Золото: ultima ratio наших резервов

Поговорим о золоте. В материальном мире для человека нет более мистического металла, чем золото. Обагренное кровью стяжателей, спрятанное в морских пучинах и земных недрах, оно обладает притягательной силой. В эпоху зарождения денежного обращения из всех товарных денег — шкурок пушных зверей, ракушек, железных топоров и так далее — именно золото выделилось на роль всеобщего эквивалента. Все больше и больше убеждаюсь, что золото, так идеально подходящие на роль денег, было даровано людям свыше. Нет другого металла, столь идеально подходящего на эту роль по своим физико-химическим свойствам, редкостью распространения по планете и трудности его добычи.

Человечество стало использовать золото в качестве денег полторы тысячи лет назад в Месопотамии и Китае. В седьмом веке до нашей эры на территории Малой Азии появились первые золотые деньги. По мере увеличения добычи золота оно стало распространяться по территории стран мира благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам — устойчивости к агрессивной внешней среде и химическому воздействию, пластичности, портативности и большому удельному весу. Даже примитивные технологии — ручные штемпели позволяли чеканить из него золотые деньги.

Ограниченность запасов и трудность добычи желтого металла исключили угрозу внезапного обесценения золотых денег в случае нахождения его крупных запасов в какой-либо стране. Золото можно добыть либо путем разработки рудных месторождений (с содержанием металла всего 5-10 граммов на одну тонну пустой породы), либо путем промывания речной воды. Важно то, что любой способ требует огромных затрат труда и средств. Поэтому золотые деньги несут в себе реальную стоимость и являются полноценными деньгами, в отличие от так называемых фиатных денег — всем известных бумажных долларов, евро и даже наших рублей. Денежная система, основанная на обмене бумажных денег на золото, называется золотым стандартом.

Однако времена эти давно прошли. Золотой стандарт в его усеченном виде (золотодевизный стандарт) закончился после развала Бреттон-Вудской денежной системы в начале семидесятых годов ХХ века. Интрига в том, что в 1944 году США уговорили пострадавшие от войны страны Европы и Японии отменить существовавший у них (во многом формально) золотой стандарт и перейти к новому стандарту. «Обменивайте свои фиатные деньги на американские доллары, а мы уже обменяем их на золотые слитки», — сказали представители Федеральной резервной системы США европейцам.

Бреттон-Вудская система отличалась рядом важнейших принципов. Мировая цена золота была жестко зафиксирована в долларах США — 35 долларов за тройскую унцию (31,1 г). Страны-участницы были обязаны поддерживать фиксированные обменные курсы своих валют к ключевой валюте — доллару США с помощью валютных интервенций. Для облегчения задачи поддержки валютных курсов и решения проблем с регулированием платежных балансов стран-участниц был создан Международный валютный фонд. Фактически доллары США стали мировыми деньгами — основной валютой оплаты внешнеторговых контрактов и инструментом формирования золотовалютных резервов.

Добавлю ряд интересных моментов. Известный экономист Джон М. Кейнс, участвовавший в Бреттон-Вудской конференции, заметил, что мир стал зависеть от печатного станка ФРС США. С XIX века мировой валютой считался британский фунт стерлингов, теперь его место занял доллар. Отмечу также, что многие европейские страны, опасаясь гитлеровской оккупации, поспешили вывезти свои золотые запасы в хранилище Форт-Нокс в США, где до сих пор находится часть европейского золота.

В 1971 году генерал Де Голль, собрав находившиеся в обращении в Европе т.н. «евродоллары» в количестве 20 млрд, предъявил их президенту США Р. Никсону для обмена на золото. Но у Штатов оказалось всего 12 млрд долларов. Это был первый дефолт США, результатом которого стал развал ими же предложенной монетарной системы, резкая девальвация доллара и рост цен на золото, скакнувшего с 35 до 800 долларов за тр. унцию.

Созванная в 1973 году Ямайская конференция отменила фиксированные курсы валют, которые отныне стали складываться под влиянием спроса и предложения. Денежная система, основанная на твердых валютных курсах, паритету к доллару и обмену фиатных денег на доллары, прекратила существование.

Но доминирование доллара США сохранилось. Сохранилась также уверенность в том, что государственные облигации казначейства США — самый безопасный защитный актив наряду с золотом. Американцам удалось убедить в этом весь остальной мир. Накануне финансового кризиса 2008 года Китай, например, вложил более 1 трлн долларов в этот инструмент, Япония — даже 2 трлн. Правительство КНР специально отправилось в Вашингтон, чтобы получить гарантии возврата своих инвестиций.

Как могло случиться, что облигации (по сути, долговые расписки) правительства Соединенных Штатов стали самым безопасным инвестиционным активом, «бумажным» золотом?

