Иранская модель развития

Иран (или ранее, до 1935 года – Персия) – страна с богатейшей историей. Согласно дошедшим до нас свидетельствам, его история насчитывает около 5 тысяч лет. Это пятьдесят веков!

Иран по праву считается одним из древнейших государств мира. Первое государство, возникшее на территории этой страны, – Элам, зародилось в Хузестане в III тысячелетии до н.э. При царе Дарии I из династии Ахеменидов Персидская империя охватывала обширные земли от Греции и Ливии до рек Инд и Тарим. Господствующей религией был зороастризм вплоть до завоевания арабами к XVI, когда государственной религией становится мусульманство. Иран более двух тысяч лет входил в состав наиболее влиятельных в политическом и культурном отношении государств.

Дарий провел очень важные для сохранения власти реформы. Страна была разделена на несколько административных единиц, сатрапий, при этом военачальники не подчинялись сатрапам и не имели сами административной власти. Это облегчало удержание власти в руках центрального правителя. Дарий также провел денежную реформу и ввел в обращение национальную валюту – золотой дарик, что позволило повысить собираемость налогов в казну, а также дало расцвет торговле и ремеслам.

Однако потомки Дария ослабили центральную власть, и сатрапии стали более независимыми. В конечном итоге Александр Македонский разгромил империю Ахеменидов, которая распалась на несколько государств. После смерти Александра остатки империи воевали и с Византией, и с Римской империей.

Иран с 632 года подвергался набегам арабских племен Омейядов и Аббасидов, насаждавших ислам. Надо отметить, что исламизация положительно отразилась на культурной жизни персов – стали бурно развиваться медицина, философия, искусство. Но арабизация в Персии не была успешной. Персы стремились сохранить свою самобытность и культурную идентичность. Ярким примером этого служит написанная на фарси поэма Фирдоуси «Шахнаме», широко известная в наши дни.

Ислам шиитского толка стал государственной религией при шахе Исмаиле из династии Сефевидов в 1502 году, когда он короновал себя шахиншахом всего Ирана.

В начале XX века после неудачных войн с Российской империей Персия потеряла земли, которые сейчас занимают Азербайджан и Армения. В стране процветала коррупция, на окраинах все чаще вспыхивали бунты. В 1906 году в стране произошла конституционная революция, ограничившая власть монархии. Но в 1918-1919 годах британские войска оккупируют страну, устанавливают полный контроль над армией и экономикой и получают доступ к нефти и газу.

В феврале 1921 года был подписан договор с РСФСР о признании независимости Ирана. В 1925 году Реза-хан Пехлеви провозгласил себя новым шахом. Династия Реза Пехлеви правила страной вплоть до исламской революции в 1979 году. Именно Пехлеви изменил название страны с «Персии» на «Иран».

Революция, совершенная под предводительством аятоллы Хомейни, покончила с проамериканским режимом Реза Пехлеви, который, кстати, стремился ограничить законы шариата в стране, что не находило понимания в народе. В 1963 году Хомейни был выслан из страны в результате «Белой революции» – ограничения роли ислама и радикальных реформ. Однако, находясь в изгнании в Ираке, он продолжал призывать народ к свержению монархии. Его проповеди, записанные на кассетах, переправлялись в Иран, где жители, особенно молодежь, проникались духом исламской революции и бросались с гранатами на танки шаха Реза Пехлеви.

Страна стала жить по законам, которые устанавливал Высший руководитель, определяющий общую политику страны, несмотря на присутствие парламента – меджлиса. Он же назначает людей на важнейшие должности в государстве: председателей судов, руководителей полиции и командующих всеми родами вооруженных сил, половину из 12 членов Совета стражей Конституции. Но он сам подотчетен Совету экспертов и избирается им. Совет экспертов образуют 86 представителей шиитского духовенства, которые собираются на одну неделю каждый год. Он имеет право сместить высшего руководителя, хотя такого прецедента еще не было. Его заседания закрыты для публики и негласно его называют «Советом аятолл».

