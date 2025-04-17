В городах останутся только богатые и молодые

Вокруг ипотеки сгущаются тучи. Хотя нет, наверное, это уже грянул гром? Вносить платежи в 2–3 раза больше средней по региону зарплаты у людей возможностей нет. Заговорили об альтернативе. Какая альтернатива ипотеке? Я, если честно, думала, что голыми на мороз. Ну или снимать углы. Как жили, когда не было ипотеки? Жили в одной квартире четырьмя поколениями. Жили в общежитиях и коммуналках. Еще раньше — снимали койко-место. А при совсем давних царях снимали его по две-три семьи: при заводе было общежитие, где за угол брали деньги, жилье арендовали на смену, одна и та же койка, но утром надо было вставать и уступать ее вернувшимся с ночной смены. А самим уходить на смену. Всей семьей. Вещей было мало. Вечером возвращались — сменные жильцы уже уходили.

Короче, как живут без ипотеки, более или менее известно. Перспективы, конечно, пугающие. Но в Госдуме придумали альтернативу! Предлагают аренду! Депутат Разворотнева на днях призвала жителей страны переходить на аренду! Увы, не уточнив, с какой стати аренда будет сильно дешевле ипотеки: собственник зачем будет платить за ипотеку 150 тысяч в месяц, чтобы сдавать квартиру за сорок? Ведь чтобы сдать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. А где взять столько дураков, если ипотека дорогая, денег у людей нет и держать деньги на депозите выгоднее, чем покупать жилье и сдавать? Пустых квартир мало: почти все, что можно, уже сдано. Последние лет 15 регулярно говорили о необходимости формировать муниципальный и федеральный арендный фонд, так называемые казенные арендные дома. Но ничего вроде бы не возвели.

Сейчас, когда пошла среди застройщиков череда банкротств, а люди совершенно точно не справляются с покупкой жилья, государство может выкупить новостройки, которые потом можно будет сдавать в аренду. Правда, если оно так сделает, то из желания спасти застройщиков, а не народ. И выкупит по рыночной цене, с намерением возложить потом расходы на население. Квартиры в таких домах вряд ли будут радикально дешевле ипотечных. К тому же, если государство единовременно вложит огромные деньги в выкуп новостроек, это обязательно скажется на качестве нашей жизни: где-то денег станет не хватать.

Ответ на вопрос, где же взять деньги, недавно предложил нам глава справедливороссов Миронов: политик тоже призвал жителей обратить внимание на аренду и заявил, что для семей с детьми должна быть предусмотрена льготная плата. За чей счет, не уточнил. Если обяжут собственников делать скидку, они вообще перестанут сдавать жилье детным. У нас и так уже большинство квартир семье с детьми не сдадут, и причина вовсе не в опасении, что детки изрисуют стены: арендаторам разрешили в уведомительном порядке прописывать детей в жилье по месту фактического жительства родителей. Откуда потом их выселить невозможно. Единственной призрачной защитой от детей является пункт в договоре найма о запрете присутствия в квартире детей. И то сомнительно: при доказанном факте долгосрочной аренды взрослый наниматель может даже через суд прописаться в квартире и прописать ребенка по месту своего жительства. И если родителей собственник после истечения срока действия договора выпишет, детей можно снять с регистрации только через суд.

Это не говоря о том, что собственники панически боятся, что арендаторы с детьми перестанут платить и их не выселить. Особенно — многодетных. Владелец жилья сегодня никак не защищен от злоупотреблений семей с детьми, потому их чураются. Люди боятся сдавать им квартиры. Денег на ипотеку у них нет. Ситуация, прямо противоречащая демографической политике.

