Что не так с шоу про звездных алкоголиков с Волочковой и Джигурдой

Посмотрела самую, кажется, противоречивую телепередачу последних лет: «Звезды под капельницей». О том, как звездных алкоголиков берутся лечить в реабилитационном центре. Пока был первый выпуск. Надо сказать, что из звезд я узнала только Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду, а также ​​— некую Машу Малиновскую, которая телеведущая, но я не видела ни одной ее передачи, помню только выразительный рот. Все остальные ​​— какие-то новые звезды и неизвестная мне актриса. Я даже про Рому Желудя ничего не знала. Остальные ​​— блогеры и рэперы, слышу в первый раз.

Собственно, хай-концепт, как это модно сейчас говорить, там очень правильный: пить плохо, все лечитесь, нелеченные состарятся и быстро умрут, а до того успеют стать жалкими, глупыми, склочными.

Вроде бы все по делу, но есть детали. Они в первых и последних кадрах.

Так, в самом начале нас встречает предупреждение о том, что алкоголь вреден, разрушает здоровье, семьи, мораль ​​— в общем, в таком духе. Потом даже отдельно сообщается, что алкоголь убивает. И вновь правильно, не придерешься. Однако дальше мы видим людей, которые дорого одеты, хорошо выглядят, они знамениты, состоятельны, успешны!

А как же ​​— убивает? Даже Никита Джигурда, которому на шоу диагностировали вторую стадию алкоголизма, выглядит супер. Они вообще все там красивые, ну, кроме, знаете, откровенно говоря, тех, которые с губами. Вот те не очень, а остальные ​​— очень даже ничего для алкоголиков.

Ну и никто не производит впечатление умирающих. Даже Рома Желудь, признанный самым тяжелым пациентом, нормально смотрится. Не скажешь, что его вот-вот убьет вредная привычка.

Нам говорят, что лечить богатых и знаменитых особенно трудно, потому что с ними все хотят выпить. Но мне лично было непонятно, зачем брать на проект знаменитых. Нет, то есть понятно: бытует мнение, что за жизнью звезд люди наблюдают охотнее. Считаю мнение ошибочным: его продвигают те, кому лень искать новые лица, поэтому у нас из шоу в шоу ходят одни и те же. Изредка пролезают на ТВ граждане «из народа», но быстро становятся безвылазными резидентами, если имеют среди зрителей успех. На «Звездах под капельницей» тоже есть такая звезда, еще из «Пацанок». У них в шоу многие выступают по кругу, у нас есть новый тип звезды: не блогеры, не светские львицы, даже не шоумены, а постоянные участники шоу. Таких раньше не было.

Рассказываю это, потому что важно для понимания проблемы, а я все же считаю, что новая передача ​​— проблема: она показывает алкоголиков, которым большинство населения России позавидует! Понимаете? Написано ​​— алкоголь убивает. Но зритель видит, что эти конкретные люди пили и добились успеха! У них есть не только деньги, хорошее жилье, дорогая одежда и возможность пить просекко ​​— они смогли получить признание, славу! Они состоялись!

Неудачный выбор. Мало того, что при взгляде на этих ухоженных и состоятельных по российским меркам людей никак не веришь, что они умрут, если не бросят пить, ​​— трудно поверить, что алкоголь не связан с успехом. Ну а как?

Слышим мы и крайне провокационные заявления. Никита Джигурда вдруг сказал: «Вся Россия если бы пила так, как я, когда ты хочешь ​​— пьешь, не хочешь ​​— не пьешь». Понятно, что нам хотят показать алогичность мышления алкоголика, но показали эпатажного мужчину в хорошо продуманном образе. Страшно и представить, что будет, если вся Россия так станет пить.

В конце тоже напутствие: если вы признали у себя болезнь, не бойтесь идти лечиться.

Хороший совет. А я нашла анализ аудитории телеканала «Пятница»: это зрители 14–44 лет, самая большая их часть ​​— возраста 25–34 лет. Лишь 31% зрителей телеканала имеет высокий доход. В связи с чем у меня вопрос: а много ли телезрителей телеканала «Пятница» смогут позволить себе лечь на реабилитацию, да еще такую хитрую? Вроде бы шоу должно мотивировать, но тут ​​— как с хоккеем или художественной гимнастикой: чемпионы мотивируют, но занятия стоят таких денег, что обывателю только и остается радоваться за наши победы у голубых экранов.

