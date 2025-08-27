Почему школьников надо учить жизни, а не английскому

Прочитала о сокращении часов английского у среднеклассников: теперь в 5-7 классах вместо трех часов языка в неделю будет два. А общее число часов предмета в 5-9 классах сократится с 510 до 408. Написано, что сей шаг предпринят в целях рационализации процесса обучения и перераспределения нагрузки.

Перераспределения в пользу чего? Может быть, наша страна делает ставку на взращивание ученых, инженеров, врачей? Возможно, но этого не видно, потому что вместе с английским сокращают биологию с географией: в 5-6 классах каждого будет по одному часу в неделю.

Физику пока не трогают. По поводу математики были вопросы, якобы родители жаловались, что очень сложно. Черчение уже отменили, где-то оно там в рамках технологии должно было остаться, но технологию ведут те же люди, что учат детей включать плиту, шить прихватки и крошить салаты. Буквально одна и та же учительница.

Астрономии нет, ее туда-сюда гоняли: отменив в 1993 году, вернули в 2017-м, но спустя пять лет распрощались окончательно. А я, между прочим, успела поучить астрономию: в нашей, как тогда все говорили, занюханной школе на окраине Тюмени выкроили час для астрономии, видимо, как факультатив. Предмет вела учительница географии. Не поленюсь и сейчас спасибо сказать: школа 26, выпуск 2001! Дорогое руководство, дорогая учительница, как хорошо, что вам хватило ума рассказать нам про астрономию.

В университете у меня было, если что, продолжение: на филфаке вдруг появился предмет «Концепции современного естествознания», вел его единственный в городе преподаватель-астроном. Вредный, что боже мой. Мы его боялись и не понимали, зачем нам высчитывать терминатор Луны. Зато теперь я считаю себя элитой населения России просто потому, что знаю, что такое терминатор.

А сейчас? В пользу чего перераспределили нагрузку? А еще снимают с учителей бумажную волокиту, чтобы высвободить их... Высвободить для чего, если уже освободили от черчения, астрономии, освобождают от английского, лишней биологии с географией? Чем они будут заниматься? Так как у меня самой ребенок школьного возраста, я стала анализировать. Что у нас появилось? «Разговоры о важном». Классные часы дополнительные. Раз в четверть вместо учебы ездят на экскурсии. Сейчас вводят предмет «Духовно-нравственная культура России». Составлен список для патриотического чтения, куда включили книги о Первой Мировой, обороне Севастополя, о Кутузове, протопопе Аввакуме и патриархе Никоне.

И я, знаете ли, начала наконец складывать два и два. Вот мне сорок лет, откуда-то я слышала про Аввакума. И даже ​​— про Никона! Изучали в школе, дома были книги. Читала! Кутузов и оборона Севастополя тоже мимо меня не прошли. О том и другом я совершенно точно знала еще до рассказа о них в школе: телевизор был, кино смотрела, передачи, где-то читала.

Почему сейчас необходимо включать книги о них в школьное чтение? Правильный ответ один: потому что иначе читать не будут, не узнают, не выучат. А почему? Потому что никто не расскажет дома, не покажет.

Но, скажем прямо, и 20 лет назад было у нас море семей, которые сами не расскажут ребенку про реформу Никона.

Но что насчет «Разговоров о важном»? Так как, в отличие от многих критиков школьного образования, у меня ребенок есть и уроки эти посещает, я знаю, о чем там говорят. Принято думать, будто раз в неделю, после поднятия флага, детям «промывают головы». А вы программу-то посмотрите. Малышам, например, рассказывают про космос, про Гоголя, русский язык, а еще ​​— про сопротивление домашнему насилию, про горячие линии для детей. Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» включает блок занятий для приучения детей к доброте, семье и семейным ценностям, патриотизму. Есть блок занятий о преемственности поколений и уважении к старшим, о правильном питании и о здоровом образе жизни! И это еще без нового предмета ДНКР, где вообще планируют учить детишек уступать старикам место и не бить младшеклассников с ноги в лоб.