Конечно, негласным лидером страны был Хомейни. Его очень скромный стиль жизни был образцом для подражания правоверных мусульман. Он вставал в 6 часов утра и после легкого завтрака начинал прием людей, который продолжался до вечера. Хотя в молодости он не чурался мирских развлечений – играл в футбол, писал стихи. Но в целом для иранцев Хомейни остается образцовым лидером.

По указу Хомейни был создан Корпус стражей исламской революции, ставший важнейшим инструментом борьбы с левой оппозицией.

На сегодняшний день Иран фактически одна из немногих теократий в мире наряду с Саудовской Аравией и Брунеем.

Внутренняя жизнь полностью подчиняется законам мусульманского права – шариата. При этом в стране отмечаются ограничения прав человека. Так, недавно по стране прокатились народные волнения, связанные с нежеланием определенной частью молодежи соблюдать установленные религиозные нормы поведения в обществе – ношение хиджаба женщинами и прочее.

Иран занимает второе место после КНР по числу смертных казней, но в расчете на 100 тысяч жителей – первое. В числе казненных – несовершеннолетние. В стране ограничены СМИ, в том телевидение. Интернет также подвергается цензуре. Правозащитные организации ограничены в своей деятельности. Цензура, прослушка и перехват сообщений мессенджеров – нормальная практика киберполиции Ирана.

С США отношения обострились, а потом и вовсе прекратились после прихода к власти Хомейни и захвата американских дипломатов в качестве заложников, их удерживали 444 дня. Этому также способствовала война с Ираком, в ходе которой Хомейни пытался «экспортировать революцию» в соседнюю страну. Ирак поддержали почти все арабские страны. США, КНР и СССР. В ходе боевых действий Саддам применял химическое оружие, запрещенное международными конвенциями. За 8 лет войны Иран потерял около полумиллиона человек. В немалой степени этому способствовала тактика применения шахидов-смертников, подрывавших своими телами минные поля для прохода иранской бронетехники в обмен на пластмассовые «ключи от рая».

В конечном итоге США наложили на Иран санкции, ограничившие доступ к западным технологиям, и заморозили 20 млрд долларов иранских золотовалютных резервов. С тех пор развитие страны происходит с опорой на собственные силы. Хотя развивается и «серый импорт».

Основу экономики составляет топливно-энергетический комплекс: Иран обладает 16% мировых запасов природного газа, значительную часть которого страна поставляет в Турцию, Пакистан, Индию и Армению.

Кроме того, на Иран приходится 10% мировых запасов нефти, что позволяет ему быть четвертым поставщиков в мире и вторым в ОПЕК. Основной покупатель иранской нефти – Китай.

Кроме нефте- и газодобычи, а также их переработки в стране развита добыча медных, железных, марганцевых и свинцово-цинковых руд. В многих городах страны есть заводы по выплавке цветных и черных металлов, нефтехимии, пищевой и текстильной отраслей. Широко представлено производство персидских ковров.

Туризм также играет достаточно перспективную роль в экономике страны. Это прежде всего туризм религиозный и медицинский, который успешно развивается благодаря высокому качеству медицинских услуг и низким ценам на лечение. В Иране также развиваются и современные отрасли экономики – программирование, космические исследования, атомная энергетика, включая обогащение урана.

Средняя зарплата в стране – около 1 тысячи долларов, установленный минимальный уровень оплаты – 230 долларов. Однако операции в долларах запрещены. Также запрещено вести бизнес гражданам и компаниям США в Иране. Как и Россия, Иран был отключен от банковской системы SWIFT.

В настоящее время Иран – крупнейшая экономика Ближнего и Среднего Востока, уступающая по объему ВВП в Азии только Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии и Южной Корее.

