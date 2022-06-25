Своими руками

Когда прошел первый шок от глобальных потрясений, многие стали искать выход – и из сложившейся ситуации, и на Север, и на Юг, и куда глаза глядят. С мешочками денег и без них, отстояв километрово-часовые очереди в банки за карточками китайской платежной системы да в валютные киоски в надежде унести разноцветные купюры разных стран мира на добрую память о снежной России.

А еще остро встал вопрос о том, что же мы, избалованные мобайл-банкингом и доставкой пармезана за 15 минут скорым велосипедным транспортом, собственно, умеем делать сами, не прибегая к приложениям и шорткатам. Это, как оказалось на излете коронавирусной моды, не так уж и просто – ведь из каждого теле-, радио- и интернет-канала громко и настойчиво кричат про бесплатную доставку при покупке от тысячи монет, заказ полной продуктовой корзинки на неделю по клику и даже полушепотом выводят списки бойких торговцев, спешащих доставить спиртное унывшему населению хоть в баню, хоть в офис, хоть прямо в детский садик.

Тут уж сложно не разлениться: глядишь в окно на дождик, переводишь взгляд на опустевающий холодильник, и рука тянет ткнуть пальцем в красивые яркие мигающие картинки огурчиков и помидорчиков доставщика продуктов, которые клятвенно обещает на весь интернет доставить собранные вручную и с любовью овощи ровно через 18 минуток. И дождь, и снег, и грязь, и бури им нипочем. Ну как тут не соблазниться и не заказать несколько тяжелых пяти- или даже десятилитровых бутылей с самой чистой питьевой водой, да мяса шматок, да сыров французских, да вот бы конфеток разных, да еще бы чего-нибудь. Ведь картинки самого добросовестного доставщика в мире такие классные, как тут устоять?

И все. За пандемию мы привыкли не ходить ногами в магазин и выбирать себе конфеты и котлеты, тщательно и под лупой выверяя сроки годности и яростно отбрасывая продукты со всяческими Е-добавками и усилителями вкуса, цвета и запаха, что и забыли, как оно вообще бывает и зачем это нужно. Есть же добропорядочные доставщики с лучшими в мире подрядчиками ненаколотых помидорок, скоростные велосипедисты с квадратными коробами за спиной и онлайн-отслеживание маршрута этих самых пресловутых помидорок от магазина до подъезда через широкий проспект.

Вырастив поколение «кликающих» и «тапающих», да и самим заразившись этой сладкой сказкой о вездеходном интернете, способном по миганию левого глаза включать лампочку в туалете, а правого – в кухне, пока приборовладелец занят розыском кратчайшего пути из варяг в греки на самокате, зададимся вопросом: а вот способны ли мы, скажем, ориентироваться в незнакомом городе «без рук», то есть без вайфая, попросту спрашивая дорогу до порта у людей?

Буквально одним днем, после ухода двух международных платежных систем из страны, мы вдруг осознали, что давно уже отвыкли оплачивать покупки в магазине бумажными деньгами, отстояв живую очередь в кассу с корзинкой продуктов, как и носить какие-то купюры при себе.

Попросту говоря – умеем ли мы замещать собственные навыки? Или же мы уже замуровали себя в сахарном сиропе тренингов и теперь у нас есть только скиллы? А как же выживать теперь тем, кто не успел в детстве досконально изучить «энциклопедию молодых сурков»? Да и зачем, зачем нам теперь все эти «скиллы», когда мы одним днем оказались заперты в очень олдскульных окрестностях? – вопрошают другие.

Но нас же учили лучшие коучи, сммщики и нутрициологи планеты, когда же все пошло не так? Может быть, мы попросту «заучились», и в итоге модное «быть не как все», выделяться из толпы, иметь изюминку, внутренний стержень, нелинейное мышление и много-много других интересных и полезных характеристик своей единственной личности, оказывается сильно «не комильфо», и в ситуации страшного уличного суда карается, как минимум, громогласным «Эээ, слышь, ты че...» – от представителя группировки окрестных завсегдатаев винно-водочного отдела любого магазина любого города за пределами столицы. Да и другие граждане, на самом-то деле, под этим прекрасным «не будь серой массой, выделяйся из толпы», в общем-то, чаще всего имеют в виду всего лишь банальный совет из полумодного журнальчика носить самую модную безразмерную курточку морковно-неонового окраса, чтоб за версту видать было и пешеходам, и водителям – вот идет «Не Такой, Как Все». И мигает огоньками для острастки. А вот этот ваш уникальный внутренний мир, несистемное мышление и искренняя доброжелательность к, о ужас, незнакомым людям – это вот самый верный признак вашего прогрессирующего маразма, а не благородно-инфантильное «я не такой, как все».

