Омлет из яичного порошка

Подруга поехала в санаторий. Обычный санаторий в средней полосе России, который ей рекомендовали как хороший. Приехала и пишет в отчаянии: погибаю среди котлет с макаронами и подливой на завтрак! И радио «Шансон» на всей территории….

Какая-то связь между радио «Шансон» и подливой очевидно существует.

Вспомнила свой опыт организации творческой резиденции – собрались артисты, художники, писатели в один дружественный, но совершенно обычный пансионат. Вышли к завтраку – им радушно несут макароны с котлетами, «кофе бочковое» и белый хлеб с маслом. Они в ужасе – среди них вегетарианцы, сердечники, аллергики, кто-то на безглютеновой диете, кто-то на белковой… Есть им, как выясняется, кроме как в столовой, негде, магазинов и ресторанов в тамошних лесах нет. Пошли к директору, просить решить вопрос со столовой, с большим трудом уговорили подавать на завтрак вареные яйца и каши на воде. Потому что в обычном режиме у них как раз принято завтракать «зразами рублеными» или «бигусом со свининой».

Меню санаториев утверждено еще в советские времена и с тех пор остается в пределах привычного ассортимента, но как, показывает практика, многие из граждан вполне такой едой довольны, едят и благодарят.

Вот у вас какие требования к завтраку? Для меня идеальный завтрак – это свежевыжатый апельсиновый сок, ну или хотя бы сам апельсин или другой фрукт по сезону. Творог. Кофе с молоком. Смотрю модные сейчас доставки правильного питания: выглядит все очень красиво – творожный флан с киви и голубикой или бутерброд со слабосоленой семгой и свежим огурцом… Понятно, в обычном санатории, куда ездят граждане по социальным программам, семги не напасешься.

Но если следовать диетологам, то с чего правильно начинать свой день?

Оказывается, нам не случайно хочется на завтрак кашу или фрукты – за ночь в организме падает уровень глюкозы, которая нужна мозгу. Но если мы не собираемся сразу физически напрягаться, то лучше не услаждать себя углеводами, а съесть какой-то белок и жиры, то есть сыр, масло, яйца, лучше всего, конечно, икру и рыбу, но можно и мясо. Именно это нам и предлагают нормативы санаторного питания, с учетом сметы и возможностей кухни.

Вот идеальное меню с точки зрения санатория.

Завтрак для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из четырех блюд: «Салат свекольно-морковный. Масло сливочное. 1. Шницель мясной с картофельным пюре. 2. Зразы капустные, фаршированные сыром. 3. Кофе».

Ну а если вы совершенно здоровы, то выбирайте сами. «Закуски: салат овощной, сардины, сметана, колбаса вареная отдельная. 1-е блюдо: Зразы рубленые жареные, омлет с ветчиной, сосиски отварные, зразы мясные паровые, омлет белковый, фаршированный мясным фаршем. 2-е блюдо. Шницель капустный. Каша гречневая с молоком. Оладьи мучные со сметаной. Горошек зеленый в молочном соусе. 3-е блюдо. Чай с сахаром». Получается, что дешевыми белками (зразами или печенью) нам бюджетно заменяют дорогую семгу и авокадо.

Откуда вообще взялась эта санаторная кухня? Как выяснилось, принципы диетического питания разработаны советским ученым Мануилом Певзнером еще в 20-е годы ХХ века, и с тех пор эти заветные 15 лечебных столов по-прежнему считаются основой для лечебных учреждений. При этом особенности питания в ранний советский период с его нехваткой определенных видов пищи не учитываются. Певзнер предлагал пищу легкую, малосоленую, не жареную, измельченную и без специй во времена, когда ржаной хлеб, горох и селедка были основой ежедневного рациона. Людей в санаториях откармливали, чтобы они прибавили в весе. А вот про фрукты, овощи, ягоды, зелень, цельнозерновой хлеб, рыбу, морепродукты, орехи тогда даже и не мечтали.

Сегодня люди хотят не калорийного питания, а разнообразия и интересного вкуса.

