На улице, наконец, прорезаются весенние погоды. Выползло солнышко, столбик термометра взметнулся вверх. И обнажилась самая страшная женская проблема: похудеть к весне.

Вот она, весна, а что там с похудеть? Плюс восемь? Плюс четыре еще с январских и два размера? Я не пишу сейчас про прекрасных, правильных, ежедневно посещающих физкультурный кружок дам. Они едят салатный лист, не пропускают тренировок, читают высокодуховную литературу, не пьют что попало, не смотрят телевизор и не существуют.

Я пишу о нас – среднестатистических российских страдалицах, которые после новогодних праздников зажмуриваются, поглядев на весы, и говорят себе шепотом: ладно, к апрелю-маю сброшу.

А в апреле, глядя туда же и на календарь одновременно, зажмуриваются с большей силой и идут худеть. Что в переводе на женский означает: хорошо, пойду поем этих диетических пельменей, может, оно само как-то рассосется. Ладно, съем их меньше. Что там? Красное сухое? Да черт с ним, сгорел сарай – гори и хата. Наливай!

Завтра мы пойдем бегать, и это будут самые страшные пять минут в нашей жизни. Осознав, что кардиотренировка не задалась – покачаем пресс у спинки дивана. Лично я это делаю так, что мой спаниель научился хохотать в голос вполне себе по-человечески.

Обнаружив на весах отрицательный результат, а на тарелке торт – начнем договариваться с собой и купим, наконец, этот злополучный абонемент в фитнес. И даже по нему два раза сходим, преимущественно из-за сауны и бассейна. За это время, разумеется, страшно устанем и настрадаемся, да настолько, что в первый же выезд на шашлыки компенсируем всю боль самими шашлыками. В промышленных количествах!

Некоторые, особо отчаянные, даже покупают в таких случаях, когда до мая несколько дней, велотренажеры. Я однажды, много лет назад, поступила ровно так же. Была уверена, что теперь-то каждый вечер буду заниматься. Ввалюсь, так сказать, в родной дом гоблином, а выпорхну воздушной феей.

Опережая события, скажу: на велотренажере в течение десяти примерно лет висели колготы и лежала пыль. По истечении этого срока я велотренажер отдала хорошим людям, нацеленным на физкультуру. Там теперь висят их колготы и лежит их пыль!

Это вообще какое-то проклятие, как и с абонементом. Среди моих подруг нет человека без абонемента в фитнес. Равно как нет человека, сходившего туда хотя бы трижды! Слово «регулярно» я даже не употребляю.

Одна радость – в майские праздники, когда русский народ расслабляется так, словно весь год разгружал круглосуточно вагоны с углем, проблема похудения отпадает сама собой. Невозможно ведь представить даму за праздничным столом, которая говорит: ой, что вы, я на диете! За такое в приличных домах могут и побить.

Поэтому страдать нам, товарищи женщины, осталось совсем недолго. Буквально пару недель. А потом, наконец, станет очевидно, что планы наши с грохотом рухнули, похудеть к весне не удалось и можно, наконец, расслабиться и поесть вволю. Заесть, так сказать, весенний стресс!

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