Скажите, а кто у нас раньше рассказывал детям, что надо уважать старших, не переедать на ночь? Рассказывал про космос, родину, доброту и как переводить старушек через дорогу?

Друзья, это делалось в семье! «Кошмонавтом» стать хотели в четыре года, а в школу шли в семь. Последний забулдыга, прежде чем двинуть кони от паленой водки, успевал рассказать своим оборванным детишкам, что нельзя совать пальцы в розетку. И если сейчас обо всем этом нужно рассказывать в школе, да еще отнимать на это часы английского, черчения и географии, значит, в семьях дела совсем плохи!

Почти все то, что впихивают в образовательный процесс в последние годы, лежит в сфере ответственности семьи. Учить ребенка не садиться с незнакомцами в лифт, уважать бабушек и читать ему про Кутузова должны дома! Как и рассказывать детишкам про вред чипсов, опасность лишнего веса и малоподвижного образа жизни. Основа основ.

Я росла в 1990-е и фактически выросла на улице, потому что мама с утра до вечера работала. Сама вставала, сама завтрак разогревала, сама готовила уроки. Меня никто не украл, не убил, не обокрал, потому что дома научили жить!

Новый предмет, «Разговоры о важном» ​​— все это в конечном счете призвано научить ребенка жить и быть человеком. Раньше этому учили в семье. Что произошло теперь?

Боюсь, теперь семье некогда. Взрослые очень много работают, они в стрессе, у них кредиты, ипотека, шаткие перспективы на работе. А дома в свободное время ​​— очень много соблазнов: сериалы, игры, соцсети, залипательные рилсы. Им некогда.

Сам факт, что в России приходится вводить «Разговоры о важном» и отдельный предмет о духовно-нравственной культуре, говорит о том, что семьи не справляются больше с воспитанием детей. Родить, уткнуть бедолагу в телефон, как только научится фокусировать взгляд, и так ​​— до совершеннолетия. В прямом смысле уже продают устройства для подвешивания смартфонов к люлькам, чтобы несчастные глядели в него и не мешали родителям серфить в телефоне. Так у молодых называется галантно то, что мы раньше определяли как «залипать».

В школу отдают и требуют всему научить. Для многих родительство сводится к нехитрым обязанностям: родил, одеваешь, обуваешь, кормишь, следишь, чтобы не помер, ​​— все! Остальное ​​— на школе и государстве. Их уговаривают больше рожать, а они и с этими не справляются. На днях в Петербурге школьник в троллейбусе посадил на единственное свободное место свою собаку и отказался уступать его пожилой женщине. Разразилась дискуссия, в ходе которой множество родителей заявили, что мальчик не виноват, им в школе правила провоза животных не объясняют.

Школа встала перед испытанием в виде нового типа домашней безнадзорности: когда ребенок сыт, обут, одет, с дорогими гаджетами в руках, но у семьи нет на него времени. Что в этом случае делать? Получить поколения плохо говорящих по-английски очень неприятно, но получить поколения детей, которые матерятся в театре, не знают, кто такой Кутузов, и не слышали про космонавтику, еще страшнее, наверное. Дань новой реальности, в которой дома уже детьми заниматься некогда из-за интенсивности жизни, тяжести работы и моря соблазнов для развлечения родителей. Если хочешь учить ребенка английскому или астрономии, плати дополнительно и обучай. В школе их теперь учат базовому минимуму, чтобы выпустить контингент, с которым получится сосуществовать. Будут учить не плевать на пол, не рыгать за столом, не материть старушек. У нас раньше любили мемы про Алису Селезневу: дескать, вот бы советские детишки офигели, узнав, как оно там в будущем.

Не знаю, не знаю. Но если бы Алиса рассказала, что вместо черчения, астрономии и географии их будут учить переходить дорогу и не ругаться матерками, они бы точно офигели. «Юности честное зерцало». Будут учить не рыгать за столом и не ковырять в носу. Остальное ​​— за доплату и для желающих.

