Родителей пора наказывать за детей-хулиганов

В Минюсте предложили увеличить административные штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас это 500 рублей. Возможно, станет 2000 рублей.

Откровенно говоря, оптимизма не прибавилось от новости. Когда иду по улице и вижу, как очередная компания подростков переговаривается исключительно матерками и пинает мусорные урны, понимаю, что срочно нужен повод для воодушевления. Потому как дела наши выглядят очень плохо.

Много лет я пишу о том, что у нас тяжелая ситуация: в России фактически нет никаких инструментов воздействия на девиантных подростков, на малолетних преступников, хамов, двоечников.

Их не сажают, профилактика в полиции не выполняет даже советских функций учета в детской комнате милиции. Закон толерантен к малолетним преступникам. Только начали судить школьных истязателей. Мы больное общество, у нас — одних из немногих в развитом мире — детская преступность остается не наказуемой. Это беда.

Но, к счастью, малолетних преступников не так много. Не каждый житель страны за свою жизнь с ними и столкнется. Есть куда более важная детская проблема — педагогическая запущенность. Тут вам и матерщинники, и бьющие урны, и орущие по ночам, и громко врубающие в квартире музыку детки, и те, кто срывает уроки. Вся вот эта детская масса, которая еще не стала на путь гоп-стопа или не крошит одноклассникам челюсти, но уже сделалась неудобной для соседства.

На таких детей управы нет вообще. На детской площадке подростки курят вейпы и разговаривают матом. Громко рыгают, плюют на резиновое детское покрытие, слушают матерный рэп. Тут же малыши. У меня как матери младшего ребенка уже нет права сделать даже замечание подросткам. Их приучили, что к ним вообще нельзя подходить. Сидит компания лбов на детской площадке у языковой школы, плюются, Паша Техник из переносной колонки, подпевают ему: во рту ни лексики, ни синтаксиса — одни матерки. Начнешь им делать замечание, они в ответ орут: «Вы не имеете права!»

У нас есть уголовная статья за неисполнение родительских обязанностей. По ней судят, если дети пострадали из-за родителей. Мать заперла ребенка дома и ушла пить. Дети сгорели от самодельного обогревателя, пока мама с папой сидели в наливайке. Младенец на балконе замерз, забытый алкоголичкой. Могут привлечь и приличных людей. Например, если ребенок пролил на себя кастрюлю компота.

Есть административная статья о неисполнении обязанностей. Которая влечет штраф 500 рублей. Она тоже в основном применяется в случаях нанесения вреда собственным детям. Ребенок сломал дома руку, пока мать была на работе, а отец налаживал новую семью. Вдруг — бац, штраф не отцу, который бросил жену с сыночком, а матери, что тянет три подработки.

Но редко когда штраф выписывают родителям за ущерб, нанесенный их детьми другим. Штраф 500 рублей, например, был получен родителями новгородского Маги — подростка, который больше двух лет кошмарил маленьких детей в торговом центре, ловил их в туалете, избивал и отнимал карманные деньги. Такой же штраф выписали родителям трех тюменских оторв, которые в вокзальном туалете забили инвалида в терминальной стадии рака. Это самые яркие примеры.

За преступления детей, не достигших уголовной ответственности, родителей у нас не привлекают, хотя очевидно, что если ребенок в 13 лет издевается над одноклассниками, душит собак или разбивает машины — это вина родителей.

Даже при осуждении ребенка за особо тяжкие преступления родителей, как правило, не привлекают. Сын два года насиловал одноклассниц? Избил прохожего до смерти? Кошмарил малышей в туалете? Идите себе, живите дальше, воспитывайте новых моральных уродов.