А вот теперь следим за руками, как говорится. Сначала вы убеждаете своих партнеров отказаться от золотого стандарта и создаете искусственный спрос на свою валюту, обещая обменять зеленые бумажки на желтый металл по первому требованию. Затем создаете иллюзию, что ваши государственные облигации — самый безопасный актив (кстати, ничем не обеспеченный). Заверяете всех, что облигации будут погашены в любое время (что отчасти верно, так как они погашались даже во времена Великой депрессии 1929-1933 гг.). А теперь весь мир работает на вас, вкладывая свои кровно заработанные триллионы долларов в ваши долговые расписки — т.е. в американскую экономику.

При этом важно не раскрывать истинные размеры долларовой эмиссии. Ведь, образно говоря, вы можете иметь сколь угодно большой национальный долг, если ваш печатный станок исправно работает и у вас хватает бумаги и краски. И еще очень убедительно показывать размер национального долга в режиме реального времени на публике — 30,3 трлн долларов на текущий момент. Правда, в 2011 году, когда республиканцы и демократы не смогли договориться о потолке долга, американское же рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг по казначейским облигациям с ААА до ААА-. Это вызвало ажиотаж в мире финансов — ведь формально этот актив уже не мог считаться безрисковым. Инвесторы стали резко уходить в золото, цена которого взлетела с 1700 долл./тр. унц. до 1941 долл.

В плену этих иллюзий долгое время пребывал и наш Минфин с Центробанком.

Объем вложенных в бумаги казначейства США золотовалютных резервов РФ достигал 140 млрд долларов. После 2014 года эта сумма стала снижаться.

Вспоминаю яркую фразу лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу политики управления резервами Минфином перед кризисом 2008 года. Он сказал буквально следующее: «Под руководством Алексея Кудрина (министр финансов в то время) наша финансовая подушка безопасности превратилась в грязную наволочку». И это при том, что Банком России руководил очень профессиональный и грамотный финансист Игнатьев. Тогда Банк России сделал все возможное чтобы выполнить свою основную задачу — обеспечить стабильность национальной валюты, кстати, закрепленную в федеральном законе о Банке России.

Теперь о насущном: из 630,6 млрд долларов ЗВР России на конец прошлого года в нашем распоряжении остались всего 38,5%, или 242,8 млрд. Заблокированными оказались 61,5%, или 387,8 млрд резервов. И хотя внешний долг страны (государственный и корпоративный) составляет всего 470 млрд долларов, заплатить по купонам евробондов РФ 650 млн на прошлой неделе мы не смогли в силу ареста счетов ЦБ и Минфина «недружественными» странами Запада. По правилам выпуска еврооблигаций платеж должен быть осуществлен в той же валюте, что и валюта займа. На Западе это восприняли как технический дефолт по данному выпуску еврооблигации. Фактически нас толкают прямо в дефолт по внешним долгам.

Вероятно, не все держатели еврооблигаций решатся судиться с нами — ситуация очень пикантная: мы и хотели бы заплатить вам, да вы наши счета арестовали.

Дефолт также объявлен по евробондам РЖД и алмазодобывающей компании «Алроса» — это полный абсурд, учитывая их финансовые потоки и очень низкий уровень долга на их балансах. Да и платежи сами мизерные — для РЖД 250 млн швейцарских франков — капля в море доходов корпорации. Кстати, отмечу, что облигации РЖД всегда пользовались огромной популярностью у инвесторов и торговались со значительной премией к номиналу просто в силу ее надежности.

Надо признать, антироссийские санкции теперь бьют по самым чувствительным местам финансовой системы России. Помимо всего остального, санкции запрещают всем дилерам по золоту помогать нам продавать оставшееся в России монетарное золото из резервов. Отметим также, что LBMA — Лондонская ассоциация дилеров драгоценных металлов — запретила российским аффинажным заводам ставить на слитки с содержанием металла 99,95-99% клеймо LGD (London Good Delivery — одобрено для поставки на Лондонскую биржу металлов), а ведь именно Лондон — основной рынок драгоценных металлов. Ведущими покупателями золота на мировых рынках считаются Китай и Индия. В любом случае они будут покупать золото, как и нашу нефть, но с большими дисконтами.

Все же, оценивая риски, Банк России наращивал вложения в золото, и это нас спасло. К чести Банка России и Минфина также могу отметить, что их действия по стабилизации финансового рынка, укреплению курса национальной валюты и т.д. были вполне профессиональными. Даже Жозеп Боррель заявил, что ЦБ «искусственно» укрепляет курс рубля.

Решения руководства России об оплате российского газа и нефти в национальной валюте нашей страны произвело сильный эффект. И, хотя речь шла всего лишь о технической детали, — изменении реквизитов платежа (все в тех же евро) со счетов «Газпрома» на счета «Газпромбанка», европейские политики до сих пор судачат о том, что это незаконно, так как в контрактах указана европейская валюта в качестве валюты платежа. Уместно спросить: а законно не платить по своим долгам, между прочим, с высшим кредитным рейтингом? Т.е. безрисковые активы под влиянием политических соображений превратились сразу в активы токсичные.

Решение России поддержали многие страны, недовольные гегемонией США как в политической, так и в финансовой сфере. Это позволит по-новому взглянуть на роль доллара как основной мировой валюты, самого надежного актива, средства формирования международных резервов.

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