Почему мы толстые даже в конце лета

Летом на улицах городов, городков и дачных поселений повсеместно обнаруживаются тела, тельца и телеса самых разных критических масс. Становится жарко, нам хочется ветерка и свежести, в итоге оголяются не только тела, но и нервы. Последние особенно остро реагируют на вид первых — чаще всего, увы, с сильно наросшим жиром. Ведь если еще пяток лет тому назад лето ассоциировалось с легкостью дум и тканей, то в тяжкие постковидные времена лето обнажает переизбыток этих самых тканей. В основном, к сожалению, жировых.

«Где же ты, о ЗОЖ безудержный и беспощадный!» — восклицают те, кто всю долгую печальную зиму честно соблюдал принципы здорового питания, придерживался хотя бы какой-то диеты и вышел под теплые лучи летнего солнца в хорошей форме. Несмотря и на распространение принципов правильного питания, и на изменение модных трендов с мешкообразных одежд в пользу более фигурных, количество людей с сильным ожирением зрительно велико.

Сразу важная оговорка: мы ни в коем случае не говорим о пациентах, страдающих сложноизлечимыми заболеваниями. Речь идет строго о вредных привычках и лени, зачастую приводящих к ожирению.

Казалось бы, растет и множится крепкое братство диетологов, нутрициологов, специалистов по расстройству пищевого поведения (не говоря уж о толпах коучей-самоучек, почти-дипломированных кинезиотерапевтах и прочих марафонщиках), которое трубным гласом еще в феврале-марте провозглашает благую цель — похудейте к лету! Интернет буквально кишит рецептами здорового питания и безопасных диет. Как грибы после дождя, в конце зимы кучно появляются предложения самых разных по ценнику косметических кабинетов — предлагают и ручные лимфодренажи, и вакуумные массажи, и всякие баночные дренажные установки, призванные извести-таки жировые отложения на телах трудящихся масс. Худей — не хочу!

Но нет.

Общая масса как городских трудяг, так и курортно-отдыхающих в условиях сорокаградусной жары продолжает чуть ли не шкварчать от закипающего жира. Как же так? Почему в постковидное и недиванное, казалось бы, время, проблема ожирения все еще остается острой и актуальной? А это именно проблема, ведь любой врач вам скажет строго и четко, что лишний вес — это критическая нагрузка на колени, позвоночник, сердце… Да что уж там — это проблема для нормального функционирования мозга!

В ковидно-диванные времена, когда люди оказались заперты в бетонных коробках между котом и телевизором, потребление рандомного количества и качества еды стало нашим ужасным хобби: мы заедали бесконечный стресс.

За два с лишним года ковида выжившее взаперти население, грубо говоря, разъелось на стрессе, что вполне понятно и объяснимо. Заметьте, что именно в это время стали активно внедрять идею «домашней моды» (в рекламном варианте это были симпатичные домашние костюмы для лежания на диване с ноутбуком и иллюзорных занятий спортом на балконе, в реальности же люди получили индульгенцию на вытянутые треники и майки, которыми, по идее, уже надо мыть машину, если она не обидится). Тогда же бурным цветом зацвела мода на одичавший супероверсайз, дабы скрыть в огромном парашюте с рукавами в стиле Пьеро раздобревшие тела карантинящих. И лишь сейчас, спустя три года, мода начинает «худеть», борясь с засильем идеи «жирно-много-хорошо». Идет тяжело.

За исключением медицинских случаев, большая часть населения как будто не очень вкладывается в похудение и здоровый внешний вид, хотя врачи в один голос говорят о критической потребности в оздоровлении. В последние годы в разных городах появились фитнес-площадки, спортивные центры и центры оздоровительной медицины на любой кошелек, многие программы доступны гражданам бесплатно за счет субсидирования. Тем не менее, лето снова обнажило грустную картину в плане внешнего вида и здоровья. Почему «привычка быть жирным» все еще актуальна и может ли общество поменять эту установку?

Сахар и жир — звучит как название рок-группы. Но часто именно они всему виной. И их друзья — усилители вкуса, которые производители фастфуда рассыпают в надежде приподнять продажи. Жертвами безудержной страсти к сахарному и жирненькому, дающим быстрое насыщение, конечно, становятся гормонально неокрепшие подростки, равно как и чуть более старшие их товарищи по диванам, сериальчикам и киберигрушечкам. Действительно, зачем заморачиваться с какой-нибудь сваренной на пару курочкой с овощами, если можно за 15-20 минут по клику получить целое ведро куриных ножек в ядовитом кляре неслабой прожарки вприкуску с туеском очень сладкого соуса? Добавим к этому истязанию воли геометрически возросший масштаб депрессии — и жирное дело сделано. Громкие уходы нескольких сетей быстрого питания, увы, эту проблему не решили: на месте шумно сбежавших буфетов появились местные.

Надежда, впрочем, есть. В крупных городах все-таки стало модно быть здоровым, насколько это возможно, и более того — демонстрировать результаты физической работы над собой миру. Активно селфятся фитоняшки разных мастей, толпы бродячих диетологов и нутрициологов средней руки круглосуточно до хрипа ведут онлайн-стримы в стиле «худеем вместе», а любые мало-мальски уважающие себя фитнес-тренеры непременно организуют марафончик с комплексами упражнений по очередной сушке.

В моду уже давно вошли дневники питания с подсчетом шагов и калорий, а в крупных и не очень супермаркетах легко встретить человека любого пола и возраста, внимательно и долго изучающего этикетку с составом ингредиентов условного кефира, сурово сдвинув брови.

Давно появились всякие «ПП» (Правильное Питание), «РП» (Раздельное Питание), «Кето» (кетодиеты), «Моно» и многие другие способы скинуть лишнее в угоду ЗОЖу всемогущему. Действительно, за множеством самых разных диет и техник похудения вроде знаменитых шутливых «диеты Майи Плисецкой» или «сербской диеты имени Нежрат» стоят и настоящие, эффективные способы не только похудеть, но и просто наладить здоровое снабжение организма нужными минералами, белками и витаминами, как и привить, наконец, хотя бы первичные здоровые привычки не запихивать в себя рандомно любую еду.

Худеть сейчас можно и по приборам: везде есть предложения аппаратного похудения (например, LPG-массажи, вакуумные техники, аппараты на основе ICOONE и даже вымораживание жира в специальных камерах). Очереди на такие процедуры бьют рекорды, и запись зачастую ведется уже на два месяца вперед, обходя даже призывы «на ноготочки». Ко всем этим методикам, диетам, марафонам похудения и так далее, конечно, нужно подходить разумно, соблюдая рекомендации врачей, и находить в итоге именно свой работающий сценарий поддержания формы.

Конечно, сидеть ли на диете и ходить ли в бассейн, тренажерный зал, на танцы или, на худой конец, аква-степ-аэробику, решает непосредственно сам человек, исходя из своих задач, возможностей и состояния кошелька и здоровья. Но ведь правда же лучше быть здоровым и счастливым или, как минимум, активно стремиться к этому состоянию, чем лежать, ожиревая от происходящего на планете.

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