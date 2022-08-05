Эксперты из интернета

Не первый день с изумлением наблюдаю картину: специалисты по украинскому конфликту буквально на лету меняют специализацию. Теперь они – профильные эксперты по американо-китайским отношениям.

Больше всего потрясают жар и страсть, с которой эти люди отстаивают свою точку зрения. Это изумительно! Например, у меня нет никакой точки зрения по Китаю, а чтобы ей обзавестись – пришлось бы прочесть огромное количество материалов.

Совсем иное дело – комментаторы в соцсетях. Кажется, нет такой области человеческих знаний, которая была бы им недоступна. С тревогой я вглядывалась в аватары. И точно!

Те самые, которые год назад рассуждали о штаммах коронавируса.

Мировая политика, экономика, медицина, самолетостроение – для отечественного диванного аналитика, кажется, нет ничего невозможного.

Помню, несколько лет назад в комментариях к постам популярных блогеров имела обыкновение являться одна женщина и давать свои императивные пояснения по теме. Мы с друзьями прозвали женщину «специалист по средневековой авиации», потому что, во-первых, не было для нее запретных тем, а во-вторых, она исхитрилась в одном треде обильно высказаться про Средневековье и обсудить проблемы падения боинга.

И вот, смотрю, «специалистов по средневековой авиации» с годами становится все больше. В чем секрет?

Во-первых, эффект Даннинга-Крюгера. Если совсем коротко – чем меньше человек знает, тем, соответственно, меньше сомневается в своих суждениях. Иными словами, нет никакой возможности объяснить дураку, что он дурак.

Во-вторых, за периоды пандемии люди истосковались по общению и, похоже, немножечко местами озверели.

В-третьих – общая невротизация общества в условиях непростой политической обстановки.

В последние месяцы при встрече с такими комментаторами я испытываю чувство, блестяще описанное Надеждой Александровной Тэффи:

«Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он – человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит. При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак – это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит»

Вообще есть самый яркий критерий, позволяющий определить подобного комментатора мгновенно: безапелляционный тон.

Диванный эксперт, как правило, имеет не только бесконечно ценное, но и единственно верное мнение. И не важно, кто перед ним – академик, писатель или президент.

Я давно вывела для себя наиболее эффективную формулу общения с подобными деятелями. Я читаю их яркие и обильные комментарии, на секунду зажмуриваюсь и начинаю слышать шум моря. Иногда вскрикнет чаечка!

А потом, открыв глаза, совершаю короткое нехитрое действие: отправляю в бан-лист.

Я глубоко убеждена, что приношу этим самым обществу огромную пользу: сокращаю энтропию вселенной. Ведь кто-то же должен!

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