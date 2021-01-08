Вирус правды

На втором году пандемии мы все еще не знаем, как именно появился вирус, поставивший весь мир с ног на голову. Версию о поваре, летучей мыши и птичьем рынке в Ухани отмела даже Всемирная организация здравоохранения, упорно пытающаяся максимально запутать дело и покрывать Китай. При этом все чаще из уст политиков можно слышать, что, мол, уже неважно, как появился вирус, главное — справиться с ним. Это гнилая логика.

Нам критически важно знать правду о происхождении этой заразы. И прежде всего для борьбы с ней. По-прежнему есть серьезные основания полагать, что это не очередной обычный природный вирус, домутировавшийся в животных до «нежной дружбы» с человеком. Причем сама ВОЗ публично заявляет (и тут не поспоришь), что это не последняя пандемия в истории человечества и к дальнейшим надо готовиться. В этот раз человечество оказалось не готово к эпидемии далеко не самого страшного вируса.

Чтобы больше никогда не впадать в бесполезный тотальный карантинно-масочно-полицейский раж и не пытаться лечить пока неизлечимую, но не смертельную для абсолютного большинства людей болезнь карательными мерами, чтобы исключить завиральные конспирологические теории, мы должны знать о происхождении вируса SARS-CoV-2 всё.

…Недавно мы ехали с электриком, вызванным для ликвидации небольшой квартирной аварии с проводкой, в магазин покупать необходимое оборудование. Электрик, похоже, человек общительный, решил начать светскую беседу. А о чем сейчас говорить? Ну, конечно, о нем, родимом. Вступление было произнесено без малейшей интонационной запинки и звучало примерно так: «Коронавирус — боевое биологическое оружие американских спецслужб, которое испытали в секретной китайской лаборатории».

Развенчать эти убеждения электриков и таксистов, а также еще примерно четверти или трети населения разных стран, которая, по опросам, не верит в существование коронавируса или считает, что это «происки Билла Гейтса, который хочет всех чипировать», можно, только если иметь какие-то рациональные и корректно доказанные факты. Пока их нет.

Смеяться над версиями про нашествие рептилоидов можно, но они ничем не более смешны, чем вера в способность карантинов, штрафов и масок с перчатками остановить коронавирус, не проходящая у части людей (и, что самое печальное, у принимающих решения политических лидеров) на втором году до сих пор нарастающей пандемии.

Двенадцать месяцев с момента официально объявленных Китаем первых заражений вполне достаточный срок, чтобы мы имели хоть какую-то ясность о реальном происхождении вируса. Но чем дальше, тем, наоборот, все становится непонятнее.

Сначала ВОЗ со слов Китая упрямо твердила про повара и летучую мышь. При этом, по официальным данным, нулевой пациент, с которого начались заражения, так и не был найден. И от этой версии постепенно пришлось отказаться «за отсутствием улик». Причем тот факт, что Китай скрывал начало и масштабы эпидемии у себя, признали публично даже сами китайские власти. Правда, обвиняя в этом местное руководство Ухани.

Затем, в начале лета, ВОЗ сообщила, что отправляет в Китай группу экспертов для расследования происхождения вируса. Что там нарасследовала эта группа, мир так и не узнал. Зато в конце декабря 2020 года ВОЗ известила, что в январе направит в Китай новую группу расследователей.

Однако 6 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что китайские власти не пустили в страну эту группу. Что только усиливает подозрения в искусственном происхождении вируса и желании Китая блокировать любые попытки узнать правду.

Еще весной прошлого года со ссылкой на американскую и британскую разведку появились сообщения о таинственном исчезновении из китайских баз данных в январе 2020 года 21 млн номеров мобильных телефонов. При этом, по официальным данным, в Китае от коронавируса до сих пор скончались всего 4634 человека, а заболели меньше 90 тысяч. Никаких ответов на вопрос, куда и почему исчез этот 21 млн номеров, получено не было.

При этом важно понимать, что биологи и вирусологи заинтересованы отстаивать версию о естественном происхождении не меньше, чем китайские власти. Ведь если появятся доказательства того, что вирус создан искусственно, даже если он не был биологическим оружием, мало кому захочется финансировать подобные исследования и лаборатории.

