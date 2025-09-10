Покатались и хватит? Европа готовит нам железный занавес

Сложные чувства вызвала новость о возможном ужесточении выдачи нам туристических виз в Европу. В новом пакете санкций могут затянуть гайки не только обычным путешественникам, но даже дипломатам — чтобы не могли ездить по диппаспортам вне страны пребывания. Говорят, эту меру лоббирует неугомонная Чехия.

Почему чувства непростые? Посудите сами: с одной стороны, я провела молодость при открытых с обеих сторон границах. Я очень много путешествовала и посетила… хммм, ну десятки стран. И это не три и даже не пять десятков. Я была в нескольких мировых театрах, обошла все ведущие музеи Европы и США. Гуляла и по Елисейским полям, и по Тауэрскому мосту, по Великолепной миле и много где еще на разных континентах. До сих пор не могу поверить, что я все это видела, простая девочка с тюменской Лесобазы, первые десять лет жизни проведшая среди алкашей на самой страшной окраине Тюмени.

Помню школу. Уже не было железного занавеса. Но был как будто бы еще более пугающий занавес — нищеты, безнадеги. Советские люди имели мечту — вырасти, выучиться, пойти по комсомольской линии, добиться положения, получить путевку в круиз по Средиземному морю, как Семен Семенович Горбунков. Или — отправиться с докладом на конференцию в Болгарию.

В моем пансионате, уверяю вас, никто попасть за границу не рассчитывал. Такой возможности не предвиделось. Хоть и говорят — эпоха возможностей, время открытых дверей — я лично была уверена, что передо мной все двери закрыты. В двери лезли новые русские, разные повыскакивавшие откуда-то управленцы и прочие юркие люди. Мы, откровенно говоря, готовились на своей Лесобазе гнить.

Однако дерзания у меня всегда были. То ли от осознания недоступности, то ли по причине природного любопытства, но я страстно любила читать про другие города и страны. А потом — учила английский. У меня на стене висел алфавит, мы им залепили фотообои. Английские буквы я отчего-то ну очень долго запоминала. Нет бы плюнуть. Мама считала, что меня ждет хорошая перспектива — пойду учиться на кондитера: соседка учила на них в ПТУ. Это связи!

Потом вдруг — филфак. Второй язык, третий. Но широко в перспективу их применения не верилось. Училась, потому что получала удовольствие от учебы и мечтала читать на английском, французском, польском. Не верила, что пригодится. Что на английском доведется говорить в Англии, США и десятках других стран. На французском — во Франции и Северной Африке, на польском — в Польше.

Помню первый свой вечер в Лондоне. Дорога из аэропорта. Пьяные чернокожие ехали в автобусе и кричали. Запомнила все их имена, во что были одеты, обуты, какую музыку слушали из бумбокса. Такое яркое впечатление.

Знаете, в Лондоне я в первую же неделю устроилась официанткой в марокканский ресторан, а еще спустя месяца полтора — в видеопрокат авторского кино. Приходили умные образованные европейцы, я с ними обсуждала новинки мирового кино, давала советы. Выросла такой в России, преимущественно на телевизоре. Просто очень хотела все знать. Была жажда познания.

Интересно, как бы она обернулась, если бы я с ранних лет узнала, что побываю почти везде, где захочу? Стала бы я от этого лучше познавать мир? У меня нет ответа. Но я, конечно, очень рада, что это время у меня было. И я потратила его не на глупое жарение на пляжах Турции и Египта. Я увидела мир!

Вторая сторона этой коллизии — этическая. Ехать-то туда хочется. Но так ли приятно, если отношение к нам недоброжелательное? Нет, допускаю, что население там нормальное и своими евробюрократами не раздраконено, им интересны Россия, русская культура. Но ехать, когда с нами вот так?

Должно ведь быть чувство достоинства. Мало того, что предоставляют оружие для убийства нашей армии, обложили нас санкциями, так еще придумали фактически уговаривать нас сдаться за право летать к ним на кофе и в музеи. Как это смотрится? Все было понятно: если вы не сдадитесь, мы вам перекроем экспорт, перекроем импорт, перекроем SWIFT, мы заберем ваши деньги в банках и вашу недвижимость у нас, мы дадим оружие, чтобы вас убивали.

А вот слова «Если вы не сдадитесь, мы вас не пустим к нам в отпуск» звучат как-то… Даже не знаю. Оскорбительно, что ли. Помните присказку: «продали (тут было другое слово) страну за ножки Буша»? За американский импорт, за голливудские фильмы, за возможность для самых богатых свозить детей в Диснейленд и впрямь допустили иностранцев в 1990-е к дележу наших ресурсов и к влиянию на политику. Потом стыдно стало всем. Даже детям.

Сейчас что нам предлагают продать за право поехать к ним отдохнуть? Как это называется? И, главное, представьте: взяли мы и с ума сошли, сдались. А дальше что? С какими лицами мы поедем гулять по их Парижу, Нью-Йорку, Берлину? Воображаете, как на нас будут смотреть? Нет? Я подскажу.

Примерно как смотрели колонизаторы на туземцев, которые обменивали золото и землю на стекляшки и бутылки.

Для кого эти санкции? Кого ими можно напугать? Мне кажется, из Чехии послали сигнал нашим элитам. Чтобы быстрее спасали свое право летать на выходные в Венскую оперу и посещать детей во французских и английских школах. Сигнал такой давно им посылается. «Не выбирайте национальные интересы — выберите свои». В расчете, что дожмут, продавят, вынудят бросить все и все стерпеть. Потом начнутся новые требования. Если уступить, потом, чтобы их детей пускали на запад, заставят терпеть военный контингент на Украине. Потом — еще придумают.

Большинство туда не поедут. И деньги, и обстановка не располагает. А главное, неприятно. И это не шутка. Я, например, не поеду. Мне неприятно. Я, кстати, и по Германии никогда не гуляла: более десятка раз там была — и только транзитом. Всегда старалась проскочить. Неприятно. А сейчас еще и за такие деньги.

Понятно, что детей жаль. Что они не видели западный мир и европейскую культуру. У меня дочь у самой спрашивает, зачем она учит иностранные языки, если такая обстановка.

Объясняю ей, что для общего развития. И начинаю все больше понимать жителей стран, которые по разным причинам попадали под изоляцию от Запада. Принято считать, что жители КНДР, Ирана, Кубы сразу разбегутся, как только будут открыты границы. Я так не думаю: у людей может быть чувство национального и гражданского достоинства, из-за чего далеко не всем после такого отношения Запада к их странам на этот Запад сильно надо. И из СССР большинство не побежало после падения занавеса не потому, что некуда или денег нет.

Полмиллиона виз в Европу было выдано россиянам в первые шесть месяцев этого года. Уверена, что позволить себе оплатить поездку в Париж или Рим могут у нас миллионы. Но по каким-то причинам не стали этого делать. Если для путешествий в Европу потребуется отказаться от национального достоинства, большинство туда не поедет. Угрозы рассчитаны на тех, кто ради кофе в Париже и шопинга в Милане от своего достоинства отказаться готов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.