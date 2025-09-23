Откуда у нас столько алиментщиц и отцов-одиночек

Не первый день встречаю перепосты новости из Челябинской области, где в глухом селе разыскали алиментщицу: задолжав почти миллион рублей алиментов на троих детей, женщина решила спрятаться от приставов в куче белья. Как и многие подобные сообщения, эта новость произвела ажитацию среди разведенных мужичков: они пытаются доказать, что женщины «ничуть не лучше», то есть тоже бегают от алиментов.

Есть и более суровая точка зрения. Слышали, нет, периодически возникающие мантры алиментщиков о том, будто бы женщины на самом деле платят алименты куда менее ответственно и даже якобы задолжали больше мужчин? Во всяких пабликах для пузатых лысеющих папаш, работающих за минималку, лишь бы бывшей не достался лишний рубль, очень популярна такая байка про должниц-кукушек. Она стоит на двух китах: первый утверждает, что женщины бросают детей на отцов столь же часто, как это происходит в обратном порядке. Второй кит убеждает, будто эти кукушки повально не платят алименты.

Вообще, паблики для мужичков 40+, их культура, их бульварное чтиво достойны отдельного изучения. Почему-то принято приводить в пример неких домохозяек, которые потребляют «жвачку» из турецких сериалов и вебинаров по обольщению, при этом никто не говорит, что мужчины в России — основные покупатели книжек про попаданцев и курсов успешного успеха.

Ну да оставим их. Отметим только, что эти же самые поглотители попаданческого чтива и вебинаров о легком старте массово верят, будто женщины «еще хуже». Как матери, разумеется.

За последние годы я встречала примеры самой удивительной фантазийной статистики о женщинах: дескать, более 80% должников по алиментам женщины. А число детей, брошенных матерями на мужей, зашкаливает.

Это, конечно, неправда. Давайте разбираться.

По поводу алиментов. Доля женщин среди алиментщиков постоянно менялась. В 2019 году она равнялась целым 22%. В прошлом — упала до 17%. Типа, женщины подтянулись, осознали. Исправились!

В среднем ежегодно судами выписывается на женщин 160–170 тыс. исполнительных алиментных листов. Значит ли, что у нас столько матерей, бросивших своих детей на бывших мужей? Ведь паблики суетливых пузатых мужичков именно это утверждают: что женщины скидывают детей на бывших супругов и не платят алименты.

160 тысяч мам — это 320–350 тысяч детей минимум. Неужели ж столько у нас детишек брошено на папаш? Читаем данные от прошлого года: в России 1,13 млн одиноких отцов! Против 4,85 млн одиноких матерей. Вероятно, это данные переписи 2020 года — тогда именно такие показатели назывались. Сообщалось, что в 2021 году доля отцов-одиночек в общем числе родителей выросла: уже 8,2% таких семей — это отцы без жен. У меня, честно говоря, такие данные вызывают приступ скепсиса. Откуда столько отцов? Где они, почему мы их не видим?

В 2021 году были сообщения о том, что в России 650 тысяч одиноких отцов. Сразу на эти числа накладываются мрачные новости о злостных алиментщицах — получается горестная картина: замотанный мужик в переднике, с половником и жидким борщецом, с последней коркой хлеба и семеро по лавкам.

Нет, постойте. Откуда взялись 650 тысяч отцов-одиночек «по данным Росстата», если в том же 2021 году переписчики насчитали их 1,13 млн человек? И сколькие из них голодают с детьми без алиментов? Давайте разбираться.

Первое: как берутся отцы-одиночки? Полагаю, это мужчины, у которых жены, в первую очередь, сели. Как правило, по наркоманским статьям. Много их быть не может, потому что это беда социальная, обычно она поражает сразу семью, и к тому времени, когда посадили мать, отец уже сидит. Исключение — в семьях одной интересной народности, где существует традиция жены брать на себя вину мужа и идти за него в колонию. То же касается лишения родительских прав: к моменту, когда опека созревает выходить в суд с иском о лишении прав матери, отца в семье обычно нет, в редких случаях он есть и как раз спаивает мать. Думаю, примеров, когда мать лишили прав на детей за пьянку или наркотики, а отец трезв и занимается детьми, единицы. Так что этот вариант пополнения статистики не считаем.

