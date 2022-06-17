Русский «Макдональдс», бессмысленный и беспощадный

«На базе ушедшего из России «Макдональдса» откроется сеть ресторанов «Вкусно и точка», – сообщают новости.

Я как маркетолог не могла, конечно, пройти мимо такого выдающегося нейминга. Название неуловимо, но весьма ощутимо раздражает – поймала себя на мысли. Задумалась – чем же. И немедля нашла ответ.

«Вкусно и точка» – звучит так, будто владельцы едальни, не дожидаясь возмущенного гула, сразу, заранее обработали возражение. «Не вкусно тебе? Ишь! Вкусно и точка». Произносить это должна, очевидно, женщина в буклях из советской столовой. Тем же тоном, что: «Вас много, а я одна!».

Я, конечно, понимаю, что маркетологи пытались обыграть слоган «весело и вкусно», предложить свою альтернативу. Но альтернатива вышла несколько безапелляционной, если не сказать хамской.

С другой стороны, слоган абсолютно гениально лег в контекст. Многие западные компании ушли из России, из каждого утюга доносится возмущенный либеральный вой: «Караул, возврат к Советскому Союзу». А «Макдональдс» со времен открытия первого заведения на Пушкинской площади являет собой что-то вроде главной западной демократической скрепы.

И вот на его месте появляется заведение с самым советским из всех возможных названием. Вырастает, так сказать, памятником победившего постмодернизма. Будь я Сергей Владиленович Кириенко – я бы авторам премию выписала в размере оклада, ничего смешнее, если вдуматься, ведь и придумать нельзя.

Но ладно я, посмеялась и прошла мимо. Который день в моей ленте взрослые люди с высшим, кажется, образованием абсолютно всерьез оплакивают сам «Макдональдс», его слоган, русский язык и, кажется, демократию. Все вместе.

Потому что словосочетание не понравилось!

Мне тоже, как видим, не понравилось, но господи – что должно быть в голове у взрослых, не лишенных дееспособности граждан, чтобы делать геополитические и еще какие-нибудь масштабные выводы, основываясь на фантазии неумелых маркетологов?

Ведь о будущем страны пишут! Абсолютно всерьез, на голубом глазу.

Я маркетингом и пиаром занимаюсь не одно десятилетие, мне за это деньги платят. Поэтому со всей ответственностью выскажу свое скромное мнение.

Как угодно можно назвать русский «Макдональдс». Какой угодно логотип нарисовать, любую политику бренда придумать. Но меня в основном волнуют две вещи – вкусная ли будет котлета и сколько она будет стоить.

Если вкусная и недорого – хорошее заведение. Логика, я надеюсь, понятна.

Да, ситуация в нашей стране ощутимо меняется. И, если честно, мне иногда очень трудно скрыть злорадство по поводу профессионального будущего всех этих людей в кедиках и на самокатах – арт-директоров, менеджеров по неизвестно чему, специалистов по брендингу и прочих, обсуждающих сегодня название и логотип в соцсетях.

Все эти ребята будут прекрасно смотреться на производстве тех же самых котлет какого-нибудь крупного аграрного предприятия. И как называться будут котлеты – самое последнее дело.

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