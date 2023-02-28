Гудбай, Америка, о!

В связи с известными всем политическими событиями в России стремительно и ярко меняется отношение к Соединенным Штатам. Если в 1990-е США стали для русского человека символом всего прекрасного, символом свободы и прав, то сегодня ситуация приближается скорее к 1970-м.

Вот об этом бы и хотелось поговорить. Целое поколение, а возможно, и не одно, успело вырасти на голливудском кино, соответственно, американских представлениях об этике. И это – одна из причин периодического подъема «либеральных» настроений в России.

Я сознательно ставлю кавычки. Дело в том, что «американский» – вовсе не равно «свободный» или «либеральный». А какой же?

С одной стороны, сегодня происходит очевидная демонизация США. Риторика становится все больше похожей на сошедшую с полос газеты «Правда» 1978 года. С другой – подрастающие «революционеры», не заставшие 1990-е, Америку идеализируют, при этом напрочь отрицая сам факт геополитических интересов. «Запад наш друг», – как бы говорят они.

Что такое США? Это государство, чья история многократно короче, чем история любого из городов, например, маршрута «Золотое кольцо России». В Европе правовая, этическая и культурная системы формировались веками, в России – тоже (правда, с революцией 1917-го года историческая память была в некоторой степени стерта).

А в США же этой истории как таковой попросту не было! Страну основали по большому счету потомки беглых каторжников, создав свою цивилизацию вопреки существовавшей тогда европейской. В центре этой цивилизации – не закон, не «бумажка», как у нас, а интересы частного конкретного человека. Так, например, работает прецедентное право. Допустим, однажды техасец Джон ударил свою жену Мэри лопатой по ноге. С тех пор в штате мог запросто появиться закон о неприкосновенности ног и лопат. Российский юрист, погружаясь в законы штатов, может запросто утратить сознание от ужаса.

Американская культура и американская национальная идея строятся на понятии «справедливость». Но что это такое? Справедливость в демократических государствах – это мнение большинства о том или ином событии — ни больше, ни меньше.

Все мы смотрели голливудское кино, где главный герой, стоя за трибуной, произносит проникновенную речь. Все, казалось, против него, но присутствующие начинают рыдать, занимают его позицию, да и зритель в зале тоже.

В центре общественной жизни Америки стоит личность. И это – основа американской государственности. Другое дело, что представления о социальной, например, справедливости в Америке больше всего напоминают законы диких джунглей. «Выживает сильнейший» со всеми вытекающими. Что это означает для нас?

Америка, как и сто лет назад, и двести, в своей внутренней политике опирается на пафос и красивость речей. В США отсутствует барьер между чиновничеством и обывателем. Именно поэтому речь любого американского президента звучит как в фильме. Именно поэтому падающий с трапа Байден – президент Америки. Он красиво говорит.

В России же определяющей в любом, даже самом благом, начинании выступает директива. Бумага. Постановление, распоряжение, график. И пока это происходит в международном политическом пиаре, в информационной войне мы будем оставаться аутсайдерами. С огромным сожалением это пишу. И очень надеюсь, что когда-то ситуация изменится.

Что касается США – главное, я считаю, избегать обеих крайностей: идеализации и полного расчеловечивания этой страны. Оппонента лучше знать в лицо и воспринимать таким, какой он есть. Иначе нам не победить.

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