Поэтому в последние десятилетия в заведениях повышенной ценовой категории вводят шведские столы. Но устройство шведского стола – большое искусство, к тому же он выгоден только при довольно большом и постоянном количестве едоков, иначе его организация становится убыточной, ассортимент оскудевает, количество еды уменьшается, а отдыхающие начинают жаловаться. Вот реальные отзывы: «Отвратительно было смотреть, как все врываются в зал с едой и начинают, толкаясь, накладывать полные тарелки. Для себя я решила, что больше в санатории со шведским столом не езжу. Мне кажется, что обычное питание гораздо приятнее и спокойнее»; «Дамы накладывали полные тарелки черешни, которую потом забирали с собой на пляж, а нашим детям ягод не хватало»; «Второй смене уже ничего не доставалась, кроме макарон».

Но с заказным меню тоже все не очень просто, поскольку заказывать надо сильно заранее, дня за три, а с выходными и за четыре, и уж не взыщите, что все это время вы получаете дежурное блюдо. Какое? Самое универсальное. Вспоминает одна из отдыхающих: «Я, человек, который привык есть на завтрак йогурт, яичницу или кашу, через дней пять мучений, когда передо мной в лучшем случае ставили макароны и две сосиски или жуткого вида и вкуса «омлет», а в худшем – котлеты из рыбы «Морской», начала приносить с собой на завтрак пакетики овсянки.

Омлет в больших противнях, нарезанный на квадратики, до сих пор подают в столовых санатория, и мне интересно стало, из чего же его делают и почему дома получается совсем другой. Оказалось, что готовят столовский омлет не из натуральных яиц, а из меланжа (смеси желтков и белков) или даже яичного порошка, именно поэтому призывы заменить омлет вареными яйцами или яичницей не встречают понимания у сотрудников.

Изучив множество отзывов отдыхающих, я пришла к выводу, что они делятся на две основные категории. Группа жалующихся хотела бы более разнообразной или более обильной пищи, а заодно – лучшего обслуживания, более комфортного проживания, дополнительных услуг. Но есть и другие – они жалуются на жалующихся, искренне считая, что завтрак, состоящий из «пюре с рыбной котлетой, рисовой кашей, сливочным маслом и молоком» – идеален, и перебирать казенными харчами точно не следует. «Порции здесь небольшие. Говорят, что некоторые жалуются, что им этого не хватает. Лично мне хватает. Может быть, неплохо было бы клетчатки добавить, но на время отдыха и так сойдет. Можно добирать хлебом». Не поймешь, пишут ли это люди, всегда всем довольные или просто скромно живущие, поэтому не требовательные: «Первые блюда удачные все. Оладьи, блинчики, омлет – просто супер. Вечером кефирчик в стаканчиках тоже вкусный. Если еда немного остывшая, есть микроволновка, можно подогреть, очереди никогда не замечала. На восьмое марта давали пирожное, а так каждый день какие-то бисквиты в упаковках, какой-либо фрукт тоже каждый день».

То, что многие наши граждане приезжают в санатории по социальным путевкам, то есть бесплатным или с пониженной стоимостью, не секрет. Неожиданностью для меня было то, что соцстрах, закупающий у санаториев эти путевки оптом, выплачивает за них полцены, а значит, санаторий не окупит свои услуги, если не сократит расходы. Калькуляция начинается с еды и заканчивается фондом зарплат. Поэтому, выбирая санаторий, обращайте внимание, есть ли у него отдыхающие по социальным путевками, как правило, даже если вы купите себе отдых за полную цену, для вас меню переделывать не будут.

А люди, получившие бесплатно поездку в санаторий, даже если недовольны, жаловаться не будут, напротив, они с пониманием относятся не только к биточкам с подливой, но и к сломанным бачкам в туалете, к очередям на процедуры, к горничной с пылесосом, убирающей номер, когда ей удобно, к коротким простыням и маленьким полотенцам. Потому как халява.

Те люди, что привыкли платить за услуги, хотят получить за свои деньги лучшее, они будут скандалить, требовать, даже в суд могут подать. Бедность же кротка. Бедный человек зависим, смирен и готов довольствоваться малым. Да и с чем ему сравнивать? Дома он тоже не роскошествует. Впрочем, кажется, я далеко ушла от темы про завтраки.

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