Впрочем, когда все вокруг поголовно заявляют, что они «не как все», то что же делать? Какие навыки выживания в далекой снежной стране, как выяснилось в эпоху коронавируса и других мировых трагедий, являются для нас критичными, а какие – нет? Есть ли такое деление вообще? За счет чего мы выживем наверняка в условиях отключения кредиток и вайфаев – модных «софт скиллов» или же чего-то другого?

Ответ, кажется, прост. Надо для себя решить, что важнее – Быть или Казаться. Важнее ли вкладываться в создание красивой картинки в интернетиках, создавая фантики и лепя иллюзии красивого дома, в котором на самом-то деле давно протекает крыша, или же в то, что реально даст возможность жить в тепле, со светом и едой и в здоровом психическом состоянии и с желанием идти вперед?

Получается, теперь надо кому-то вспоминать, а кому-то с нуля приобретать «простые» навыки (ин)туриста, включая способы безопасной перевозки шуршащих купюр в мешочках у самого сердца, организацию транспортировки людей и идей на дальние расстояния с соблюдением принципа «с корабля на бал», то есть с парома на автобус при обязательном условии несоответствия заявленного расписания муниципального транспорта реальному графику, и прочие остросюжетные триллеры, сопутствующие пешим переходам через китайско-шведскую границу и многое-многое другое.

А от чего, скажем, мы все же можем, хоть и вынужденно, отказаться в суровую годину потрясений? Будет ли важнее умение варить фигурное мыло с запахом ольхи или же умение управлять самоходной лопатой с навигатором с телефона во времена посевной кампании? А может, самый главный скилл – это умение цокать по карьерной стремянке, удерживаемой страхующими папой и мамой, а остальные жизненные задачки пусть решает приложенька?

Неспособность быстро пересесть с опоздавшего самолета на поезд, купив билет на него же в два клика, пробегая вдоль перрона в стране победившей цифровизации, и в итоге сорвать важное мероприятие на сто персон – что это, знаменитая выученная беспомощность, воспетая в песнях и сказаниях психологов доковидного периода или же леность мозга и барское желание ничего не делать ручками?

Искусство думать, а не кликать, на самом-то деле не отомрет никогда, как и способность творить руками и ногами и всем телом и духом человека. Ведь это и даёт возможность создавать художественные произведения, картины, музыку и даже танец. И науку. Науку – обязательно.

Ведь сколько бы ни возносили способности искусственного интеллекта по созданию розовой газировки, в реальной научной лаборатории критически важным является именно умение работать руками и вовремя запустить центрифугу, вынуть пробирку и не допустить попадания экспериментального вируса в городской водопровод.

То же касается самостоятельного поиска в интернете и его окрестностях и умения продолжать работать, если его внезапно нет, а настоящая библиотека с живыми, пахнущими бумагой и историей книгами – есть. Иными словами, насколько мы беспомощны в XIX веке, вольно или невольно когда-то отдав себя в манящее лоно мягко окутывающего душу интернетика? Так ли хороша и удобна «жизнь по клику» на самом-то деле?

Речь, конечно, не идет о жизни в «вечном походе», ибо человек в полном горно-походном велоснаряжении с топориком, лопатой и спиртовкой наперевес, денно и нощно загромождающий проход в вагонах метро в большом городе, вызывает не вполне позитивный отклик окружающих горожан, спешащих утрамбоваться в утреннюю пробку. Да и согласитесь, так ли уж критически важно нынче перемещаться по городу со своим столом, стулом и буром для подледной рыбалки, при этом жадно ловя сигнал подземного вайфая, дабы первым узнать, когда наступит час икс и можно будет воскликнуть, потрясая снарягой: «Началось!»? И первым начать выкапывать лопаточкой дырку для выхода из метро, минуя эскалаторы, не созданные природой. Всему должна быть мера, как писали великие.

Потому что все-таки, несмотря на кажущееся господство мира цифры над миром духа, многое надо уметь делать руками, причем без оглядки на грядущие катаклизмы. Ведь наше счастье, как ни странно, – рукотворно.

А еще надо уметь думать. В конце концов, это развивает.

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