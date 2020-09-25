Вирус насилия и наживы

Уходящий 2020-й год стал одним из самых позорных в истории человечества. Дело даже не в том, что китайский вирус во всей красе показал нашу политическую, научную и медицинскую беспомощность. (Людей иногда полезно ставить на место, чтобы мы не мнили себя единоличными хозяевами планеты). Дело в том, что действительно большую беду — новую болезнь, убивающую людей — почти всюду в мире используют как инструмент неприкрытого политического насилия и наживы.

Над Россией витает призрак второго карантина. Хотя против него уже даже долгое время требовавшая от всех паралича всей живой жизни Всемирная организация здравоохранения.

2 октября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович публично предостерегла Россию от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, поскольку новая изоляция парализует экономику.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — сказала Вуйнович.

По ее весьма разумным (жаль, голос разума из уст представителей ВОЗ и руководства государств по отношению к вирусу звучит крайне редко) словам, возвращение жестких ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Которые, добавлю от себя, повсюду убивают гораздо больше людей, чем сам коронавирус. И голод с начала года убил в восемь раз больше людей в мире, чем коронавирус. Кроме того, по словам Вуйнович, изоляция оказывает пагубное влияние на психику людей. Ну это мы и так видим в повседневной жизни.

Представитель ВОЗ говорит совершенно очевидные и уже проверенные практикой первых, всюду с треском провалившихся карантинов, вещи. Но заигравшихся в политику и бизнес на пандемии представителей власти в разных странах мира голос разума, увы, пока не останавливает.

Правда на сегодняшний день ни одна страна мира не решилась на жесткий тотальный повторный локдаун весеннего образца с абсолютным закрытием всей экономики. Ближе всего к этому, к великому сожалению, подошел Израиль, от которого, казалось, можно было ожидать большей адекватности в решении медицинской проблемы.

Зато Китай, «родоначальник» вируса, по сути отменил у себя эпидемию явочным порядком, по всей видимости, прекратив тестирование и реагируя только на острые клинические проявления болезни у людей, реально нуждающихся в лечении. Поэтому у него давно не больше 10-20 новых случаев в день н 1,4 миллиарда жителей. И уже 47-е место в мире по числу зараженных между такими «гигантскими странами», как Чехия и Коста-Рика, на фоне новых всплесков заражений во многих странах, в том числе в России.

При этом про якобы успешный опыт китайского карантина в начале года мировые СМИ раструбили на все лады. А вот про нынешний китайский опыт и про то, что Китай с самого начала вообще не включал в статистику заражений бессимптомных (в России это сразу автоматически уменьшило бы число выявленных случаев более чем на 300 тысяч), в чем официально признался еще весной, эти же СМИ почему-то молчат.

Между тем, Китай на наших глазах фактически доказывает своим примером, что лучшей «профилактикой» коронавируса, оказывается, является вовсе не наращивание тестирования, а, наоборот, практически полное его прекращение. Последовательно увеличивать тестирование бесполезно, поскольку в идеале надо постоянно тестировать всех, включая болеющих в данный момент. А не отдельных людей выборочно и случайно, как сейчас. Но это совершенно нереально. Делать в мире порядка 7,8 миллиарда тестов каждый день решительно невозможно. Но тесты-то практически везде платные. Прекрасный бизнес, как от такого откажешься? Поэтому, конечно, будем наращивать.

Кстати, именно благодаря тому, что тесты наиболее доступны крупным политикам, бизнесменам, профессиональным спортсменам и другим сильным мира сего, ковид стал «модной» болезнью звезд. Большинство простых людей в мире просто не тестируется и, если у них нет тяжелых проявлений, болеет «тайно» от медицины.

Это фактически признает и сама ВОЗ. 5 октября директор ВОЗ по чрезвычайным ситуация в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирусом уже могли быть заражены примерно 10% населения Земли. То есть, 100 тысяч из каждого миллиона. Для сравнения, на данный момент в мире до сих пор официально выявлено менее 5 тысяч заражений на миллион: в 20 раз меньше! Выходит, даже по примерным оценкам ВОЗ, четыре из каждых пяти вирусоносителей в мире, возможно, вообще не были выявлены тестированием. Какие уж тут карантины? Какие ограничения? Мы пытаемся дырявым ситом тестов вычерпать вирусный океан.

