С алабаем — в супермаркет. Не пора ли ограничить собаководов?

Все больше опасений вызывает ситуация с собаками. Точнее, с людьми, которые этих собак не любят. Или, наоборот, любят слишком крепко. Дурной тон начинать разговор с формулировки «не кажется ли вам?», однако я не удержусь и спрошу:

не кажется ли вам, что в России как-то уж слишком поехали головой и собачники, и антисобачники? У меня самой несколько собак, но мне надоели те и другие.

Недавно на нашей почте засняли женщину с огромным маламутом без намордника. Женщина огрызалась на недовольных. В нашем дворе уже третий год гуляет алабай, причем без поводка. Минимум десять лет в одной из квартир в нашем районе разводят русских черных терьеров. Другая семья гуляет с русскими гончими.

В магазины спокойно ходят с молоссами: это самые крупные собаки, типа алабая, кане корсо. Я лично видела в продуктовом магазине тибетского мастифа. В кафе попадала на схватку питбуля с немецкой овчаркой, схватились там и хозяева.

Еще пример из нашей поликлиники: женщина сцепилась с охранником, потому что тот не пускал ее на сдачу анализов с пуделем, который боится оставаться дома один. С собаками прорываются уже в музеи и даже на спектакли!

В магазинах уже не смешно: собаки все нюхают, трогают.

При мне собака кусала в магазине прямо с полки батат, пока хозяйка взвешивала овощи. В молочных отделах, где товары размещены низко и не закрываются стеклом, уже стало привычным наблюдение за собакой, которая нализывает пакет с молоком. Корма в супермаркетах размещают высоко на полках, потому что собаки, завидев узнаваемый пакетик, прыгают.

О поездах и речи нет. Существуют вагоны, где можно перевозить животных в купе. И есть море примеров, когда сажают собачку ростом по колено на спальное место: вонь, слюни кругом, она лает по любому поводу.

Да, у меня самой собаки. Но мы их столько завели, когда жили за городом. При переезде трех собак оставили в деревне, с ними живет свекровь. Между прочим, есть и алабай у нас, мы ее завели, потому что приходилось вечером три километра ходить в детский сад, а в поле волки. Конечно, алабайка осталась с бабушкой.

Наш маленький песик в городе стал лаять, мы пару раз его одного оставили и тоже сплавили в деревню — чтобы там переждал кастрацию и немного утихомирился, потому что я лично понимаю, что нельзя держать в квартире гавкалку. А уж алабая или большую дворнягу? Живут на природе с бабушкой, мы их приезжаем навещать. Не представляю, как бы мы их всех в квартиру забрали, соседям на голову. Но такие собачники есть!

Иные собачники зашли слишком далеко, примеров все больше. Появились драки, ссоры, где с одной стороны отстаивают права детей, а с другой — собак. В каком-то городе женщина облила незнакомку водой, потому что та оттолкнула ее грязную собаку от одетой празднично внучки: собака бегала по лужам и потом направилась ластиться к ребенку. В другом городе опять же тетенька назвала соседку шавкой: та сделала замечание за собаку без поводка. «Сама себе поводок надень, шавка», — сказала пенсионерке владелица… бультерьера!

В Петербурге произошел ужасный случай: школьник усадил собаку на единственное свободное место в троллейбусе, а рядом стоявшая пожилая женщина осталась на ногах. Когда мальчику сделали замечание, нашлись пассажиры, которые заявили, что собака тоже устала и имеет право отдохнуть. И в интернете при обсуждении этого хамства мнения тоже разделились: нашлись люди, которые объявили, что «бабка» и постоит, не сахарная.

Лай стоит. Постоянно кто-то гавкает в квартирах, тявканье мелких собачек вообще за каждой пятой дверью. С семи утра уж собаки во дворах гавкают. Все это перестало быть умилительным.

А грязь? У нас до сих пор единицы убирают за собой, а у иных и три собаки!

Понятно, что мы все устали от такой любвеобильности. И запретительные меры посыпались на наши головы не просто так: прямо скажем, уже достало. И многие люди стали испытывать к собакам настоящую ненависть из-за чрезмерного их присутствия в жизни горожан. У нас вообще народ собак боится, я считаю это наследием лагерного прошлого: у сидельцев страх перед собаками в крови. А еще в России долгое время было модно кичиться злобностью собаки. Заводили опасные породы, натравливали их на людей и демонстративно этим хвалились. Конечно, люди боятся.

