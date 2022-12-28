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Мария Дегтерева
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Как на новогоднем на корпоративе

Об опасности главного праздника года

Публицист

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Настала пора новогодних корпоративов! О корпоративах в нашей стране можно слагать песни и баллады. Сколько судеб кануло под фуршетными столами!

Корпоратив таит в себе множество опасностей. Для начала – платье. Женщины вроде меня, круглый год одевающиеся по принципу «что висело под рукой», отправляются в рейд за блестками и пайетками. Лично знаю дам, которые физически пострадали при примерке наряда с использованием мыла и такой-то матери. Морально в примерочных пострадали очень и очень многие! Каблуки как стимул закончить, наконец, безобразие и их снять. О, я оду могу писать о выборах платья и туфель!

Итак, наряд выбран, с мылом надет. Главное, что надо помнить о празднике, – многие после него получили трудовую по почте! Если вечеринка проходит совсем хорошо, то можно и к Баренцеву морю мигрировать, как в песне Семена Слепакова.

Дам несколько советов.

Очень важно, например, помнить, что перед нами не «ой, молодой человек с усиками», а коммерческий директор. И поговорить с ним о своем первом романе за гаражами ДК «Металлург» – не лучшая идея.

А это – нет, не жаба с монеткой, это бухгалтер Зоя Кузьминична. И не отплясывает как слон, а грациозно и очаровательно движется, если мы планируем когда-нибудь еще хоть раз получить премию.

В самом начале праздника ищем глазами генерального директора и учредителей, если таковые имеются. Мысленно рисуем над их головами ярко-красный знак «Не подходить!» Да, часа через два нас страшно обеспокоит мнение этих людей о политической и экономической ситуации в стране, мы безудержно захотим выразить с ними свое глубокое несогласие, используя не совсем цензурную лексику. Так вот, лучше от этого все же воздержаться, иначе – смотрим выше про трудовую.

Ни на секунду не забываем, что приветливый франт в курилке, который приглашает нас продолжить вечер, – это человек, записанный в рабочих контактах как «душнила из продаж», и по возможности воздерживаемся от разрушения двух семей.

Его, которая вообще непонятно как могла появиться на свет. И нашей, которая после каждого корпоратива немного дышит на ладан.
В целом – главное, конечно, помнить, что мы находимся не у своего двоюродного дяди Григория Кузьмича на юбилее в деревне Злопсы, а вообще-то практически на работе. Несмотря на располагающую к безобразиям обстановку.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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