Но ничего не поделаешь: денег на аренду нет, но мы все равно приближаемся к европейским стандартам, где владение жильем — редкость. Еще недавно мы это высмеивали, наши сатирики шутили с эстрады о «бесквартирных» европейцах: дескать, всю жизнь мыкаются по углам. Только на первый взгляд новая реальность выглядит для нас туманно, так как у нас нет богатого арендного фонда, нет ни госкомпаний-крупных арендодателей, ни частных домовладельцев, какие есть в Европе и какие, между прочим, были и в царской России: купцы, промышленники владели в городах домами и кварталами и их сдавали, это было дешевле, чем если бы частный собственник сдавал по одной своей квартире.

На туман не надейтесь, время собственников ушло. Можно совершенно точно сказать, что сегодня завершается процесс формирования собственников городского жилья, далее эти квартиры будут наследными. По большому счету, процесс уже завершился, потому что жилье в новостроечных муравейниках под Москвой или Петербургом не считается столичным, так как его владельцы не пользуются медициной и соцгарантиями столиц. В Подмосковье еще транспортное сообщение с Москвой хорошее, а в Петербурге уже есть окраины, где работа в городе из-за транспортных проблем жителям «гетто» недоступна. Если мы пойдем по пути Запада, а мы уже им идем, то аренда с ипотекой скоро сравняются по платежам, потому что цены на аренду растут с ростом ипотеки. Ужесточится конкуренция за жизнь в городах, жилье станет неподъемным. Пример Германии или Франции — еще терпимый: там значительная часть горожан вне столиц все же может себе позволить отдельное жилье, хотя в Берлине уже распространено до глубокой старости арендовать комнату. Но думаю, с нашими ценами в столицах у нас будет скорее как в Лондоне, где значительный процент горожан всю жизнь живут в арендованной даже не квартире, а комнате. Мы не понимаем, что такое flatmates, соседи по квартире, после студенчества. Там это норма. Не только свое, а отдельное жилье в мегаполисе могут себе позволить избранные. В центре городов вообще будут жить только очень богатые или те, кто снимает вскладчину, то есть молодые, без детей. Рабочие из центра исчезнут, как и дворники и т.д. Труд этих людей вырастет в цене, т.к. в зарплаты будут включать дорогу до центра города и обратно или — высокая арендная плата за их жилье. В центре Лондона, Брюсселя, Берлина грязнее, чем на окраинах: дворникам там жить не по карману.

Такие вот перспективы. Владеть жильем будут наследственно или те, кто не нуждается в трудовой миграции. Прекариат и люди распространенных профессий/компетенций будут арендовать: и потому, что не по карману владение, и чтобы в любой момент можно было сорваться в поисках работы. В Европе высокое число собственников жилья воспринимают как фактор низкой трудовой мобильности. У нас так. Люди привязаны к своим квартирам. В Штатах, кстати, та же проблема. В Америке развит институт собственности на жилье. Развита ипотека. Именно ипотеку экономисты часто называют виновником низкой промышленной конкурентности Штатов в сравнении с Китаем и даже — Бразилией.

Необразованных людей, которым нужна простая работа, в США очень много, но среди рабочих там принято брать ипотеку. Банки съедают будущее депрессивных промышленных регионов: разработка руды, к примеру, закончилась, работягам бы переехать в другие регионы, туда, где есть работа, но его ипотечный дом никому не нужен: остается безработный кое-как тянуть ипотеку. А если уже выплатил, то сидит и караулит дом.

У нас множество людей караулят свое жилье на бывшем нефтегазовом севере: месторождения исчерпаны или людей заменили автоматизацией, а они сидят, им не уехать — держит собственная недвижимость. Все эти люди изъяты из экономики и даже, наоборот, порождают лишние траты: их поселки и депрессивные опустевшие городки нужно содержать, поставлять туда продукты, электричество, держать там школы, поликлиники, соцзащиту. Если бы люди могли оставить жилье и переехать туда, где есть работа и перспективы, всем было бы лучше.

Аренда — это благо. Но только в случае, если арендная плата доступна, предсказуема на годы вперед и арендатор имеет дело не со взбалмошным мелким собственником, а с государством или крупным домовладельцем. В противном случае это никакая не альтернатива ипотеке, а беда и выдавливание из городов лишних людей.

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