Боязнь собак в России куда выше, чем в Европе, где те же кане корсо могут гулять без поводка.

Страх и надоевшие собачники вызвали суровые ответные меры. Так, в ряде регионов, в том числе в Ленобласти, уже запрещено выгуливать собаку без намордника и поводка 40 см. Детям тоже нельзя с собакой гулять. Убирать за собакой нужно обязательно. В Москве оштрафовали женщину за то, что не смыла собачью мочу после прогулки: соседка пожаловалась, по камерам установили. Это новый прецедент. Оказывается, законодатель не поясняет, какие именно отходы жизнедеятельности собаки нужно убирать. Штраф за лужу в траве вообще обессмыливает содержание собаки: как ты будешь носить за собой воду? Ну станете вы с овчаркой гулять, нося за собой жбан воды, — все равно найдутся соседи, которые вызовут экспертов, те определят, что вы мочу за собакой смыли, но не полностью, остались следы.

Самой собаке каково? И что это за жизнь у собаки — гуляние на шнурке? У нее лапы будут больные, лишний вес, ее придется постоянно развлекать. И без того индустрия собачьих игрушек перегрета, уже собачьи уголки по методу Монтессори производят.

Придется скоро всем такие уголки устанавливать, ведь обсуждают запрет нахождения собак одних дома. По крайней мере, я знаю о такой инициативе зоозащитников.

Другая идея — судить за жестокое обращение с животными, если владелец не оплатил все возможное лечение. Курс химиотерапии собаке — полмиллиона. Я абсолютно убеждена, что скоро у нас будут примеры обращения зоозащитников в органы с требованием привлечь к ответственности хозяев, которые отказались закладывать квартиру для лечения у собаки онкологического заболевания в терминальной стадии.

Зоошиза уже донимает людей.

Я на даче поехала в магазин, там встретила местную жительницу, которая узнала меня и спросила, почему я оставила маленькую собачку одну дома, ведь женщина видела, как мой муж с дочкой утром уехали в город: «Собаке страшно, больше так никогда не делайте».

Еще пример: в паблике выложили видео несчастной женщины, которая волочит на поводке лабрадора. Тот измазался в грязи, упирается и не хочет домой. Идет проливной дождь, женщина без зонтика, шубы, как у лабрадора, у нее нет. И подпись: «Прошу компетентные органы провести проверку по факту жестокого обращения с животными». На меня саму жаловались, когда я рассказала, что мы привязывали маленькую свою собаку у магазина.

А что делать? Дома ее не оставь — ей страшно. В магазин не возьми — собакам не место. Оставить нельзя — жестоко. Да что же это такое?

Владение собакой превращается в тяжелое бремя.

Зачем она нужна, если надо за ней с водой мочу смывать, дома ее одну не оставить и на последние деньги лечить от рака? При таком закручивании гаек повыкидывают их. Заведут кого попроще. Вон, уже продают камни-питомцев. Или питомца-водоросль!

В целом я, конечно, согласна, что нужно ограничивать собачников. Особенно — по числу собак. Если бы я своих в город притащила, меня бы тоже следовало прижучить. Вообще как-то пора приводить людей в чувство. Ненормально, что такие грандиозные ресурсы вкладываются у нас в собачье питание, в собачьи одежки, игрушки. Люди возятся с собаками вместо чтения книжки или просмотра кино, наконец. Сейчас все это уже похоже на изъятие денег из реальной экономики. И просто — на сумасшествие. Когда у семьи нет денег на платные обеды школьнику, но есть дорогая собака, и они берут микрозаем на ее стрижку.

Есть и более странные примеры. Так, я видела в питерской «Ласточке» девушку с собакой в коляске. В собачьей коляске! Оказывается, уже продают коляски для собак, они чуть меньше детской и плотно накрываются куполом. Коляска устлана пеленками, украшена ленточками, погремушками. Собака — в вязаном костюмчике. Я серьезно. Самое интересное, что я видела эту девушку по дороге в Великий Новгород, куда ехала и сама, а потом встретила собачницу в музее кремля: она с боем прорывалась смотреть берестяные грамоты вместе с собакой в коляске.

Вот не пойму, то ли они собачек катают, потому что нет детей, то ли не рожают, потому что время, деньги и забота потрачены на собаку?

Коляски для собак! Мне очень жаль нынешние поколения, у которых в коляске собака, а не ребенок.

Конечно, надо эту собачью эпопею сворачивать. От собак уже и иные собачники устали.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.