Доллары в холодильнике

Женщина я тревожная. Как, впрочем, и многие в современном мире, где все — мираж и фикция, визуальные эффекты и цифровые копии реальности.

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Среди вещей, которые помогают снять тревожность, — занятия спортом, сексом и философией, — я предпочитаю деньги. Наличие некоторого количества сбережений снимает стресс и помогает позитивно думать о будущем. Я мечтала бы иметь приличный капитал, хранить его в надежных финансовых инструментах, и когда уже не смогу зарабатывать, жить на проценты. В юности я много читала романов, написанных в 19 веке, там это выглядело так мило: у бедных девиц и вдов обычно в конце концов находились хорошие советчики, которые так толково размещали их деньги, что дамам удавалось до конца жизни скромно, но достойно существовать на проценты.

В реальной советской жизни денег тогда у большинства было мало, а капиталов ни у кого не было, так что даже призывы хранить деньги в сберегательной кассе пропадали втуне.

Хотя, если помните, тогда вклады можно было делать на предъявителя, и сберкнижки воровали, так же как и наличные. А вот это странно, правда, ведь был тотальный контроль и все такое?

Короче, в советское время мне однажды выпало получить крупную сумму в тысячу рублей. Для тех, кто не жил тогда, поясняю, что это почти год средней зарплаты. Ну, точнее восемь месяцев. Так что не капитал, конечно, но все-таки. Это был подарок на мое совершеннолетие, и я решила купить автомобиль. На вторичном рынке, разумеется, «запорожец», и мы с друзьями поехали в Южный порт Москвы, где продавали поддержанные машины. Увидев там продавцов и машины, я отказалась от этой идеи, разумно предположив, что денег на поддержание жизни изношенного автомобиля (а других не предлагали) у меня не хватит ни при каких условиях.

И тогда возникла вторая мечта — дубленка. Я очень хотела дубленку, но купить ее было невозможно, в магазинах таких вещей не продавали, а знакомых спекулянтов у родителей не было. Но тут вдруг мне сообщили, что у одной нашей знакомой муж из Афганистана привез дубленку, но ей она оказалась велика, так «афганка» с оторочкой из ламы продается за 800 рублей. И я решилась. Конечно, дубленка была не такая, о какой я мечтала, но других могло и не подвернуться. И я ее купила. Длинная была дубленка, расшитая узором, с длинным белым мехом по краю. И очень скоро этот мех начал вылезать – едешь в метро, а вокруг тебя все усеяно ворсинами, провел рукой – мех в ней и остается. Так что пришлось мне отнести на помойку мой наряд, в доме уже от меха дышать было нечем. Потом мне знающие люди объяснили, что, видимо, мездру выделывали неправильно, нельзя было такое вообще покупать, но это уже ничем не помогло. Я осталась и без денег, и без дубленки.

Второй раз деньги пришли ко мне уже после перестройки. Я работала редактором в одном хорошем журнале,

зарплата была тоже хорошая, но в рублях, а рубль тогда все время падал, так что в пересчете на доллары я получала штуки четыре. В смысле четыре доллара. За месяц.

Но жили мы в стране, где цены еще были в рублях, хотя уже замаячили на горизонте у.е. — странные денежные эквиваленты незнакомых еще долларов. Доллар я до того видела один раз — в поездку по Индии выдали, по курсу 60 копеек за шутку. Но мы тогда в основном с собой везли водку, утюги и кипятильники, которые охотно обменивали на сумочки из змеиной кожи и статуэток богов богатства и счастья Ганеша. И вот во времена этого стремительного убывания рубля ко мне обратились знакомые — они по заказу кого-то итальянца перевели его книгу по психологии, искали, где бы издать подешевле, и обещали за посредничество приличный гонорар, кажется четыре сотни долларов. Или даже больше. В общем, когда за тысячу у.е. можно было квартиру купить, это явно казалось большим богатством.

Получив обещанные сотни, я задумалась, как бы ими распорядиться, чтобы не прогадать. И тут женщина из нашей редакции, которую кто-то рекомендовал на должность коммерческого директора — дескать, умеет человек зарабатывать и поможет вашему журналу выжить — предложила вложить мои деньги в некий траст, дескать, умелые люди их будут прокручивать, покупать на них, кажется, сахар, продавать, и с прибыли каждый месяц отчислять проценты. Идея была капиталистическая, но привлекательная, получать каждый месяц по десять, кажется, процентов, но и капитал сохранить — заманчиво. Я отдала деньги, свою тощенькую, но ценную пачку, в добрые предприимчивые руки, ну и стала собирать дивиденды. Один месяц, второй, третий.

