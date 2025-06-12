Какая вода опаснее: из водопровода или бутилированная?

В бутилированной воде известной марки, которая продается, кажется, во всех магазинах страны, обнаружили высокое содержание лития. Я эту воду тоже иногда покупала: в поездке или во время долгих мотаний по городу. А были те, кто пил ее постоянно. Заказывали упаковками на всю семью в расчете, разумеется, обмануть экологию, надуть судьбу, стать здоровее, крепче.

Вопрос воды меня занимает давно. Девять лет я прожила за городом. Выбор был небольшой: пить воду из своей скважины, ходить на «источник» или заказывать доставку из райцентра за 50 км. Я решила подойти к изучению темы обстоятельно.

Бутилированную воду отмела сразу. Чаще всего у нас в бутылках продают воду, очищенную методом обратного осмоса. Просто вода непонятно откуда, может быть, из скважины, а может — из колодца. Прогоняют через многоступенчатую очистку, в результате чего в ней не остается никаких микроэлементов и минералов. Мы же пьем не просто чтобы пить: в воде должны содержаться элементы, которые в основном с водой и усваиваются.

Другая проблема: контроль состояния фильтров. В России он предусмотрен номинальный. Сегодня в России до сих пор действуют коронавирусные послабления для бизнеса. В частности, запрет на внеплановые проверки. Бизнес ведь просил его не кошмарить. Но вот и не кошмарят. Как в кафе с шавермой знают, что теперь никто не ворвется проверить, когда они в последний раз меняли во фритюре масло, так и на производстве бутилированной воды работники спокойны — никто не придет внезапно для осмотра фильтров.

Внеплановый контроль качества воды тоже не предусмотрен. Это запрещено.

До пандемии было немногим лучше. Отбор проб воды на производстве предприниматели должны осуществлять сами. Они же проводят контроль безопасности. Воду проверяют на содержание микроорганизмов, бактерий, на основные тяжелые металлы. Должны проверять на радиацию. Но как вы себе представляете проверку всей воды в каждой партии на все в условиях небольшого производства? А они небольшие. Известные марки воды производят на разных точках. Если вода берется из скважины, то обычно к источнику подгоняют цистерны, которые потом развозят воду по точкам розлива. Цистерны нужно регулярно мыть. Если вы на даче носили воду в бутылках, то должны знать, что через 5-7 дней стены на этих бутылках без мытья с моющим средством «зацветают». Так же — с цистернами.

Смею сказать, что контроль слабый и осуществляется на месте производства. Не секрет, что у нас есть регионы коррупционноемкие и не очень. Если вы, живя в Москве, покупаете питьевую воду, разлитую на Северном Кавказе, это плохой выбор: в Москве и Подмосковье контроль лучше. Доказательств нет, но логика подсказывает, что безопаснее пить фильтрованную воду, разлитую в Наро-Фоминске, чем покупать воду из скважин юга России, где все очень непрозрачно.

Проблема зацветшей тары встает и в случае, когда дома устанавливаете кулер. Да-да, есть сервисы по своевременной замене бутылок, приезжает специальный человек со свежей бутылкой. Но механизм подачи воды, помпу вы не будете мыть каждые четыре дня. Да и неизвестно, как моют бутыли в компании — поставщике воды. Вообще этот вариант, с поставщиками на дом, очень ненадежный, потому что у самой компании, которая занимается надомным обслуживанием, нет своей скважины или своего производства — воду она закупает. И вы не знаете, у кого!

В этом случае между вами и лицом, которое непосредственно отвечает за качество воды, вышедшей из скважины или фильтра, очень много промежуточных звеньев.

А еще есть такая вещь, как микропластик. Доказано, что в бутилированной воде чрезвычайно высокое содержание микропластика: это в основном наночастицы пластика, отслаивающиеся от бутылки и от элементов фильтр-системы, от пластиковой подводки. Чем больше трясут бутылки с водой, тем больше в ней пластика. Если вы заказываете воду на дом, пока она к вам едет, в бутыль на кочках наслаивается этого пластика... Содержание микропластика в бутилированной воде в 40-50 тысяч раз выше, чем в водопроводной. Уже появился и диагноз — пластикоз. Болезнь, вызванная микропластиком. Страшная вещь.