Билл Гейтс, один из главных публичных сторонников репрессивных способов борьбы с пандемией, был в числе главных спонсоров Уханьской лаборатории, где, видимо, и, появился этот вирус. И тот же Гейтс — один из инвесторов вакцины Pfizer.

Однако пока все доводы в пользу естественного происхождения вируса при отсутствии достоверных данных выглядят только как предположения или абстрактные суждения «от обратного». Доказательств нет, есть лишь словесные конструкции типа «ничто не указывает на искусственное происхождение вируса».

Как это «ничто»? Вообще-то это уже пятый достоверно известный нам коронавирус, который оказался способен заражать человека. Но почему-то первая пандемия такого масштаба из-за коронавируса за всю историю человечества. Либо прежние четыре мы не заметили благодаря отсутствию соцсетей, либо этот вирус все же какой-то не такой, как прошлые. Никогда еще коронавирусы так не влияли на свертываемость крови и не вызывали такие комплексные осложнения во всем организме у тех, кто переносит болезнь тяжело.

И вакцин от коронавирусов до сих пор не было не только потому, что любые вирусы очень быстро и непредсказуемо мутируют, но и потому, что до сих пор коронавирусы явно не доставали человечество так сильно.

До сих пор непонятно, почему вирус так радикально отличается по способности убивать в зависимости от географии. Или, возможно, от генетических особенностей людей, населяющих разные страны. При том, что он явно не такой сезонный, как грипп: «корона» прекрасно заражает и зимой, и летом, и в тепле, и в холоде. Например, везде в «черной» Африке и Юго-Восточной Азии, независимо от плотности и среднего возраста населения, эпидемических мер и дисциплинированности, вирус почему-то убивает сравнительно мало людей. А везде в Южной и Центральной Америке, на Кавказе, в южной и восточной Европе – во много раз больше.

Непонятно, почему Китай, который должен знать про этот вирус больше всех, за три месяца (если верить про первые заражения там в декабре 2019 года) практически пригасил эпидемию, а больше ни у кого в мире не получилось. Даже там, где люди доверяют властям и готовы строем ходить в масках и противогазах до посинения, а также рукоплещут новым локдаунам при очевидном — если просто посмотреть на статистику смертей и заражений — провале прежних.

Пока Китай не дает миру никакой информации по происхождению вируса, ВОЗ по сути не интересуется такой информацией, а политики влиятельных государств не хотят или боятся спрашивать с китайских властей, нам остается довольствоваться только косвенными предположениями. Но даже в такой ситуации появляются исследования, которые, как минимум, ставят под вопрос природное происхождение SARS-CoV-2.

В частности, в середине декабря 2020 года семеро ученых из Массачусетского технологического института и ряда других ведущих мировых научных центров опубликовали совместную работу, в которой показывают, что небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека. Ровно такой же способностью обладает вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. От СПИДа до сих пор нет вакцины. А одна из версий происхождения коронавируса, которую высказывали некоторые биологи еще на заре пандемии, — неудачная попытка создать в Уханьской лаборатории вакцину от СПИДа, которая вышла из-под контроля ученых.

Последовательно требовать от Китая на высшем политическом уровне максимальной открытости при расследовании происхождения вируса — одна из важнейших политических задач мирового сообщества в 2021 году.

Если выяснится, что вирус имеет искусственное происхождение и был испытанием биологического оружия, — это прямое преступление против человечества. Тут вообще не обойтись без международного трибунала. Если выяснится, что вирус искусственный, но создавался исключительно в медицинских целях и вышел из-под контроля случайно, это шанс поставить подобные исследования под международный контроль и жестко регламентировать их. Если вирус естественный, мы тоже должны детально знать, как, когда и где (не факт, что в Китае) он начал заражать людей.

В случае с пандемией вопрос «кто виноват» по сути стал синонимом ответа на вопрос «что делать». Мы уже заплатили слишком высокую цену за коронавирус, продолжаем платить и неизвестно, сколько еще времени продлится это «счастье». Миллионы жертв самой болезни, десятки миллионов жертв борьбы с ней и, конечно, человечество в целом заслужили право знать всю правду об этой заразе.