Второй путь к одиночному отцовству — смерть жены.

Такие случаи, конечно, есть. Путь третий — уход жены в новую семью или побег с любовником. Случаи редкие, уверяю вас. Это не сотни тысяч. Не верите мне? Попробуйте вспомнить в своем окружении пример такого побега женщины от детей. То-то же!

Так за счет кого набралось столько отцов-одиночек? Может, секрет в том, что их считает не Пенсионный фонд, не ФСС, а Росстат и сборщики переписи? Проще говоря, записывают со слов мужчин. Я за свою журналистскую работу встречала случаи, когда отец называл себя отцом, хотя был лишен родительских прав и опеку на детей оформляли его родственники. Это я к тому, что говорить можно что угодно. Не говоря о том, что можно вообще не иметь детей и сказать переписчикам, что ты отец-одиночка.

Сколько детей реально воспитываются только отцами? Посмею предположить, что только небольшая часть мужчин, вдовцов или жертв адюльтера, воспитывают детей сами — остальные скорее числятся опекунами, а дети на воспитании бабушек, теть и даже соседок. Я видела только такие примеры.

Но перейдем ко второму важному вопросу: если отцов-одиночек на самом деле мало, откуда столько должниц по алиментам?

Отвечаю: оттуда. Это матери социальных сирот. Вы знаете, что уже не первый год родители должны платить алименты как на изъятых детей, так и на тех, что бросили в роддоме? Предполагается, что отцы тоже должны, но установить их сложно.

В России около трети семей — это дети с матерью. Семей, где дети попадают в отказ или под изъятия, матерей-одиночек еще больше. Рассмотрим один сценарий: роды, женщина, ну, допустим, пьяница, родила ребенка и отказалась от него. В России сегодня не найти мать младенца невозможно, так что ее находят. А отца — нет. Никто не пускается в погоню по бескрайным полям устанавливать папашу, так что алименты будет платить только мать. Минимум 18 лет, если ребенок инвалид, то и больше. Вот вам и пополнение статистики алиментщиц.

Сценарий второй: семья годами пьет-запивается, ее члены колотят друг друга. Опека наконец решилась на лишение прав. К этому моменту муж часто уже сидит или спился-сторчался. Если жив, скорее всего, он присутствует в семье в форме прочерка, потому что с введением нормальных пособий у нас пошла эпидемия фиктивных разводов или притворных одиночек: и по пять детей от одного и того же прочерка могут рожать. Прочерк тут же, в доме, пропивает пособия. Детей изымают — мать с отцом так и пьют. Но отца государство не видит, он не платит алименты на содержание детей в казенном учреждении. Вот и вторая графа пополнения статистики алиментщиц.

Я лично, прожив долго в деревне, видела там среди пьющих только такие семьи. И по трое, и по пятеро у них детей. Если опека завтра их изымет, алименты выпишут только матерям.

Сколько в России сирот сегодня, у нас подсчитать не могут. Публикуют данные от 285 до 430 тысяч.

Детский омбудсмен называла 340 тысяч. Мне эти данные кажутся завышенными, но не слишком. Итак, 340 тысяч. Вычтем тех, у кого родители погибли. И получим примерно по два ребенка как раз на каждую злостную неплательщицу алиментов из статистики. Вот они где, должницы! Тех, кто мужьям задолжал, полагаю, мизерное число, потому что жен, оставляющих мужьям детей, тоже мизер. В новостях про женщин-алиментщиц скрывают главное: должны они государству. И государство разыскивает их, потому что отцов детей этих должниц днем с огнем не разыщешь.