Узнав о таком бизнесе, мои друзья тоже подтянулись, дескать, тоже хотим инвестировать. Один из них, успешный тогда художник, картины которого продавались на мировых аукционах, так втянулся, что вложил в компанию дельцов весьма крупную сумму для строительства то ли пекарни, то ли коптильни. Вскоре после этого женщина уехала, и больше никто никогда ее не видел. Правда, однажды поступило предложение прилететь в Швейцарию, там получить наличными всю сумму, которую она нам должна, и как-то на себе провезти деньги через границу для расчета со всеми вкладчиками, но затея показалась нам сомнительной, никто никуда не поехал. Так что коммерсант из меня никакой, как и из большинства сограждан.

Однако постепенно в стране сформировался способ держать деньги, приумножая. Оказался он очень простым — деньги конвертировали в доллары и в таком и виде хранили, кто на банковских счетах, кто в банковских ячейках, кто, если уж совсем недоверчивый, дома, в сейфах или банках, но уже из-под крупы, в общем, на черный день население кое-что припасло.

Доллар, в отличие от всего остального, казался наиболее надежным. Стоил он сначала двадцать рублей, потом и двадцать пять, и тридцать.

Помню, как покупала его в очередной кризис за 38 рублей, скрипя зубами с досады, что пропустила пик цены, и теперь он пойдет на спад, а я проиграю. Но нет, он только рос.

В банке, где я держу свои сбережения, меня очень уговаривали перевести вклад в рубли, дескать, гораздо выгоднее, но я не сдалась, и что же, сколько стоит сегодня доллар? То-то же. И нас таких много. Все-таки, знаете ли, на душе легче, когда ты знаешь, что небольшая, но есть у тебя подушка безопасности. На случай потери трудоспособности. Однако, конечно, рост стоимости этого конвертируемого денежного средства каждый раз подвергается риску, тем более что раз в несколько лет специалисты начинают просто давить авторитетом, обещая падение доллара, рост евро или даже рубля, что конечно, из патриотических чувств приятно, но не гарантировано.

Теперь ходят слухи, что напрасно мы так расслабились. Доллар, чуждый нашей экономике, напечатанный в стране, которая нам не симпатизирует, может вообще исчезнуть из нашего быта. И вклады в долларах могут быть конвертируемы в рубли. А те, что лежат в домашних банках, те вообще никто нигде не примет, потому что запретят все валютные операции. Так что, мол, граждане, сдавайте валюту, а то хуже будет. Тревожные россияне ответили быстро — за август полтора миллиарда сняли с валютных счетов. Видимо, решили, что дома все же целее будут, доллар, он и в Африке доллар (хотя, казалось бы, в Африке то ладно, но в Сибири от него проку мало, там уже в юанях все хранят).

В общем, бедный наш народ заметался, думая, что же ему делать. В чем и где хранить сбережения, если квартиры уже подешевели и подешевеют еще, соль и сахар уже куплены, а в обучение у нас столько не вложишь, голова не резиновая. Некоторые дальновидные набрали рублевых кредитов — ну это те, у кого доллары дома в пакетах.

Конечно, экономисты быстро назад сдали, уверяют, что очень мало шансов, что доллары у народа заберут. «Мало, но есть», — подумал народ и стал еще тревожнее.

Куда бежать с накоплениями, что делать? Купить квартиру в Москве про запас? Не у каждого хватит. Да и за квартиру тоже надо платить, а налогом пугают и повышением квартплаты.

Нет, на самом деле, стоит ли сложить доллары в пакеты и хранить их дома? Как утверждают специалисты по фен шуй, денежные купюры обладают «мощным энергетическим потенциалом», их энергия может работать, если ее правильно использовать. Положить купюры перед зеркалом, пусть удваиваются. «Чем выше расположены деньги к источнику энергии (Солнцу), тем больше у них сил и возможностей для приумножения. Поэтому желательно хранить их на антресолях, на холодильнике, на шкафах» — это я на одном из сайтов нашла. Или вот — лучше всего хранить доллары в самом холодильнике, потому что иначе в них может завестись грибок и тогда ваши сбережения истлеют до того, как вы спохватитесь (это белорусские друзья откровенничают, но они же изобрели способ очистки долларов от плесени с помощью хлора).

Итак, нет универсального способа хранить сбережения и не нервничать. Доллары могут заплесневеть, рубли обвалиться, вклады волнуют опасностью принудительной конвертации, биткоины сложны в обращении…

Пожалуй, есть только один более-менее надежный способ защитить себя от тревог: вкладывать в социальные связи. Ищите друзей, заводите отношения, находите хороших и надежных партнеров. Подписывайтесь на благотворительные взносы, работайте с фондами, создавайте неформальные горизонтальные связи, записывайтесь в волонтеры, там выше процент хороших людей, чем в среднем по популяции. Помогайте бедным и обездоленным, и вам, глядишь, когда и если наступит черный день, тоже помогут.