Я лично в деревне сделала выбор в пользу скважины. Скважина глубокая, ставили очистку, сдавали воду на анализ.

Третий вариант — колодцы и «источник». В деревне был такой. За водой на наш «источник» на склоне ездили жители всех окрестных деревень и поселка, включая тех, у кого на участке скважины 100 метров глубиной. Считали, что вода вкусная и полезная на том источнике. Я решила выяснить. Просто взяла и позвонила в районное управление Роспотребнадзора с вопросом, проверяли ли они наш источник.

Ответ обескуражил: «источником» оказался ключ воды, который бил из поверхностного слоя, глубина этой «верховодки» шесть метров, пробили слой случайно во время геодезических работ. Воду оттуда специалисты Роспотребнадзора пить не советовали. Сама я замечала, что в теплое время вода ощутимо отдавала химией: наверное, стекали в водоносный верхний слой все огородные удобрения и пестициды. Почти как в Индии, где люди пили «святую» воду из ключа, разбитого в стволе дерева, а оказалось, что в нем застряла канализационная труба.

Качество питьевой воды и печное отопление — это, между прочим, два самых важных фактора повышенной смертности на селе. Даже не низкая доступность медпомощи, а именно это.

Воду пьют колодезную, из верхнего водоносного слоя. У многих колодец на два кольца, фактически пьют дождевую воду. Скважина — тоже источник опасности. Воду мало кто проверяет. Плюс — радон. Нужна аэрация, нужны условия для выветривания радона в месте выхода воды, иначе он оседает в прямом смысле под ногами. Но все же это лучше колодца и ключевой воды, которые сегодня есть большая беда. Многие бабушки любят поить внучков на даче колодезной водицей. Представляете, что в поверхностном водоносном слое в СНТ под Москвой?

Еще модно в богатых дачных районах открывать пекарни с хлебом на такой воде. «Живой хлебушек на закваске, замешиваем на ключевой водице, печем на камушке». В модном дачном поселке под Петербургом видела такую пекарню, круг хлеба стоил 450 рублей, воду брали из колодца во дворе пекарни, пекарня — на трассе «Скандинавия».

В деревне, в общем, все варианты плохи. Идеал — глубокая скважина от 100 метров с грамотной антирадоновой системой. Это полмиллиона минимум. Мало кому доступное удовольствие. Но даже скважина 30 метров с контролем осадка в лаборатории Роспотребнадзора — это лучше развозки по деревням бутилированной воды или питья из колодца.

В городе, по крайней мере в современном мегаполисе, лучший вариант — это, пожалуй, водопровод.

Да-да! Контроль на водозаборе строгий. Достаточно сказать, что в городах-миллионниках идет безостановочный контроль радиации и тяжелых металлов в водопроводной воде. Также — постоянный контроль воды на содержание йода. Отравить, извините, воду на водозаборе гораздо труднее, чем на точке производства воды, так как есть контроль, а сроки для должностных лиц в случае ЧП предусмотрены большие.

Да, она течет по трубам, которые чистят еще реже, чем бутыли для кулера. Но и оседать на этих трубах нечему. То есть некому: живые микроорганизмы убиваются. Вопреки мифам, хлор в мегаполисах уже мало где используют. По крайней мере, в Москве и Петербурге воду обеззараживают ультразвуком. В регионах воду дезинфицируют хлором, да. Но это не хлорка, а газ. Достаточно оставить емкость с водой открытой на пару часов — он выветривается.

При использовании фильтров очистки вода подвергается реминерализации, этот процесс тоже контролируют. Бутилированную воду не обогащают. Микропластика в воде из-под крана мало, потому что редко где в системе центрального водопровода используют пластиковую подводку. Вода течет по стальным трубам! Где-то они, наверное, и ржавые.

Но современная наука говорит о том, что ржавая труба безопаснее пластиковой.

Меня когда-то очень удивило, что, например, в ресторанах Лондона или Чикаго, в Париже тебе при заказе стакана воды по умолчанию приносят воду из-под крана. Выглядело дико. Однажды я видела, как очевидно богатая семья в ресторане в лондонском Сохо пила не дорогую маркированную воду — ей в кувшинах приносили водопроводную воду. Теперь думаю: наверное, у тех богатых было время и деньги разобраться в вопросе.

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