О том, чтобы привлекать родителей за матерки, плевки детей, хождение по улицам с бумбоксом, за битье окон, и речи нет. А надо ее уже вести. И вводить ответственность родителей за неумение детей вести себя. Также нужно законодательно закрепить понятие педагогической запущенности. Может, и статью за это вводить. Как минимум, административную. Мальчик избивает одноклассниц. Собирается психолого-педагогическая комиссия, ставят диагноз о педзапущенности и передают материалы в полицию, та идет в суд. Проходит экспертиза: кто запустил. Кто должен отвечать за то, чтобы ребенок не бил девочек в глаз? Родители? Вы объясняли? Мама объясняла, вот доказательства, проводит беседы, маму саму мальчик бьет в глаз? Хорошо. Где папа? Папа развелся, в другом регионе катает на машине молодую жену? Все понятно, папу привлекаем. Если вы не смогли объяснить рожденному вами человеку, как жить в обществе, — вы плохой гражданин и преступник, с такими у государства разговор короткий: штраф или срок.

То, что мы видим на улицах: матерки, плевки, оры — это и есть педагогическая запущенность. Раньше такие дети встречались в барачных районах. Это была низшая страта. Сегодня они ходят с айфонами и в кроссовках дороже средней зарплаты по стране. Но что такого появилось в нашей жизни, что привело к росту педагогической запущенности? Вроде бы работали, скажем, в послевоенной стране больше. Жили скученно. В очередях простаивали.

Но все равно, кажется, дома живого контакта и контроля было больше. Работали по графику. Мало кто после шести-семи сидел на работе. Транспорт ходил плохо, но города были меньше. Житель Москвы или Ленинграда два часа с работы не ехал. А то и три. Дома, опять же, у родителей было меньше развлечений. Было больше домашней работы, но сдается мне, что готовка и стирка занимали меньше времени, чем сегодня у взрослых отнимают сериалы и соцсети.

Сегодня родители тратят время на дорогу, дома, в ходе работы по хозяйству, взрослые стараются проверить соцсети, посмотреть смешные ролики. На кухнях потоком идут сериалы. При этом еще могут с работы позвонить или прислать к ночи важные письма. Даже за едой семья часто в телефонах.

У нас появился новый вид безнадзорности. Дети из полных благополучных семей, где отличное жилье, машина, кружки и прочее.

Да-да, раньше тоже было:

«Драмкружок, кружок по фото,

Хоркружок — мне петь охота».

Но кружки были в школе, либо в одном ДК. И люди, которые туда ходили, дома были свободны: уроки, «Спокойной ночи, малыши» — и все. Родителей дома ждали готовка, уборка, стирка, проверка уроков, программа новостей. В остальное время читали, вязали, общались друг с другом.

Сегодня все эти «развивашки» идут в довесок к основной занятости вне школы — к телефону и онлайн-кинотеатрам, которые поглощают время у обеих сторон: как родителей, так и воспитуемых. Потому все же следует утверждать, что сейчас семьи тратят на воспитание детей меньше времени. Когда маме с папой посмотреть сериальчик? Когда самим порезаться в приставку?

Даже если вычесть фактор телефонов с сериалами, все равно получим печальную картину. Жизнь стала напряженной, работают люди теперь много, дел у взрослых много, работа с телефонами приходит в дом, удовлетворение потребительских соблазнов требует все больше денег, кредитов, а это работа и нервы.

Дети — сами. Картинка с младенцем, который едва научился в коляске сидеть, а мать на прогулке сует ему телефон, ввергает меня в ужас. Я понимаю, что эти дети — будущие лузеры. Ну да, так вот просто. Они окажутся неконкурентными в новом мире. Но это потом и это их проблема.

Наша, как общества, проблема — в том, что в этих красивых дорогих колясочках, у этих мам с ресничками и свежим маникюром растут люди, которые будут доставлять нам беспокойство педагогической запущенностью. И нет никакого иного способа защититься от таких детей, кроме как привлекать к ответственности родителей, которые не понимают, почему в нашем новом мире нельзя предоставлять детей самим себе, скидывать их на ютуберов, Нюшу или покойного Пашу Техника. Мы с вами все прекрасно видим, кто вырос на Нюше и Паше. Выросли асоциальные люди. К тем, кто собрался нам плодить еще миллионы таких, нужны меры пожестче, чем штраф 2000 рублей, тем более, что их пока ни на какие деньги не штрафуют.

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