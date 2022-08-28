Только радость впереди

Сейчас у каждого из нас есть подписки на множество коллективных чатов – жильцы дома, соседи по даче, родители школьников, посетители спортивных секций… Обычно такие чаты используются для конкретных целей: объявлений, сбора денег, для сообщений практического характера, и переписка в них идет вяло, лениво. Но стоит кому-то задеть спорный пункт, по которому нет общего согласия, и сразу разгорается нешуточный спор, порой по несколько часов, а то и дней. Состояние помоек очень часто бывает таким триггером. Собаки и право гулять с питомцами на общих территориях. Выбор дорожного покрытия и велосипедные дорожки. Иногда спорить люди начинают по поводам, по которым, в общем-то, и спорить не о чем, достаточно собрать информацию, проверить ее, выбрать уже существующий способ решения и внедрить в практику. Но даже в таких случаях участники вступают в дискуссию уже на повышенных тонах. А если решение не очевидно, градус высказываний стремительно растет. Огромное количество колкостей, упреков, взаимных претензий.

Чаще всего эти обильные словоизвержения ни к какому результату не приводят. Вопрос зачастую решается, где-то и кем-то за пределами чата принимаются меры, но участники спора этого не замечают.

Складываются партии, образуются союзы. Казалось бы – обычное дело.

Но вот что я заметила, изучая такие чаты: их участники не приходят к общему согласию, каждый остается при своем, никому не удается других переубедить. Происходит не дискуссия, не спор, а перебранка, где каждый высказывает свою позицию, как правило, в безальтернативной форме, и не желает слышать никаких аргументов, которые противоречат его мнению. Никакие возражения по существу дела его не интересуют. Более того, у подобных спорщиков как будто стоит блокатор на информацию. Они не принимают никаких фактов, противоречащих их убеждениям, отметая их сразу, скопом, без обсуждений. И не имеет значения, имеет ли его противник достаточную компетенцию или просто петушится, – спорщик стоит твердо.

Такой человек не готов уточнять или изменять свою эмоциональную позицию, которая никак не зависит от рациональных доводов. Его оппоненты часто ошибочно считают, что им достаточно представить неопровержимые доказательства, и потом удивляются легкости, с которой они отвергаются. А все потому, что рассудок тут служит эмоции, а не наоборот.

Мне кажется, что в прошлом, еще даже в ХХ веке, в ходу было более рациональное мышление. Во всяком случае, разум и его инструменты: логика, анализ, синтез вызывали уважение, а большинство просто доверяло тем, кто этим арсеналом пользовался. Сегодня обращаться к авторитетам стало значительно сложнее, доверия мало, подозрений много. Подозрительность вообще присуща людям, не слишком умеющим рассуждать: они подозревают, что их специально «заговаривают», путают, обволакивают туманом неясных им слов, чтобы обмануть, подчинить или высмеять. Поэтому на всякий случай отметают все длинные или сложные рассуждения, требующие внимания и сосредоточенности.

Вы наверняка сталкивались с такими собеседниками, которые скучнеют, как только вы начинаете излагать свое мнение по вопросу, ими же и затронутому. Они отключаются, если ваши слова не совпадают с тем, что они хотят услышать, а когда вы предлагаете им информацию, противоречащую их позиции, раздражаются и злятся или прекращают общение.

Мозг, сформированный современными медиа, привыкает к ярким и однозначным образам. Столетие воздействия рекламы (и пропаганды) сказывается на сознании – ведь именно реклама пользуется приемами, связывающими некое утверждение не с опытом, практикой или знаниями, а с чувством. Желательно с чувством приятным. Вот на это подсознательное удовольствие нас и подсаживают современные методы подачи визуальной информации – не важно, в целях торговли или политической манипуляции. Рекламное сознание уже требует поглаживания, потребитель не хочет рассуждать, вникать, подвергать сомнению, исследовать, он желает получить цельную, ясную, вызывающую приятное чувство своей правоты эмоцию. А тут вы с возражениями. Да ну вас.

Замечали ли вы, что сотрудники сферы услуг, которым приходится много общаться с разными по социальному, материальному, интеллектуальному уровню людьми, очень умело уклоняются от прямых высказываний, зато, поняв ваше настроение и воззрения, охотно поддакивают вам? Это они силы экономят, зная, что клиент не хочет слушать ничего, что идет вразрез с его мнением, зато будет благодарен за все, что его поддержит.

Люди, занимающие высокие посты и распоряжающиеся серьезными ресурсами, знают об этом эффекте, искажающем любой поток информации, которая до них доходят. Власть всегда сопровождается недостатком искренности в подчиненных, которые интуитивно избегают любых неприятных сообщений. Об этом еще Грибоедов, Гоголь и Островский писали комедии – о привилегии начальников не получать возражений от подчиненных.

Но сегодня и обычные люди хотят сохранять эмоциональный комфорт, защищая себя от любой неприятной информации, отмахиваясь от нее, игнорируя или агрессивно опровергая.

Проблема в том, что современный мир позволяет человеку долго существовать в состоянии эмоционального комфорта. Вы сами можете выбирать те источники информации, которые совпадают с вашей позицией, общаться с теми, с кем вам не о чем спорить. В соцсетях можно спокойно высказываться, не слушая возражений, прекратить дискуссию, перестав реагировать на неприятные сообщения. Легкий путь, но куда он ведет? Очевидно, что у такого выбора есть недостатки, и они тоже очевидны. Прежде всего достижение целей, если они есть, всегда сопряжено с некоторым усилием, стрессом, дискомфортом. Эти нервные затраты – в том числе и в результате обмена информацией, изменения ранее занятых позиций и мнений, – окупаются тем, что в итоге достигается согласие по спорному вопросу, компромисс или убеждение, возникает движение вперед, решение споров и улаживание ссор. Если этого старательно избегать, то и развития ситуации не будет, конфликты не уйдут, просто будут отодвинуты на периферию сознания, в глубину психики, рождая тревожность и желание еще дальше отодвинуть неудобные и противоречащие психологической устойчивости проблемы.

Сегодня люди чувствуют такой огромный дефицит общности и единства, что легко жертвуют реальными достижениями ради иллюзии сохранения спокойствия.

Хочу уточнить: речь не идет об уступках, ведь уступая другим, мы можем делать это из любви, жалости, желания поберечь другого. Но стремясь к постоянному эмоциональному комфорту, человек отказывается от конфликта и спора ради собственного спокойствия, причем часто не сознательно. Люди обрекают себя на эмоциональную глухоту к чужим мнениям, просто отключая свой приемник, никакая внешняя информация не доходит до их слуха, отметается сама возможность диалога. И это инфантильное в сущности желание избегать конфликтов пугает, так как лишает возможности договариваться. К тому же возрастающее желание защитить свой комфорт часто становится агрессивным, трансляция собственного мнения делает человека настойчивым и беспощадным.

А нерешаемые проблемы накапливаются, разрастаются, погружая всех в пучину кризисов, конфликты, по которым не смогли (и не пытались) договориться, взрываются насилием. Еще Аристотель сформулировал: «Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей».



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