Но некоторым представителям власти в разных государствах мира, кажется, чертовски понравилось управлять людьми вплоть до самых интимных сторон их личной жизни в ручном режиме, как на игровой приставке. Залезать нам в кошелек, рот, нос, в нашу постель. Понравилось как можно дольше держать нас в страхе и оцепенении. На коротком поводке. Политики прекрасно пользуются нашим страхом и общей слабой осведомленностью человечества о некоторых ключевых особенностях вируса в корыстных целях, предельно далеких от заботы о здоровье людей.

Хотя геном этого коронавируса был расшифрован учеными еще в январе, почти за два месяца до официального провозглашения пандемии, у нас до сих пор нет достоверных однозначных ответов на многие принципиальные вопросы.

Сколько человек может заразить носитель вируса и по какой логике уменьшается это число? Как долго зараженный остается заразным? На какой дистанции вирус достает человека? (Стандартная социальная дистанция, которую нас призывают соблюдать - 1,5-2 метра, но в мире были подтвержденные случаи заражения на расстоянии восьми метров). Заражается ли человек повторно, если да, то по каким причинам, является ли это нормой или редчайшим исключением? Сколько может длиться иммунитет у переболевших? (От ответа на этот вопрос критически зависит эффективность и сама возможность вакцины). Как отличить бессимптомных, а таких повсюду, в том числе в России, как минимум четверть из всех выявленных, от ложноположительных? Как узнать процент ложноотрицательных тестов, если даже сама точность тестов ни в одной стране мира толком не посчитана. И она везде разная.

71% носителей вируса не заразили вообще никого: таковы результаты свежего, опубликованного на днях исследования трех американских научных институтов на фокус-группе из 85 тысяч зараженных в Южной Индии.

До этого было гонконгское исследование, которое показало, что носители вируса практически никого не заражают на второй неделе болезни – только на первой. Тогда зачем людей с положительным тестом, но болеющих в легкой форме или вовсе без симптомов, а также тех, кто с ними контактировал, отправляют на карантин на две, а то и на три недели?

Главной линией раскола и взаимной агрессии людей практически по всему миру, даже более мощной, чем карантины, стали так называемые «масочно-перчаточные режимы». Увы, большинство стран, которые решили бороться с распространением коронавируса именно таким путем, не воспользовались разумным опытом Южной Кореи. Там ввели масочный режим одними из первых мире, но при этом без жесткого карантина и штрафов, а маски всегда раздавали и раздают людям бесплатно.

Если вы на государственном уровне так уверены в эффективности обязательного ношения масок при ковид-19 (хотя вся доступная нам статистика заражений и смертей по разным странам этого никак не подтверждает) — снабжайте людей масками исключительно бесплатно. И никаких штрафов: ни с граждан, ни с учреждений!

Хотите делать на масках и перчатках бизнес — пусть у вас закупают их транспортные предприятия, кафе, рестораны, аэропорты, медицинские учреждения, стадионы. Хотя работающих с ковид-19 врачей тоже можно было бы всюду снабжать средствами индивидуальной защиты бесплатно.

Хотите делать на масках и перчатках политику — организуйте сбор благотворительных пожертвований на них, а также на медицинское оборудование для больниц. А не поборы с предприятий и граждан.

Хотите солидарности общества вокруг масочного режима — не рассказывайте нам сказок о некоем «нашем общем здоровье» (каждый человек болеет, рождается и умирает исключительно в своем теле и в частном порядке), а проявляйте элементарное милосердие и сострадание к людям, когда на Земле бушует такая опасная болезнь.

