В последние недели автор этой колонки стала все чаще замечать, что комментаторы в соцсетях активизировались в самом нехорошем смысле: разгораются яркие, порой обжигающие, дискуссии, люди ссорятся, разрывают отношения, а некоторые, напротив, начинают пылать друг к другу страстью.

Долго глядела на происходящее с недоумением и некоторой тревожностью, пока не поняла: весеннее обострение! Поведением пользователей зачастую руководят факторы чисто медицинские. И вот о них – подробнее.

Ни для кого не секрет, что последние годы не добавили российскому обывателю психического покоя. Сначала – коронавирус, связанный с ним карантин, далее – начало СВО и частичная мобилизация. Все это время градус тревожности нарастал, но многие сдерживались. Агрессия копилась. А тут зима закончилась, наступил авитаминоз, ресурсы организма истончились, и копившееся раздражение стало выливаться на случайных прохожих и чаще – в сети.

Третьего дня с изумлением наблюдала картину: пожилой, достаточно известный писатель после того, как автор этой колонки не согласилась с ним в комментариях к посту, опубликовал работу. Вся она целиком была посвящена личности автора, ее внешности, набору моральных качеств, ближним и дальним родственникам. В частности, материал строился на тезисе, что героиня публикации – как бы это сказать… В общем, относится к женщинам, зарабатывающим на жизнь социально неприемлемым способом в Дубае. Сразу очень сильно захотелось в Дубай! И уже было занесла руку, чтобы ответить, но тут осознала, что пожилой организм просто не справляется с упавшими на него тяжелыми нагрузками. Конечно, пожалела писателя, пожелала крепкого психического здоровья, тем и ограничилась.

Случай не просто не единичный – буквально каждый день наблюдаю, как пользователь Василий или Петр с неописуемой яростью, сладострастием даже, желает всего дурного пользователю Агафье, а также всему ее роду до пятого колена. Или наоборот!

Так что же следует делать, если в интернете на вас набросился человек с абсолютно неадекватными поведенческими паттернами и выплескивает агрессию?

Недавно у меня с подругой состоялся спор. На нее совершенно без оснований где-то на перекрестке под светофором набросилась дама с браной руганью и обвинениями. Подруга не думала и минуты – принялась ей отвечать ровно в том же духе, завязалась безобразная склока. На мой вопрос: «Зачем ты это сделала?» – подруга ответила: «А я что, молчать буду?».

И тут я поняла – люди чувствуют себя проигравшими, когда не отвечают на агрессию. Но это же совершенно не так!

Гипотетический пример: если я иду по привокзальной площади, и меня за штанину схватил агрессивный бродяга – буду ли я хватать его в ответ? А если не отреагирую – окажусь ли проигравшей? Конечно, нет!

Вступая в подобную коммуникацию, я делаю оппоненту сразу несколько одолжений: во-первых, играю по его правилам. Наверняка у меня были другие планы на ближайшие десять минут – три часа? Были. Но я вынуждена «перегавкиваться» с тем, кому вдруг захотелось. Во-вторых, констатирую факт, что мы с агрессором – на равных, достойные соперники, иначе зачем бы я ввязалась? Есть в праве такое понятие – «ничтожная сделка». Так и тут: если оппонент неравен – конфликт человек подсознательно определяет как ничтожный и попросту в него не вступает.

В-третьих, я дарю свои силы, энергию и другие ресурсы совершенно незнакомому человеку.

И в-четвертых, точнее, в-главных: победителей в публичной склоке попросту не бывает! Оба участника получают репутационный урон, потому что перекидывание грязью через забор – зрелище малоаппетитное.

Так что же делать, спросит читатель, когда подобный агрессор прицепился в интернете или на улице, потому что у него обострение? Не реагировать, разумеется. Если хотите его уязвить и действительно задеть – не дать никакой реакции, посмотреть как на пустое место. Это самая болезненная, самая непереносимая обратная связь для него. Еще и гештальт оставите, долго будет вспоминать.

Автор этой колонки именно так и старается поступать. И чувствует себя прекрасно!

А в целом хочется пожелать, конечно, гражданам в целом: одним – терпения, другим – выздоровления скорейшего!



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