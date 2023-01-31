Свой-чужой

У писателя Уильяма Голдинга есть роман «Повелитель мух». Там, если кто не читал, в результате авиакатастрофы дети попадают на остров. А дальше происходят чудесные метаморфозы – вчера еще миролюбивые цивилизованные ребята разбиваются на два лагеря, и происходит натуральное расчеловечивание. Двое детей погибают, несколько начинают поклоняться Культу Зверя. Самый сильный образ книги – свиная голова на палке, которую несут впереди себя герои.

А еще страшно, что эти механизмы человеческой психики показаны на примере детей младшего и среднего школьного возраста. Невинных по сути, в начале книги, конечно.

Ровно этот процесс я наблюдаю сегодня в социальных сетях. И совершенно не важно, какие идеи руководят людьми. У философа Георгия Померанца есть такая фраза: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело».

Я понимаю, что сегодня – не самая простая политическая и экономическая ситуация в стране. Но глядя на взрослых, казалось бы, людей, которые готовы желать в интернете смерти незнакомцам, проклинать их самыми последними словами, – я думаю одно: а может, эта ситуация не так просто сложилась? Уж не мерещится ли мне свиная голова на палке в обоих идейных лагерях, не несут ли ее впереди себя самые отчаянные, самые рьяные борцы за все хорошее? С обеих сторон, повторюсь.

И не заслужили ли мы, коллективно, чего похлеще? Раз тонкий налет цивилизации с сытых и в целом довольных жизнью людей слетает буквально за несколько секунд любого обсуждения.

Я не разделяю мнения о стране многих уехавших сегодня звезд и лидеров мнений. Но я в страшном сне не могу вообразить, как стану осыпать проклятиями и оскорблять незнакомого мне человека только за то, что он сказал какую-то ерунду.

Иногда кажется, что массовый пользователь просто не понимает: известный и даже очень популярный человек – это не плакат, не картинка на мониторе или в телевизоре, он точно такой же, как ты сам, из плоти и крови. Он умеет читать, его могут ранить слова, особенно – слова нерефлексирующей, недумающей толпы.

Ты написал грубость и хамство, пожарил яичницу, выпил пива и лег спать. Ровно так же поступили еще несколько тысяч человек. А на кого-то одного эта лавина обрушится, он хоть тысячу раз будь с родными и близкими рядом – против коллективной ненависти всякий одинок.

Это же фантастический эффект: все смотрели фильм «Чучело», наверняка многие сострадали главной героине. То есть люди в массе своей не такие уж и дурные.

Но когда дело доходит до какого-нибудь пожилого музыканта или актера, не разобравшегося в политике (его всю жизнь другому учили) – здесь словно бы отключаются все гуманистические установки. Просыпается тот самый Культ Зверя. Начинает маячить свиная голова на палке. В каждом отдельном пользователе, вступившем в бой за правое святое дело.

И ладно актеры – любую гадость считается незазорным сказать просто случайному оппоненту в соцсетях. Незнакомому, по сути, человеку, чей самый страшный грех – в том, что он не разделяет чужого мнения.

И чем дальше – тем температура высказываний массового российского интернет-пользователя становится выше. Страшно подумать, что стало бы, будь эти люди наделены реальной властью, а не только свободой слова в сети.

У меня есть один маркер, на который я ориентируюсь во времена перемен. Я украла его из «Капитанской дочки» Нашего Всего: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. А те люди, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

Я бы очень хотела, чтобы российский обыватель в интернете прежде, чем призывать кары на голову оппонента или строить планы по переустройству мира – тоже эту фразу почаще вспоминал.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.