С 2015 года Совет Безопасности снял введенные ранее санкции в обмен на ограничение Тегераном программы обогащения урана, необходимого для производства ядерного оружия под контролем МАГАТЭ.

Во внешней политике отношений Тегерана и Вашингтона остаются напряженными. США обвиняют Иран в финансировании различных мусульманских террористических группировок, а также в угрозе создания ядерного оружия. Учитывая, что Тегеран не признает права государства Израиль на существование, отношения Ирана со странами Запада далеки от идеала.

Надо отметить, что и без ядерного оружия Тегеран обладает внушительными по численности вооруженными силами, куда принято включать собственно армию, а также Корпус стражей исламской революции. Кроме того, в стране существуют Силы охраны правопорядка (внутренние и пограничные войска, полиция). Общая численность вооруженных сил с учетов резервистов (включая женщин) составляет более 12 миллионов.

Технические данные о вооруженных силах страны строго засекречены. Известно, что Иран производит баллистические ракеты типа Шахаб-3, танки типа модернизированного советского Т-72 и собственные разработки. Если раньше военные расходы Ирана не превышали 3% от ВВП, то в последние годы они значительно возросли. В немалой степени этому способствовало сотрудничество с КНР – только в 1987-2002 гг. Китай поставил Тегерану вооружений и военной техники на сумму 4,4 млрд долларов, в том числе истребители, военно-транспортные самолеты, противокорабельные ракеты, артиллерию, танки и военные технологии. К сожалению, на более позднюю дату информация засекречена, однако тенденция на милитаризацию Ирана вполне очевидна. Известно, что только за 2021 год военный бюджет Исламской Республики Иран вырос на 11%, чему в немалой степени способствовало сотрудничество с Китаем.

В целом Иран рассматривает КНР как одного из важнейший партнеров в плане военно-стратегического сотрудничества. Китай никогда не имел каких-либо конфликтов с ИРИ, не критиковал его в плане «защиты прав человека» или ядерной программы, а главное – был союзником Ирана в борьбе с гегемонией США на Ближнем Востоке. Наоборот, Китай всецело заинтересован в партнерстве с ИРИ в реализации своего глобального стратегического проекта «Один пояс – один путь», нацеленный на усиление глобального присутствия Китая в мировой экономике путем строительства объектов инфраструктуры сначала в данном регионе, а затем и в глобальном масштабе.

Причем эти объекты сосредоточены на ключевых морских коммуникациях – Суэцкий канал, Ормузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и другие морские пути, контролируемые арабскими странами. Именно там активно действует китайский капитал, обеспечивая безопасность поставок нефти и газа.

Для Китая Иран выступает надежным источником нефтегазовых ресурсов, часто приобретаемых со значительными скидками, пользуясь санкционным режимом.

Стоит отметить, что Иран вполне успешно копирует и китайские, и российские вооружения. Так, успешно были скопированы и запущены в серию комплекс С-300, танк Т-72 китайского производства. Сейчас, как известно, Иран уже сам поставляет в Россию беспилотники.

Кроме того, Иран даже запустил свой спутник на собственном носителе и создал национальное космическое ведомство для подготовки полета человека в космос.

В целом военно-технические связи КНР и Ирана определяются в настоящее время «Всеобъемлющей программой сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Китайской Народной Республикой».

Кроме китайских компаний, свое присутствие на рынке Иран наращивают и российские компании – «Максим», «Яндекс», Газпром, Росатом и другие.

Подводя итог, хочется отметить, что 40 лет санкций не помешали Ирану продвигаться по выбранному им пути. Да, ценой этого стали серьезные ограничения прав человека, поддержка исламистских (часто – террористических) движений, невысокий уровень потребления в сравнении с доходами страны и многое другое.

Думается, главными причинами успеха иранской «модели развития» стали сплоченность народных масс вокруг верховного лидера, отсутствие коррупции, религиозность иранского общества, а также нефтегазовые доходы страны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.