То есть зашли на зрителей с умным сообщением, что алкоголь убивает, но показали состоявшихся успешных людей, еще и известных. Закончили бодро ​​— идите и лечитесь.

И, может, они и пошли бы, да откуда же деньги? Большинство наших людей, думаю, не может даже с работы уйти на лечение в реабцентр, ведь они без работы умрут с голоду, пропустят платежи по кредитам... Алкоголиков в третьей-четвертой стадии не зовут лечиться, в передаче ​​— начинающие, с первой и второй стадией алкоголизма. Как раз таким ложиться бы, а денег нет! Мне один раз приходилось интересоваться для работы, сколько стоит реабилитация наркомана в стационаре. Много стоит, это было свыше ста тысяч. Люди смиряются, что это неизлечимо: мало где удается лечить бесплатно.

С алкоголиками так же. Формат рехаба вообще модный и новый для нас. У нас раньше как было? Психбольница, где снимали делирий и прокапывали, и «зашиться», то есть ко всяким магам ходить, колдунам, шептуньям. Признаюсь, у меня был муж-алкоголик. Но вы не думайте, нет, он был интеллигентным. Художник! Я его водила «зашиваться». Там бы такой крепкий дядька, по виду десантник, который махал над мужем огромным грязным ножом, будто им разделывали мясо. Помогало хорошо, но не очень ​​— в конце концов муж мой бывший спился, а я встретила изрядно постаревшего кодировщика и спросила, как же его чудо работало, ведь долго не пил потом пациент. «Я им говорил, что если запьют, то лично тем ножом и зарежу». Вот это я понимаю, кодировка!

А рехаб ​​— не по-русски, не привыкли, это как будто бы не для нашего человека. Мы люди северные и замкнутые, думаю, что у нас и формат анонимных алкоголиков не очень прижился по этой причине ​​— народ смурной. В передаче же предлагают всем вместе рассказывать друг другу о бедах. И денег нет у наших людей так лечиться, и вряд ли есть готовность.

Так что мне не очень и понятно, чего в этой передаче больше ​​— вреда или пользы. Если оценивать влияние программы в целом, то, пожалуй, вред перевешивает, хотя надо сказать, что как-то поприличнее себя ведут на этом шоу, чем в тех же «Пацанках». То ли сказалось, что звезды ​​— люди посолиднее, чем просто с улицы гопницы, то ли телеканалу внушение сделали. На фоне остального ​​— очень даже ничего. Вы знали, что поздним вечером в разных «Камеди» теперь вообще матерки могут проскакивать? И площадная брань. Да-да! Алкоголики еще хорошо себя вели!

Знаете, что в этом шоу самое ужасное? Появление и исчезновение Волочковой с Джигурдой. Они пришли как бы лечиться и к концу выпуска решили покинуть заведение. Возникла мысль, что они там были приглашенными звездами. А каково это за деньги играть двух алкоголиков?

Это, пожалуй, может быть самое вредное в передаче. Нет достоинства, нет представления о святости своего имени, своей репутации. Кривляться по контракту и играть алкоголиков? По-моему, это очень унизительно. И жаль, что пропускают на ТВ. Наверное, считают, что его никто не смотрит. Есть такое заблуждение: якобы телевизор для стариков, газеты для предпенсионеров, бумажные книги ​​— для инопланетян. Это неправда, и молодежь активно смотрит телевизор ​​— на произвол судьбы его бросать нельзя!

Запить от этой передачи, конечно, телезрители не запьют. Лечиться вряд ли будут активнее: не показано мотивации, да и денег у людей нет. А вот запомнить, что можно кривляться с потерей полного достоинства, как Джигурда с Волочковой, запомнят. Покривлялись, показались пьяными и пошли дальше жить публичной жизнью. Это учит, что репутации нет. О сохранении здоровья людям рассказали, о сохранении лица ​​— нет. Боюсь, не получили бы мы на улицах телезрителей «Пятницы», которые после этой передачи напрочь перестанут стесняться пьяных скандалов: Джигурде ведь разрешили?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.