Как мигранты отбирали у необразованных местных работу

Редко пользуюсь доставкой. За исключением мебели и крупной техники заказывала вещи на дом дважды. Второй раз случился на днях: мне пришлось срочно купить компрессионные чулки. Их принесла вежливая женщина с интеллигентным лицом и петербургским выговором. Она ушла, а я долго думала: может быть, это учительница в поисках более удачной школы, потому что в старой ее достали хулиганы? Или же — сбежавшая от мужа-тирана жена? Схватила ребенка, сняла комнату и подрабатывает в поисках лучшей доли? Когда шкафы недавно заказывала, мне их в одном случае привозили русские, в другом — дагестанцы.

Когда такое было? В Дагестане, кстати, работы мало. Дагестанцы по всей стране на стройках вкалывают, в нашей дачной глуши в 150 км от Петербурга они строили сельский клуб. Не знаю, что лучше: месить бетон или таскать шкафы. Но факт в том, что до недавнего времени шкафы возили только мигранты. А дагестанцы таскали кирпичи. К чему я это веду, скажу позже. Пока — еще один пример.

У меня есть знакомая. Она работает в школе в неблагополучном район под народным названием Ватутино. Генерал армии Ватутин вряд ли знал, что на названной в его честь улице дети в школе будут сидеть в шапках и спортивных костюмах. И говорить учительнице: «Ну чо, щемишься?». Уйти некуда: если искать работу, на что жить в ходе поисков? Из подработок — только курьеры и пункты выдачи заказов. В ПВЗ не устроишься с быстрым увольнением, а курьеров в бедном районе Ватутино так много, что для выживания с коробом на плечах надо ходить по 12–14 часов в день шесть дней в неделю.

Если бы могла эта женщина устроиться временно в доставку, где ей бы платили нормально, она бы ушла от учеников, которые сидели на уроке в шапках.

Очень много людей даже и с высшим образованием, с профессией попадают в тяжелые ситуации или оказываются на плохой работе, где коллектив вредный, начальник самодур, обращаются грубо. Таким людям нужны временные работы, чтобы, как говорится, перекантоваться на время поисков нового места.

До недавнего времени сферу занятости, которая могла выручить наших людей при этих обстоятельствах, занимали преимущественно мигранты. Хотя наши люди должны относиться к этому сегменту рынка труда как к собственности: мы сами из своего кармана оплачиваем сервис доставки, мы готовы переплатить за товар, чтобы не идти в магазин. Так пускай же то, что создали наши люди на наши деньги, в первую очередь служит нашим согражданам. Чтобы один мог в любой момент заказать чулки, а другой — устроиться их развозить, если в жизни случились неприятности.

Сегодня не только у людей с низкой квалификацией, но и у образованных постоянный стресс от страха потерять работу: некуда пойти, большая конкуренция. И знаете, что я скажу? Ощутимо заметно, что они смогли вздохнуть. Чуть-чуть ослабить напряжение от вечного стресса потерять работу, когда на них ипотека. Если у вас совокупный доход 300 тысяч, а ипотечный платеж 200 тысяч, то месяц без работы — и прощай, квартира!

В доставке триста не заработаешь, но сто при желании можно. Уже другое дело.

А почему люди смогли вздохнуть? Потому что уезжают мигранты. Снизилась толерантность к нелегальной миграции, участились облавы, запретили не говорящим по-русски детям учиться в школах, также запретили сдавать нелегальным мигрантам квартиры и оказывать прочие услуги. Перемены, конечно, пока небольшие, а нелегальным мигрантам до 30 апреля дали шанс легализоваться, но все равно последствия новой миграционной политики уже видны!

Не только в доставке стало меньше мигрантов: у нас местные продавцы появились в самых дешевых сетевых супермаркетах и в овощных ларьках. Причем как появилась первая местная продавщица на овощном лотке у нашего дома, я отлично помню: это случилось вскоре после массовых облав на мигрантов с участием военкомов, одну такую устроили у нас поблизости, после чего Софийская овощебаза, петербургский Черкизон, ужалась и переехала! А у нас овощами возле дома стали торговать русские женщины. С одной я даже сразу разговорилась: она местная, выросла в соседнем доме. Устроиться на работу у дома не могла десять лет — только приезжих брали на этот лоток. Пришлось условной Маше дожидаться, пока Феруза уедет.

В дешевых супермаркетах у нас местные стали работать, причем не только кассиры, но и работники зала, грузчики. И сразу в трех магазинах висят объявления о повышении зарплаты.

Повысили как миленькие. Цены тоже выросли, но незначительно. Если вырастут еще, люди перестанут ходить в эти магазины, пойдут в другие. Ну или станут покупать меньше. Тогда владельцам придется принимать единственно верное решение — повышать зарплаты путем снижения маржи, а не увеличения цен. Так будет! В России у продуктового ретейла до сих пор космическая маржа. Если бы люди знали закупочные цены сетевиков, они бы из чувства протеста перестали есть: накрутка от 70% до 300% на разные позиции!

Ничего, начнут снижать. Или — вон с рынка!

Собственно, что у нас раньше происходило в ретейле, в доставке? Мигрантов нанимали, потому что было выгодно: меньше отчислений. Хотя зарплаты они получали нормальные, это миф, будто мигранты работали за копейки. Порой они имели даже больше условной Маши, потому что работодатель экономил на обязательных отчислениях.

Фактически Маши, Пети или Магомеды ездили на заработки даже не на другой конец города, а в другие регионы, чтобы бизнес мог собирать в карман высоченную маржу, привлекая мигрантов, которые ехали сюда семьями, получали пособия, жилищные сертификаты: историй, когда деньги на жилье давали мигрантам даже после двух лет пребывания в России, немало. Бизнесу — навар, Российской Федерации — обязательства платить пособия и будущие пенсии тем, кто сюда приехал и ни дня легально не трудился, Маше — работа подсобной рабочей в строймаркете на другом конце города, Магомеду из Дагестана — кирпичи таскать в Ленобласти. Потому что неквалифицированные работы ближе к дому были преимущественно заняты мигрантами.

Даже в Петербурге и Москве высшее образование не у всех, а менее чем у половины. Да, необразованные имеют право на работу! Но найти именно неквалифицированную или малоквалифицированную работу в России до недавних пор из-за мигрантов было непросто. Где-то ведь перебивались эти женщины, которые сегодня работают в супермаркетах у своего дома продавцами. Куда-то они мотались за тридевять земель, пока Ферузы не уехали. И парнишки наши, которые в супермаркетах раскладывают товары, тоже раньше где-то мыкались.

Господи, у нас дворники местные появились. Конкретно в нашем дворе дворники еще из мигрантов, стоит грязь. Но вижу дворы, которые метут уже наши, — там чисто. Знаю города, где уборщики тоже в основном местные. И там чище, чем в Петербурге. Так что страшилки, что от грязи без мигрантов лопнем, тоже оказались выдумкой: нормально наши люди будут мести дворы. Не все пойдут в менеджеры, журналисты или ученые — иным нужна работа у дома: двор мести, пол в супермаркете мыть или фрукты раскладывать. Наши люди имеют право на эту работу.

Человек без образования должен знать, что всегда найдет работу, которая позволит ему выжить и не станет позорной. Пока торговлей, развозкой и уборкой занимались преимущественно мигранты, местному стыдно было идти на такую работу. А теперь нормальная воспитанная женщина привозит на дом заказ и вряд ли испытывает большой дискомфорт, потому что видит, что и мне, покупателю, приятно видеть приличного человека.

Жаль только, что человек этот, пока мигранты у нас вольготно жили, работу себе найти не мог.

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