Если же вы упорно твердите о некоей «общей опасности» и «общем здоровье», тогда и оценивайте пандемию именно с точки зрения общей угрозы всему человечеству. Но в таком случае угрозы до сих пор не было и нет: за все время пандемии не было ни единого дня, когда численность населения планеты не увеличилась бы. С начала 2020 года людей в мире стало больше уже почти на 63 миллиона человек.

Постоянно звучащие из уст политиков по всему миру запугивания типа «не будете носить маски – закроем вас на карантин» не просто отвратительны с моральной точки зрения. Главное, они никоим образом не помогают чисто медицинской борьбе с болезнью. Люди в таком случае возненавидят маски и перчатки, которые вы к тому же продаете им в разгар пандемии, а не раздаете бесплатно, еще сильнее.

Если у вас нет корректных и честных аргументов в пользу ношения масок – то есть цифр, насколько в странах с масочным режимом смертей и заражений меньше, чем в странах, где не было приказа носить маски и штрафов за его нарушение – будьте добры перестать угрожать и без того запуганным людям. Особенно на десятом месяце пандемии, с которой, будем честны, не справилась ни одна сколько-нибудь заметная на карте страна мира, независимо от мер, которые там применялись.

Более того, такие карательно-фискальные масочные режимы и провоцируют совершенно понятные протесты людей против масок по всему миру. Модный аргумент «государство и так унижает вас каждый день тысячами разных способов и вы не возражаете, а тут из-за масок почему-то протестуете» – мягко говоря, негодный. Довольно странно рассказывать человеку, что маски не мешают ему дышать и указывать, против чего он имеет право протестовать, а против чего — нет. Каждый человек физиологически, на своей шкуре, чувствует, как ему дышится в маске. Многим людям маски реально мешают дышать: это я вам как давний аллергик говорю.

Запугивание, унижение и штрафы — точно не лучший способ убедить людей поверить в эффективность масок и перчаток. Страх точно не является лекарством от коронавируса. Ему плевать на полицейские меры.

Гораздо более правильной мерой реальной борьбы с вирусом является, например, объявленное мэром Москвы бесплатное снабжение заболевших коронавирусом москвичей пульсоксиметрами по решению врачей. Эти приборы позволяют людям лечиться дома, не умножая нагрузку на медицину, и быстро оценивать уровень насыщения крови кислородом. А это ключевой показатель для оценки состояния при ковид-19.

Не надо пытаться зарабатывать на пандемии большие деньги и заниматься проверкой людей «на слабо», на способность как можно дольше и покорнее выносить унизительные и бесполезные, а порой просто вредные и опасные для жизни социально-политические ограничения.

Увы, наживаться на большой беде, на эпидемиях или войнах — обычная практика поведения людей и государств, неоднократно встречавшаяся в истории человечества. Но если мы верим в прогресс, в способность человека стать лучше, в то, что в борьбе с ковид-19 должны главенствовать гуманистические соображения высшей ценности каждой человеческой жизни, продавать людям маски при обязательном масочном режиме, штрафовать людей и предприятия за нарушение таких режимов – аморально и категорически недопустимо.

Коронавирус – болезнь. Это несчастье, приключившееся с отдельным человеком и человечеством, а не преступление, за которое непременно должно следовать наказание. Ни один человек не может считаться виновным в том, что он заразился или заразил кого-то этим вирусом.

Болезнь надо лечить, а не карать за нее или под предлогом борьбы с ней.

Ковид-19 уже пора наконец воспринимать и решать исключительно как медицинскую, а не политическую или социальную проблему. И уж точно не делать на пандемии бизнес.

Нужно искать эффективные лекарства от коронавируса. Создавать, запускать в массовое производство и делать бесплатными (как это уже объявили, например, в Канаде) для людей эффективные вакцины. Поддерживать и при необходимости быстро увеличивать запас ковидных коек и медицинского оборудования. Но не использовать вирус как полигон для отработки практик прямого государственного насилия, установления особого политического порядка, откровенных издевательств над беззащитными людьми и циничного получения прибыли за счет монетизации страха, постоянно поддерживающегося угрозами, недостоверной информацией или даже откровенной ложью.