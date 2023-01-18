Новая жизнь с Нового года

Пишет мне подруга: хожу, мол, в зал. И знаешь, в первые недели после Нового года было не записаться – натурально, толпа. Сегодня пришла – пустыня Гоби, еле группа набралась, куда это все делись?

Чего-то я не удивилась. У нас с подружками есть хорошая партийная традиция – покупать с Нового года абонемент в фитнес-зал и забывать о нем, как о страшном сне, после первой тренировки. Той самой, когда ты будто целиком состоишь из оливье и вот сейчас начинаешь новую жизнь.

Пес с ним, с абонементом! Я однажды в новогодние каникулы приобрела целый велотренажер! Новую жизнь начинала. Пять лет на нем висели колготы и лежала пыль (я лежала на диване неподалеку). Потом, наконец, хватило ума отдать добрым людям. Но есть подозрение, что и сейчас колготы никуда не делись, просто это чужие колготы!

Если серьезно – есть у русского человека обычай начинать новую жизнь с Нового года (с понедельника, после отпуска – вставить нужное). И лично я не знаю ни одного хоть сколько-то жизнеспособного примера, когда это кому-то удалось!

В чем причина? Очевидно, что любое «завтра», «через день» и «на той неделе» – сладкий, чарующий самообман. Всем известное откладывание на завтра.

Если человек решает всерьез что-то менять – он берет и делает это сейчас. Не рефлексирует, не пишет желания в блокнот, просто идет и делает. А любое «завтра» – сочетание трагического нежелания с унылой необходимостью. Отсутствие сил признать – меня все устраивает, что-то менять мне лень, я не готов тратить силы.

Оттуда и берется любое откладывание. Психологи говорят, что лень – это не лень вовсе, а внутреннее, глубинное понимание, что нет никакой необходимости действовать. Грубо говоря, я должна помыть посуду, но лежу и ленюсь. Никак не встать! Но краем сознания я понимаю, что через какое-то время придет человек с работы и помоет все без меня. Мозг просто фильтрует задачу и не находит нужным тратить энергию.

Человек, покупающий абонемент на фитнес, конечно, скорее всего хотел бы выглядеть как голливудская супермодель. И понимает, что для этого следует потратить усилия.

Но в большинстве случаев мозг шепчет: «Да у тебя все в порядке! Жена/муж любит, на работе куча дел, какой еще фитнес, ляг, полежи». В человеке борются два желания: быть как с обложки и лежать не вставая. Заканчивается такая борьба вполне предсказуемо.

Жизненный опыт научил меня одному соображению: никакая магия цифр не работает! Начинать новую жизнь завтра – равно не начинать ее никогда.

Поэтому любому человеку, который на самом деле хочет что-то изменить, я могу дать один-единственный совет: сделай это сейчас. Прямо сейчас!

Ведь когда мы, например, голодны – мы не рассуждаем так: вот закончу проект, настанет новый день, стрелки часов покажут красивые цифры – и поем.

Нет! Мы идем и едим. Потому что это нам по-настоящему нужно.

Точно так же работает с любым фитнесом. «Сделаю завтра» означает отсутствие и настоящего желания, и, главное, решения. По себе знаю.

Поэтому если что-то начинать – надо начинать сейчас. Или никогда. Иначе оно не работает.

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