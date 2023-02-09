Интернет как волшебная таблетка

«Меня бросила девушка. Я поехал к ней, чтобы выяснить отношения, но увидел ее с новым парнем. Они стояли в подъезде и тоже выясняли отношения. Тогда я подумал и присоединился», – этот бессмертный текст почти дословно я прочла на одном из психологических форумов. Если кому-то кажется, что подобных кретинов попросту не существует в живой природе, – разочарую. Существуют еще и не такие!

Люди всерьез ищут ответы на свои вопросы, касающиеся любовных отношений, в интернете. И написанное выше – далеко не самый веселый пример. Я решила изучить тему внимательнее. С восторгом и недоверием погружалась я в профильные сообщества и форумы. Аж дух захватило!

Десятки и сотни судеб приставлены на многостраничных полотнах. «Она сказала, что не любит меня и заблокировала, я приехал к ней с букетом, она вызвала полицию. Что же мне делать?» – написано, например, на первой странице темы с заголовком «Помогите!!!».

И на протяжении 20-30 листов наспех рожденные «специалисты» дают советы и указания, строят хитрые планы, выверяют стратегии по возврату девушки.

К концу обсуждения автор, как правило, успевает состариться, воспитать внуков и встретить в пенсионном фонде новую любовь.

И если уровень компетентности подобных советчиков не вызывает никаких вопросов (в конце концов, как выражалась моя школьная учительница, каждый развлекается в меру своей испорченности), то что в голове у людей, которые ищут личное счастье в чужих советах?!

И тут меня озарило.

Русский человек всегда живет как бы немного в поиске волшебной таблетки от всего. Не так давно он заряжал воду у телевизора, потом бежал к гадалкам и экстрасенсам. И вот сегодня он искренне поверил в чудесную силу психологов в сети. В то, что любую почти проблему можно решить при помощи нескольких верных советов.

Иди в спортзал, постригись, смени имидж, и девушка обязательно тебя снова полюбит. Не отвечай на сообщения и выключи мессенджеры – и он тут же бросит любовницу, прозреет и вернется в семью.

И ведь стригутся, не отвечают, делают все что угодно, отчитываясь о своих достижениях перед незнакомыми людьми. Искренне полагая, что это поможет.

Я думала, это какие-то исключительные люди, редкость, уникумы. Пока не поймала себя лично и некоторых своих знакомых на штудировании трудов сетевых специалистов по разным вопросам.

Любознательность – грех, конечно, небольшой. Но, как мне кажется, главное, что надо помнить о любых советах и текстах в интернете, единственное мерило, дающее понимание «не ерунда ли тут написана и стоит ли прислушиваться», – это ответ на вопрос: а есть ли в том или ином тексте, в той или иной теории академическая база.

И чем острее и болезненнее тема (а тема про личные отношения, например, максимально острая и болезненная, учитывая процент разводов) – тем больше вокруг нее информационного мусора, тем выше потребность фильтровать информацию, сверять, искать научные источники.

Потому что есть у меня очень грустная новость для читателя. Из серии «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей».

Никаких магических чудодейственных советов попросту не существует. Зато существует непрерывная необходимость включать свою собственную голову.

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