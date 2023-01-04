​​Битвы при оливье

Много бед и невзгод пережила наша Родина за последние годы: коронавирус, санкции, большие политические противостояния и специальная военная операция. Но нет ни одной темы, которая бы так ранила пользователей интернета в канун Нового года, как рецепт приготовления традиционного салата оливье.

Столько народу не полегло даже в битвах при борще и окрошке! А ведь главный вечный русский вопрос, как известно: на кефире или на квасе?

Перед праздниками все становится каким-то мелким, суетливым и неважным. Кроме сакраментального: колбаса или мясо? «Да еще моя бабушка делала с докторской колбаской», – несется рык по соцсетям. «А вы сначала книгу о вкусной и здоровой пище откройте, а потом самоубейтесь!» – оппонирует кто-то.

Нужен ли майонез? Класть ли картошку? Однажды писатель Татьяна Никитична Толстая в своей соцсети написала, что картошку в оливье не кладет, что тут началось! Я такой истерики не видела даже после заявления другого пользователя, что борщ – традиционное русское блюдо. Тогда, помню, вся братская страна целиком пришла возражать в комментариях.

Тут же вспоминается классика советского кино: «Я в этот салат кладу тертое яблочко». И ведь кладут! Спасибо, что не селедку.

Если говорить серьезно, мы, русский народ, конечно, в какой-то мере до сих пор язычники. Каждый год с 1 января мы планируем обязательно начать новую жизнь: больше читать, выучить языки, похудеть, найти новую работу.

А чтобы этот переход из жизни старой, тягучей в новую и волшебную осуществился правильно – необходимы магические атрибуты. Елка, мандарины, президент в экране телевизора, сельдь под шубой и, конечно, оливье.

То есть обсуждая меню новогоднего стола, пользователи ругаются вовсе не из-за еды, а скорее из-за сакральных и жизненно важных вещей. Есть, конечно, анархисты-индивидуалисты, которые «ой, мы заказали суши», но таких меньшинство.

Практически все население нашей необъятной страны верит в эту магию: если правильно приготовить оливье – порезать все верным способом, добавить нужные ингредиенты и секретный майонез – все будет хорошо. Магия сработает, жизнь наладится, мы все похудеем, разбогатеем и поумнеем. Ведь главное – не класть слишком много морковки, открыть вовремя шампанское и не забыть включить гирлянду и «Голубой огонек».

И если сделали все верно – значит, так и будет. С наступившим, дорогие читатели!

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