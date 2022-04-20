Пишите в Телеграмы

Еще буквально несколько месяцев назад казалось, что отключение от самых популярных соцсетей — нечто вроде локальной катастрофы. Будто сидишь ты на даче, в избе, а рядом медленно, со скрипом, падает огромная сосна. Прямо на провод электропередач. И вот упади она — все померкнет: свет, звук, остынут батареи, привычный мир закончится.

Как-то так я видела картину будущего. А потом самые популярные в России соцсети действительно отключили. И произошло… это прекрасное ничего!

У автора этой колонки был достаточно читаемый блог в признанной экстремистской социальной сети фейсбук — несколько десятков тысяч человек. Я сама была уверена, что страшно от него завишу — все-таки мгновенный интерес и поддержка толпы дает некоторый выплеск адреналина, на него «подсаживаешься».

И что же? Оказывается, этот самый адреналин можно получить где угодно, а лучше всего — в реальной жизни.

Вообще в популярных соцсетях в последние годы я наблюдала картину, которая меня не то что напрягала, но периодически подталкивала покинуть перечисленные площадки. Во-первых, тотальная цензура. Эдакая диктатура политкорректности. Когда прежде чем написать самую невинную фразу, долго думаешь: а не задену ли я, не дай бог, чьи-то чувства? Не попаду ли в очередной бан?

И через раз, конечно, попадаешь.

Во-вторых, тот же фейсбук в последние годы стал напоминать собою болото. Если на заре популярности площадки, году эдак в 2012-м, всякий пишущий — выбирал слова, думал, рефлексировал, велись оживленные дискуссии не с последними интеллектуалами страны, то в последнее время картина изменилась.

Нахлынувшая за несколько лет аудитория сплотилась вокруг очень популярных и читаемых, но, как бы помягче выразиться, интеллектуально расслабленных авторов. Это я как читаемый и интеллектуально расслабленный автор пишу, в том числе. Уровень дискуссий упал куда-то к Марианской впадине, новые имена перестали появляться. Даже те, кто писал неплохо, расслабились и стали творить по шаблонам и лекалам. В 10 из 10 случаев я могла спрогнозировать количество реакций и выдать почти все комментарии еще до написания поста.

То есть если раньше фейсбук отражал социальную и политическую картину, то в последние годы вяло брыкался на тему заданной повестки. В болоте ничего не может отражаться, к сожалению.

Инстаграм (тоже признанный экстремистским) и вовсе производил гнетущее впечатление. Чьи-то ноги. Много. Еда, снова ноги, несмешной ролик — и так по кругу.

Конечно, я против цензуры и за все возможные свободы. Но скорбная информационная реальность, на мой взгляд, давно нуждалась в некоторой встряске.

И что же наблюдаю, глядя, как табуны побежали на отечественные площадки?

Наблюдаю, в целом, подтверждение всем известных правил из теории коммуникации. Во-первых, тысячник (автор с тысячей и более подписчиков) будет тысячником везде. Даже если возьмет псевдоним и сменит круг тем для публикаций — все равно его будут читать. Во-вторых, к любому дизайну очень быстро привыкаешь. И даже мессенджер сгодится за соцсеть при необходимости.

В-третьих, вынужденная миграция подтолкнула авторов к забытому уже интеллектуальному напряжению. Качество текстов растет, качество комментариев тоже. Смотреть приятно!

И в последних. Жизнь после фейсбука есть, оказывается. И она очень даже ничего. Но если бы меня пригласили на могилу погребенных Роскомнадзором соцсетей — я сказала бы на ней только хорошее.

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