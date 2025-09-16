Зачем нам столько иностранных студентов, если в стране дефицит врачей с инженерами?

Перечислю новости из параллельных реальностей. Признайтесь, у вас после прочтения тоже сложится чувство, будто все они относятся к совершенно разным Россиям?

Новость первая: с сентября фельдшерам и акушерам разрешили заменять врачей при их нехватке. Средний медперсонал может даже ставить диагнозы, медсестры — тоже.

Еще новость: в России не хватает 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников. В какой-то мере даже радостно: бояться выписывания лекарств медсестрами не стоит, потому что и этих работников на всех не хватит.

Почему не хватает врачей? Вспоминаем скандалы последних лет с абитуриентами медвузов: не все отличники поступали. Яркий пример — прошлогодний конфуз в Сеченовском университете, где мест не хватило даже олимпиадникам — до общего конкурса дело просто не дошло. В итоге олимпиадников взяли, но отличники ЕГЭ с красными аттестатами пролетели. Тогда правительство собиралось запретить отдавать под олимпиады более 70% бюджетных мест на факультетах, но мера заглохла. Олимпиады вообще отдельная тема, их процедура, в отличие от ЕГЭ, не контролируется. Итог — непонятные дети, у которых тети с дядями работают на олимпиадах, получают порой все места на факультете. В Сеченовке среди олимпиадников тогда устроили отбор по личным достижениям. Это тоже фактор тети и маминой подружки: баллы за волонтерство, баллы за музейную деятельность...

В тот год, когда до отличников конкурс даже не дошел, 26% мест в университете было занято иностранными студентами. В этом году процент сохранился за счет общего роста мест в вузе, хотя число мест для иностранцев увеличили почти на 1000: то есть открыли тысячу новых мест не для бюджетного и целевого набора, а для приезжих.

В 2024 году, когда в Сеченовку только после скандала взяли всех олимпиадников, а отличники даже не дошли до конкурса, в этом медвузе обучалось 4130 иностранцев. Бюджетных мест было 1991. За год их число выросло на 94 места, сейчас стало 2085: 1074 по специальности «лечебное дело», 190 — на «педиатрии». Полная стоимость учебы в Сеченовке на «лечебном деле» — 6,97 млн рублей, на «педиатрии» — 5,3 млн рублей.

Итак, в этом году в Сеченовке всего 2085 бюджетных мест, мест для иностранцев — 5085. Сколькие из них учатся и будут учиться бесплатно? Здесь темна вода в облацех, непонятно, но я нашла, к примеру, на сайте Россотрудничества еще прошлогоднюю новость о встрече представителей старейшего в России медвуза с абитуриентами со Шри-Ланки. День открытых дверей Сеченовка провела прямо в городе Коломбо и сообщила следующее: «Поступить можно как самостоятельно, так и попробовать свои силы в квотной программе или вузовской олимпиаде, что предполагает обучение на бюджетной основе за счет принимающей стороны». Принимающая сторона — это, если что, мы с вами.

По идее, только Сеченовка и только одним годовым допнабором могла бы закрыть десятую часть дефицита врачей в стране, если бы вместо набора иностранцев организовала дополнительные, даже не бюджетные места, а, допустим, целевые. Разумеется, не все 5000 иностранцев учатся в Сеченовке на врачей: там и медицинские менеджеры, и фармацевты, и биологи. Но учат их те же люди, что и врачей. Они занимают те же аудитории и те же лаборатории. У нас нет не только врачей в достатке, но и преподавателей медвузов, поэтому каждый человеко-час каждого такого педагога — это достояние страны. На каком основании эти человеко-часы тратятся на обучение иностранцев, да еще бесплатно? Хотя бы половину из этих 5000 мест отдали бы под расширение отделений лечебного дела и педиатрии.

Мы оказались в кризисной ситуации, у нас в столичных больницах работают выпускники киргизских вузов, а в провинции диагнозы теперь могут ставить медсестры, многие из которых приехали из Средней Азии. На начало года в России официально насчитали 4618 иностранных медработников: врачей и среднего персонала. Но это выглядит несерьезно: у подавляющего большинства мигрантов, которые работают в наших больницах, уже есть гражданство, и они не попали в статистику. А это, например, таджики, которые в 1990-е нерегулярно ходили из-за гражданской войны в школу. Я как-то сидела в нашей детской поликлинике в очереди с женщиной, которая бежала от врачей по месту прописки: прикрепилась к нам, потому что их участковый врач, мигрантка, игнорировала жалобы на постоянную зевоту ребенка. «Зевота — это когда шайтан через нос входит, живите благочестиво, и девочка перестанет зевать!»

В нашей поликлинике у ребенка сразу заподозрили проблемы с сердцем и отправили в федеральный медцентр. И это не поселок, а Петербург.

Твердят про мягкую силу, влияние в мире. Вы там в порядке? У нас самих вот такие врачи, и тех не хватает. Зачем нам мягкая сила? Кто будет пользоваться плодами ее достижений, если нас некому лечить?

В этом году в рамках мягкой силы в какой-то параллельной России для иностранцев выделили 30 тыс. квот на бесплатное обучение. Квота предполагает также место в общежитие и стипендию. Каждый год число квот растет, число студентов-иностранцев — тоже. Сейчас в России обучается около 400 тыс. иностранцев, больше половины из них — выходцы из бывших советских республик, которым мы фактически за счет своих интересов продолжаем создавать местную интеллигенцию.

Другая половина — индусы, пакистанцы, африканцы. Чернокожих студентов, кстати, которые бы не знали русского или английского, я не встречала, а индусов и китайцев таких вижу всюду. В Великом Новгороде, где я часто бываю и подолгу живу, регулярно встречаю индийцев и китайцев, которые не говорят ни на русском, ни на английском: не могут попросить помощи в спортзале или купить билет на автобус. Все они студенты НовГУ. В Тюмени в медуниверситете учатся индийцы без русского языка. Могу привести конкретную жалобу: специальность «сестринское дело», индийцы учатся после краткосрочных языковых курсов. Преподают им те же педагоги, что ведут русское отделение, оценить знание студентами английского педагоги не могут, потому как сами на нем говорят очень плохо. Преподаватели признавались, что ни один из студентов не собирается работать по специальности, а учиться приехал, чтобы без «напряга» получить престижное высшее медицинское образование, ведь сестринское дело не лечебное, а диплом дают. Опрос преподавателей я лично проводила осенью 2024 года. Проверяйте.

Сегодня в России всего около 5 млн студентов с учетом тех, кто учится в глухих пединститутах. Иностранцы, разумеется, стараются поступить в лучшие вузы и занимают в них значительную долю.

Не хватает врачей, инженеров. Множество детей не идут уже не то что в вузы, но и в десятый класс, потому что знают, что без работы на полную занятость за счет семьи жить не смогут. Общежитий мало, бюджетных мест в престижных вузах мало, при отборе приоритет дают участникам непонятных олимпиад в шарашкиных конторах, обладателям странных справок о волонтерстве и музейной активности, приоритетные квоты сиротам, инвалидам, детям бойцов СВО... Мало этого — еще и на обучение иностранцев тратятся ресурсы, на общежития для них.

Зачем мы это делаем? Кто нам скажет за это спасибо? Мягкая сила, от которой хочется плакать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.