Канадские производители одарили мир новейшим изобретением: они создали симулятор женской боли. Теперь любой желающий сможет почувствовать, так сказать, на себе – каково оно, менструация. Тут же были проведены исследования, которые показали, что мужчинам менструальные боли не нравятся.

Феминистки всего мира зашлись в сладострастном визге: мужчины, мол, гораздо хуже переносят боль, чем мы! Проклятый мир победившего патриархата! Нам, мол, с детства объясняют «тебе же рожать, терпи» и «ты же девочка, терпи». Эти и подобные высокоинтеллектуальные рассуждения легли в основу старой как мир аргументации: женщинам опять недодали, мужчины, мол, находятся в привилегированном положении.

Вообще больше всего в феминистическом дискурсе меня угнетают две вещи.

Во-первых, феминистки постоянно апеллируют к мужскому мнению. На моей памяти вообще от мужского мнения настолько сильно зависят только две группы женщин: идейные содержанки и феминистки. Мнение что тех, что этих по всем вопросам вращается вокруг мужчин, и не важно – со знаком плюс или минус. Это ситуации не меняет.

Во-вторых, феминистки постоянно выступают с программой «двое против ветра» (как в одной небезызвестной комедии). А точнее – Люся и Света против природы.

Подлая природа лишила мужчин менструальных болей? Сейчас мы с канадскими учеными, мол, объединимся и докажем всему миру…

Нет, все это, конечно, замечательно, но я в подобной аргументации все же шла бы до конца и не останавливалась на мелкой физиологической детали. А как насчет изобрести симулятор обязательной службы в армии? Феминистка его пробует и год постигает, понимаешь, все прелести подъема в шесть утра и бега при полном обмундировании в противогазе.

Или, например, симулятор сталелитейной установки? Почему бы нет? Раз подлое государство не подпускает феминисток к некоторым профессиям – наука могла бы компенсировать! В конце концов, имеет право женщина познать, как оно, в горячем цеху сталелитейного комбината?!

А симулятор контроля финансовой деятельности крупной организации?! А то, понимаешь, приходит в ночи с работы, падает без сил и все ноет, что устал, что тяжелая ситуация в стране и на предприятии. Что, женщина не имеет права почувствовать – как оно, управлять закупками и штатом?! На недельку хотя бы, пусть ученые имеют совесть.

А если говорить серьезно – хочу обратиться ко всем российским феминисткам враз. Дорогие феминистки! Если вы возьмете на себя труд посмотреть статистику по обезболивающим сильнодействующим препаратам хотя бы в нашей стране – немедля обнаружите, что женщины получают их даже не в разы, а в десятки раз чаще.

Мужчины преимущественно – перед смертью. Да и то не всякий раз!

Ну и чтоб два раза не вставать – продолжительность жизни мужчин и женщин тоже загуглите. Почему-то патриархальные угнетатели умирают в среднем значительно раньше, чем угнетаемый ими слабый пол. Почему бы это, интересно.

Впрочем, полагаю, никого ни в чем убедить не удастся. Поэтому с нетерпением жду симулятора родов, симулятора похода к косметологу и прочие веские доказательства тяжелой женской доли.

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