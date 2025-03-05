Кто и почему защищает Оксимирона после обвинения в педофилии

Случай Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом), которого сразу несколько девушек обвинили в растлении, очень интересен прежде всего с точки зрения обществоведения. В чем суть, если кратко? Журналистка Настя Красильникова выпустила подкаст с рассказами нескольких девушек, которые утверждают, что в возрасте от 13 до 16 лет они имели дело с Мироном Федоровым (признан в РФ иностранным агентом), который показывал им порно, просил присылать интимные фото, писал скабрезности. Кто-то утверждает, что по достижении 16-летия встречался с Оксимироном, вступал в связь, есть даже сообщение об изнасиловании на концертах. Формально речь идет о растлении несовершеннолетних. Однако новое поколение, которое, как на грех, в модной классификации носит букву Z, знает такие слова, как груминг, газлайтинг, секстинг, в чем и обвиняют товарища певца. Груминг — это установление будущим растлителем доверительных отношений с ребенком. Газлайтинг — умелое внушение жертве мысли о собственной неполноценности и ненормальности. Секстинг — отправка интимных фото и сообщений на сексуальную тему. Первые два явления Уголовному кодексу неведомы, третье и есть растление.

Если учесть, что в 2021 году Оксимирона уже обвиняла в растлении его бывшая подруга, с которой он потом примирился, получается некрасиво. А еще можно вспомнить строчки Славы КПСС из того самого батла с Оксимироном:

«Это реально жалко

Смотреть, как одинокий и несчастный тридцатилетний дядька

тащит из зала в гримерку фанатку».

Собранная Красильниковой фактура, обилие предъявленной переписки, общий контекст и предыдущие многолетние слухи все вместе заставляют поверить, что как минимум часть утверждений об Оксимироне правдива. Тем более, что он подозрительно пропал из публичного поля и как раз отменил свои концерты на 2025 год, сославшись на проблемы со здоровьем.

Но я начала с тезиса об общественном интересе. Случай Оксимирона интересен сейчас не тем, что иноагент и крайне слабый, на мой взгляд, рэпер оказался с двойным дном. Слабый он потому, что это мальчик из хорошей семьи. У меня был очень давно текст про него: «Что ты можешь сказать улице, если не прожил с ней одно детство?» Это плохой рэп. Выпускнику Оксфорда нечего сказать в рэпе. Тем более человек столько лет жил за границей, думал и писал на другом языке: его рэп в текстологическом смысле тоже слабый.

Что иноагент оказался с сомнительной репутацией, тоже мало интересного: такие встречаются везде.

Интересней, как на него сейчас среагируют те, кто еще недавно с этим очень посредственным, но обпевающим модную повестку музыкантом носился. Это ведь был рэпер для своих. Помните анекдот из 90-х: «Хороший господь для хороших господ»? А это рэпер для хороших господ с хорошими лицами. Пел правильные, на их взгляд, песни, поэтому они его усиленно хвалили, хотя пел посредственно. Зато там все самое модное: феминизм, кровавый режЫм, Сталин, ГУЛАГ, репрессии, Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом)…

Что либеральный истеблишмент скажет теперь? Мне любопытно. Ведь это у нас не первый случай. Был, причем тоже в Англии, Буковский. Это которого обменяли на Луиса Корвалана. Профессиональный антисоветчик. Жил себе дедушка в Англии, в ходе совершенно рутинной проверки на него вышла британская полиция, причем не Скотланд-Ярд, а полиция графства Кембридж, которая проводила в интернете рейд в рамках дней борьбы с сексуальной эксплуатацией детей. Обнаружили, что некий житель графства скачивает на свой жесткий диск жесткую детскую порнографию с садизмом, насилием, даже в отношении младенцев и в промышленных масштабах. Никто в Англии не оспаривал дело, сам Буковский вину в хранении детской порнографии признал, оправдываясь тем, будто бы скачивал ролики, дабы изучить, что это за детская порнография такая и как с ней бороться. И так — 15 лет. Дело не развалилось, его передали в суд, потом из-за ухудшения здоровья Буковского сначала отложили, затем приостановили, после чего Буковский умер.

