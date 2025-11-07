Толпы в музеях — путь к просвещению или деградации?

Задам вам задачку. Условия: представим, что еще 20 лет назад в театры, на выставки, в филармонии на классические концерты ходило всего 5% населения, или чуть больше семи миллионов человек. А 136 миллионов не ходили. Но те, которые в меньшинстве, старались, как могли, распространять культуру на темное большинство: учили их в школе, водили раз в год в театры, музеи, рассказывали про культуру, показывали, просто прививали грамотную речь. Эти 5% были хранителями культуры. Они ее перенимали, передавали. Из 95% темных выделялась та же доля в 5% тех, кто был способен культуру перенимать. Предыдущее просвещенное меньшинство умирало — передавать культуру бралось меньшинство новое: одни учились у них игре на рояле, другие — не плевать под ноги и есть вилкой. Каждый брал по силам.

Теперь у нас в музеях, на концертах давки. Реклама гонит людей туда, куда они раньше по доброй воле не ходили. Массы оккупировали выставки, ходят по мемориальным квартирам, по симфоническим концертам, в театры. Допустим, сегодня доля тех, кто посещает серьезные культурные мероприятия, путешествует с посещением важных музеев и памятников архитектуры, выросла до 50%. То есть в десять раз.

Условия задачи ясны? Вопрос: что будет при таком раскладе со второй половиной населения? Вопрос второй: каков будет средний уровень культуры и коэффициент ее восприятия, сохранения у тех, кто ранее составлял 95% пассивно потребляющих культуру? А у 5% меньшинства, которое поглощало и сохраняло культуру активно?

Принято считать, будто расширение аудитории музеев, доступность спектаклей, классической музыки влияет на людей положительно и повышает уровень культуры масс. А что, если культура устроена иначе?

Были 5%, ходили в театры, музеи, читали, запоминали, рассказывали остальным, а те уже по мере способностей перенимали.

Что сейчас? Сейчас, когда в музеи и театры пришел маркетинг, эти 5% могут вообще не попасть туда. Не отстоят очередь, им не хватит билетов. Или не хватит денег: толпы валят, цены растут, во многие театры интеллигенции уже не по карману ходить. Вспомните эти предновогодние гонки за «Щелкунчиком» или очередь на Серова. Кстати, ровно десять лет той самой выставке Серова, которая и ознаменовала новую эру в истории нашей культуры. Ее особенность в том, что массы из числа вчерашних 95%, которые никогда не интересовались культурой, пошли в музей делать селфи, отметиться для повышения своего статуса, они заняли места тех, кто всегда ходил в музеи, понимал язык культуры, мог на нем разговаривать и передавать. Буквально теперь уже человек может не попасть на выставку, потому что туда пришли массы, которые всего лишь сделают фото.

А если даже счастливчик попадет, что он увидит? Толпы! Толпы, толпы! Я прямо сейчас нахожусь в Старой Руссе. Здесь идут традиционные дни Достоевского. В доме-музее — толпы. С сотню человек было на маленький домик. Массы самые неотесанные. Несколько женщин говорили в музее по громкой связи с родственниками. Прямо в кабинете Достоевского. Одна девица в ответ на мое замечание сказала мне, что я веду себя «ублюдочно», делая замечания: она по громкой связи болтала с мамой, стоя в гостиной Достоевского.

Другая компания девиц громко обсуждала уходовую косметику. Почти все посетители очень громко говорили, смеялись. Дети 8-10 лет хныкали, один мальчик ползал на четвереньках, требуя уйти. В глазах у людей была пустота. Чистый лист. Молодые девицы, что обсуждали косметику, возмутились: в музее не повесили список произведений Достоевского! Они не знают!

Зачем же пришли? А модно! Всюду реклама Старой Руссы! И те, с пустыми глазами и глупым ребенком, тоже явились, потому что реклама.

Про выставку Архипа Куинджи в прошлой колонке вспоминала. Толпы! Пять маленьких залов, иные работы крошечные. Посетителей столько, что мы 20 минут в очереди стояли, взяли билет на восемь вечера, а там и в девять пускали. Чуть не до ночи идут и идут. Билет 600 рублей. Из-за людей ничего не увидеть вообще! Ну вообще! Многие снимают видео, болтают по видеосвязи! Полуголые девицы делают селфи! Один стенд с краткой биографией Куинджи: родился, поселился, умер. Давно на таких выставках нет информационных материалов: зачем, если люди не читают? На выставке Васнецова были интерактивные материалы с рассказами о картинках. С грамматическими ошибками! Потому что массы готовят для масс. И нанимают уже музеи специально таких специалистов по массам. Они придумывают, как больше заманить в музей людей, которые будут делать у картин селфи и болтать по телефону.

Я понимаю — Серов: «Девочка с персиками», туда-сюда. На Васнецова толпы шли — видели картинки в учебниках. Но Куинджи? Такие оравы, будто в кабаке побывал.

Ведь еще недавно так не было. Я помню! Лувр, Тэйт, Британский музей — очереди, да, но тогда были очереди, чтобы запускать порциями, дабы каждый мог внимательно осмотреть экспонаты. В Лувре в 2000-е было ограждения вроде шлагбаумов между секторами музея, чтобы толпы не наваливались. Стояли смотрители, махали руками, кричали: «Ждите, ждите, много людей, вы ничего не увидите». В центр Помпиду я в первый раз не попала и уехала ни с чем — сказали, что много посетителей.

Ладно, Лувр. Где тот Лувр, кто его теперь помнит? А я еще помню, как стоишь в очереди в Эрмитаж с утра, потом внутрь попадаешь — людей мало. Я даже помню тканевые бахилы в Эрмитаже, представляете? Носили бахилы на веревочках. Стоишь, стоишь, потом порциями запускают, все раздеваются, надевают бахилы, возятся с веревочками, целый день по музею ходят, в перерыве можно купить в буфете пирожок. Сейчас и не прорваться к тому буфету. От гула голова болит. В Русском музее в корпусе Бенуа буфета и нет, чтобы не засиживались: сфотографировался — и пшел вон!

Какой из этого следует прогноз для нас? Вариант развития событий первый, оптимистичный: эти лишние, допустим, 45%, которые раньше не ходили в музеи, а сейчас там гогочут с кофе и снимают селфи, вырастут тоже и поднимут общий уровень, потому как хоть что-то воспримут в музеях. Вариант второй, реалистичный: эти люди будут мешать тем 5%, которые раньше традиционно ходили на выставки с концертами, а теперь не смогут всего увидеть и станут чаще и чаще отказываться от мероприятий, от театра, музеев, потому что нельзя ничего рассмотреть, да и выставки подгоняют под большинство, там все меньше рассказывают, все больше можно пощупать, потрогать, вместо просвещения началось развлекалово.

5% людей, которые способны сохранить и приумножить культуру, будут потихоньку от культуры отходить. Число людей, способных передавать культуру, будет снижаться, как и объем сохраняемой культуры. А вместе с оттертым от культуры просвещенным меньшинством станут деградировать уже не те новые 45% населения, что поперли в театр и музей из рекламы и в жажде модного развлечения, а все оставшиеся 95%, которые раньше просвещенным меньшинством хоть как-то облагораживались.

То есть деградации подвергнутся полные 100% населения. Я боюсь, что культура работает именно так.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.