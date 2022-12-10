Колдуй, баба, колдуй, дед

В смутные времена всегда приходят колдуны, маги и шарлатаны. Никогда, правда, не думала, что доживу до подобного в прямом, так сказать, эфире, однако ж дожила и не могу не поделиться впечатлениями.

В феврале этого года, как известно, многое изменилось необратимо. В том числе в скором времени в России были официально запрещены Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Последний, кроме прочего, породил когда-то целые индустрии – орды и толпы кустарных мастеров, тренеров и просто инфоцыган кормились в этой социальной сети, а то и нешуточно разбогатели.

Но тренды сменились. И то, что наблюдаю, вызывает, прямо скажу, оторопь.

Вместо многочисленных курсов, вебинаров, семинаров «Как стать успешным, ничего не делая» в российском интернете взошли, словно грибы после дождя, тарологи, гадалки, маги, экстрасенсы и прочие предсказатели судьбы. В окончательное остолбенение я впала, когда увидела таро-расклад на канале известного политического блогера! Человек натурально раскинул карты на международную экономическую ситуацию. Спасибо, что пока кабинет министров до подобного не додумался или там президиум Центробанка.

И аудитория подобных проектов продолжает расти. Что, впрочем, объяснимо. В эпохи великих потрясений русский человек безотчетно ищет помощи у высших сил. У нас мистическое сознание, давно пора это признать, сколько ни крести Русь – она все равно куда-то в сторону Перуна смотрит и таро-раскладов.

Чем ознаменованы экономические кризисы в моей родной стране? Ну вот хотя бы тяжелое смутное время после революции 1917-го? Так известно, чем: декадансом и повальной модой на экстрасенсорику. Даже в картине Бортко «Собачье сердце» обозначен этот момент: обнищавшая аристократия вызывает дух царя, водя по столу тарелочкой.

А лихие 90-е? Да почти вся страна скопом собиралась у телевизора, чтобы зарядить воду! Сегодняшнему хипстеру расскажи – он сознание потеряет от смеха, а ведь не так много времени прошло, мягко говоря.

Кашпировский, Чумак – не выдумка автора этой колонки, а вполне себе существующее в природе явление, популярность их была несоизмеримо выше, чем сегодняшняя популярность, скажем, Ольги Бузовой.

Конечно, процессы объяснимы с точки зрения психологии: когда не можешь повлиять на ситуацию, ищешь опоры извне. Егор Летов этот процесс ярко описал строчкой: «Не бывает атеистов в окопах под огнем». Не бывает во времена сюрпризов и перемен тех, кто со скепсисом смотрит на таро и гороскопы.

Человек ищет помощи и поддержки, понятных объяснений там, где не может получить их привычным путем. Но на выходе всеобщая неразбериха не просто усугубляется, а превращается во всеобщее безумие.

Мы – первое поколение пользователей глобального интернета. Возможно, лет через сто информацию в сети человечество как-то структурирует, заведет понятные и удобные правила обращения с ней. Но сейчас интернет больше всего напоминает ярмарочную площадь, где система коммуникаций работает по принципу «кто во что горазд», а слышно больше всех те, кто громче крикнет. И в сегодняшнее, не самое простое время на эту площадь словно пришла толпа цыган, гадалок и мелких шулеров, принесла с собой аккордеон, привела медведя и закрутила какой-то адский хоровод.

«И я стою один меж них», как писал поэт.

Пойду, что ли, погадаю – наступит ли всеобщее просветление.

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