Песни о далекой родине

Певица Земфира объявлена иностранным агентом. Солист группы «ДДТ» Юрий Юлианович Шевчук получил, кажется, административный штраф за свое выступление. Круг прямо или косвенно запрещенных деятелей российской культуры с 24 февраля 2022 года только растет.

И я, не разделяя мнения абсолютного большинства из них, хочу порассуждать о самом явлении. И об эффективности подобных мер.

Во-первых, и в-главных: культура и власть существуют в двух параллельных реальностях. Государство никакой силы над истинной культурой не имеет, она всегда расцветает вопреки. И выигрывает в перспективе. Любые запреты действуют совершенно противоположным от задумки авторов образом: привлекают максимальное количество зевак к запрещенному.

Главный парадокс русской культуры XX века заключается в том, что практически вся она, хоть сколько-нибудь значимая, была или вне закона, или напрямую запрещена государством. Начиная с постреволюционного периода и вплоть до хрущевской «оттепели».

И что, стали Ахматова или Зощенко хуже после того, как вышло Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»? Нет, конечно.

Даже самый махровый патриот и коммунист сейчас скажет: партия совершила абсолютную дурь, выстрелила себе в ногу, направив государственную машину против больших художников.

Парадокс сегодняшней действительности заключается в том, что большие и сильные авторы (самые большие и самые сильные, во всяком случае, в музыке) в большинстве своем оказались «по ту сторону». Я объясню.

Рок, панк, авторская песня и прочие текстоцентричные жанры, связанные с сочинительством, по природе своей исторически имеют пацифистскую направленность. Они бы, может, с радостью транслировали национально-патриотический нарратив, но он противоречит самой их сути.

Я на примере группы «ДДТ» объясню. Опальный сегодня Юрий Юлианович Шевчук, которого радостно травят домохозяйки страны, на протяжении многих лет говорит и пишет одно и то же: он против любого вооруженного конфликта. Был помоложе – проводил месяцы в Чечне. Песня «Мертвый город. Рождество» написана в подвале Грозного. Песня «Пацаны» – тоже во время чеченской кампании. В 1999 году «ДДТ» выступали на площади в Белграде буквально во время бомбежки с импровизированными мишенями на груди. И все 20 лет Шевчук последовательно говорит одно и то же. СВО он не поддержал, но и не высказался напрямую против. Этого стало достаточно, чтобы вся российская пресса его осудила за недостаточное соответствие позиции обкома, а домохозяйки страны устроили виртуальный товарищеский суд.

С Земфирой сложнее. Понятно, что не из большой симпатии к государственной политике она уехала после 24 февраля. Но! Земфира Талгатовна также ни слова не сказала об СВО. И даже кинутый во время концерта украинский флаг унесла за сцену. Но и это не помогло. Сегодня, оказывается, нельзя быть аполитичным.

Вот что я скажу. Как талант, а особенно музыкальный, коррелирует с авторским дарованием? Да никак! Есть новости и пострашнее – часто и человеческая порядочность с ним никак не коррелирует. Человек может быть одновременно гением и редкостным негодяем: дух веет где хочет.

И проверка всех поголовно публичных людей на верность политических взглядов приводит к тому, что государство в итоге оказывается в дураках. Оно не может победить ни Зощенко, ни Ахматову, ни даже условную Земфиру.

Больше того, сегодня на передовой пацаны включают «Родину» «ДДТ». И я знаю это абсолютно точно от бойцов.

Можно быть гладеньким, ровненьким, патриотичным и правильным, но абсолютно, как-то даже комически беспомощным с точки зрения таланта. А можно быть Шевчуком, который никогда строем не пойдет, но на войне будут слушать именно его.

И главное. Применяя всевозможные запреты и санкции, мы уподобляемся собственным врагам из некогда братской страны. У них тоже начиналось с разделения культуры на «правильную» и «неправильную», а дошло до запрета Пушкина и сноса памятников.

Хорошо бы об этом помнить.

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