Примечательно, что почти год Буковский честно признавался полиции Кембриджа в том, что скачивал видео и смотрел их, то есть изучал. В это время в России развернулась кампания в его защиту. Все наши либеральные гуру, впоследствии отбывшие за границу, кричали, будто Буковского подставил Кремль, ведь не мог такого совершить доблестный советский диссидент. Зачем бы сдался Кремлю старик Буковский, чтобы 15 лет закачивать ему на компьютер детское порно, наши люди с хорошими лицами не поясняли. Просто правило было в то время и в той среде такое: «Человек, которого я поддерживал и который поддерживал меня, не может быть плохим». Потому весь либеральный истеблишмент, который к тому времени обрел в России черты классической номенклатуры, встал горой за Буковского, нисколько не смущаясь, что выставил британскую полицию слепой марионеткой Кремля.

Потом еще были такие дела. Именно педофильские. В 2016 году был арестован по обвинению в многолетнем совращении и сексуализированном насилии опекаемой сироты краевед из Карелии Юрий Дмитриев, который «защищал Сандармох» — урочище, где были расстреляны жертвы сталинского террора. От кого он его защищал, осталось загадкой, потому что с 2016 года ничего с Сандармохом не случилось. Защищали его остервенело в течение трех с половиной лет. В последний год — уже из спесивости. Потому что эти, как они себя называли, моральные авторитеты не могли позволить признать ошибку. Как так, человек, которого они защищали, который назывался членом их «Мемориала», окажется педофилом? Понимаете, как было устроено наше общество? Дмитриева в итоге все равно посадили.

После него по педофильской статье арестовали его приятеля, директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина. Он не состоял в «Мемориале», но в его ведении находились раскопки на этом самом Сандармохе. Колтырин не отпирался, в деле Колтырина были видеодоказательства — секс с подростком, группой лиц. Но и его принялись защищать. За компанию. Чтобы сказать: смотрите, там всем неугодным вешают «педофилию», хотя ни Дмитриев, ни Колтырин неугодными не были, Дмитриев даже имел почетную грамоту от ФСБ, а Колтырин был госслужащим.

Что будет сейчас с Оксимироном? Как ни странно, я у наших либералов, которые нынче преимущественно отбыли за границу, вижу проблески рассудка. Не поверите, но после стольких лет накалывания на одни и те же иголки они, кажется, усвоили урок. Я не увидела ни одного слепого торопливого крика в защиту Оксимирона! Даже вездесущая Екатерина Шульман, спикер по всем вопросам, которая попала когда-то в песню этого рэпера, сдержанна. Неужели они наконец поняли, что и среди своих бывают подонки? Кроме того, теперь они живут на Западе, где с репутацией строго: за защиту педофила можно вылететь из всех фондов и институтов. Это у нас им ничего не было: раз за разом ошибались, вставали горой за подлецов и при этом не вылезали из эфиров. Там так нельзя.

По крайней мере, так было раньше. Увы, но кажется, что теперь в помойную яму прыгают сами европейцы. Удивительно: наши эмигранты, еще недавно защищавшие Буковского с Дмитриевым, молчат, а вот «Би-би-си» выдало практически защитную речь в пользу Оксимирона. Я немного полистала британские СМИ: враг Путина, месть Кремля… Британцы заболели нашей либеральной заразой.

Вдвойне для них прискорбно, что Оксимирон — гражданин Великобритании. Сейчас назло Путину вознесут его до небес, сделают его лидером мнения, дадут ему в управление какой-нибудь фонд по защите детей от посягательств… Смешно. Еще лет пять назад я бы даже не сомневалась, что британцы за одни только признания девушек вытолкают Оксимирона отовсюду, непременно осудят, потому что минимум одна девушка имела с ним дело, когда жила в Британии, и даже лишат приобретенного гражданства. Потому что там с этим строго.

Было строго. Теперь на уме одно — как досадить России. Оксимирон еще в прошлом году ото всех спрятался. Видимо, ждал этой сенсации. Сейчас, наверное, сам в шоке: британская пресса его защищает, лепит из него узника совести.

Пусть лепит. Это уже не наша головная боль. Мы, надеюсь, сей дивной болезнью переболели и получили от нее длительный иммунитет.

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