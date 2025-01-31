Конкуренция с мигрантами и провинциалами гонит скуфов на маникюр

Каждый год в Москве стабильно растет число мужчин, посещающих маникюрные салоны. Причем — в геометрической прогрессии. Оно удваивается! Иногда даже утраивается! Начало 2023 года — мужчины стали ходить на «ногти» в три раза чаще. Конец 2023-го — еще в два раза чаще. В минувшем году число мужчин с маникюром еще удвоилось. Причем за счет… скуфов! Ходят к маникюршам «лысики-пузатики 35-45 лет». Вот так.

Сначала я хотела над этой статистикой посмеяться, как сделали многие журналисты. А потом вспомнила кое-что.

2006 год. Я впервые попала в Западную Европу. И сразу — в Лондон. Мой первый пост в блоге тогда был посвящен тому, какие красивые там мужчины.

Ну просто 20 лет назад в России, особенно в провинции, были они не очень. Нынешние двадцатилетние не поймут, что такое скуфы-студенты. Совсем уж толстых было мало, но, в отличие от нынешних молодых, наши ровесники в те годы были какие-то бесформенные, на пляжах впору было порой и всплакнуть: парни делились на два типа — у одних к 25 от пива образовывалась точеная талия, у других от водки живот прилипал к позвоночнику. Были угреватые, зубы имели плохие. Ходили в грязной обуви, в потертой одежде, выстригали себе дурацкие челочки. Лица оплывали задолго до 30.

В Лондоне мне открылась совершенно иная картина: мужчины были хорошо пострижены, выбриты. Они были, за исключением явных маргиналов, стройны, одежду подбирали со вкусом, носили стильную обувь. У них были чистые ногти, чистая кожа, живой взгляд и красивые лица.

Потом, осмотревшись, я открыла для себя еще более шокирующую реальность. В ней красивые стройные франты и денди ходили под руку с откровенными толстушками. В тусовочном Камдене или на андеграундной Брик Лэйн в толпе всегда было много очень полных девушек. Их непременно обнимали молодые красавцы. Толстушки со слоновьими коленями, с животом-фартуком были при красивых бойфрендах! Такого я в России не видела.

Оказалось все просто — конкуренция. В Лондоне среди молодых сильная мужская конкуренция, потому как очень много мигрантов. Их больше, чем сейчас в Москве. Едут в Лондон со всего мира в основном мужчины. Причем самые активные и целеустремленные из числа соотечественников. То есть обычные горожане, обитатели Лондона, оказались в условиях, когда им вдруг пришлось конкурировать за женщин с людьми, которые до приезда в Лондон уже прошли конкурентный отбор: они проявили больше усердия, они заработали денег на эмиграцию, они выучили английский и они смогли найти в Лондоне работу! Лондонским мужчинам пришлось следить за собой и прихорашиваться, чтобы заполучить женщин. А середнячкам — снизить планку, потому что если воротить нос от толстушек, можно остаться одному. У толстушек же не было никакой мотивации худеть: зачем, если город запружен молодыми индийцами, арабами, пакистанцами, да еще приехавшими из стран с запретом добрачных отношений?

Поняли, к чему это я? Лысики-пузатики! Без ноготочков они не выдерживают конкуренцию. В Москве сегодня красивую женщину пузатому можно заполучить, наверное, только если он уж совсем много зарабатывает. И при этом ему придется довольствоваться пониманием, что он не в любовные отношения вступил, а в коммерческие. Если у него доход хотя бы и 300 тыс., заполучить стройную благополучную женщину он уже не сможет. Зачем? У женщин у самих хороший доход. А для любви вокруг полно стройных ухоженных мужчин. Можно сидеть, конечно, и ждать, пока рак на горе свистнет — то есть пока в пузатика не влюбится красавица. Можно пойти в спортзал, но если много работаешь, то результат будет нескорый и непредсказуемый. Вот и барахтаются как могут. Я тоже поговорила с одной маникюршей, к которой ходят мужчины. Причем они предпочитают переплатить и приходить на дом, чтобы их никто не видел. Мастерице ноготочков ее клиенты-мужчины говорят, будто ухоженные руки нужны им «для работы». Самое распространенное объяснение: мои руки часто показывают крупным планом.

Кому показывают, если ты начальник по снабжению? Да брось, мужик, ты просто понял, что проигрываешь конкурентную борьбу. Потому что в Петербурге и у твоих собратьев в Москве много конкурентов в виде активных, целеустремленных провинциалов, которые в своих городах прошли отбор, выучились лучше, заработали больше, они оказались более энергичными и мотивированными и потому смогли переехать в столицы, устроиться здесь. А провинциалов теснят мигранты: они стройны, витальны, напористы. Мигранты тоже прошли конкурентный отбор на родине, прежде чем приехать в Россию. И это они со своими женщинами выкаблучиваются и с женами. А если одни в чужой стране, то, заполучив местную подружку, носят ее на руках, дома все делают, сами готовят, стирают, прибирают. В провинции очень много смешанных пар. Зачем женщине пузатый брюзжащий Ваня, который будет требовать готовить ему минимум дважды в день и стирать его носки, если есть подтянутый Улугбек, который доволен самим фактом, что ему досталась в чужой стране женщина? В провинции фактор мигрантов очень заметен: наши мужчины начали следить за собой и повышать к себе требования! Так что провинциалов теснят мигранты, мигрантов — провинциалы.

Потому что женщины выбирают лучших. Финансово независимая женщина, особенно если у нее есть собственное жилье, редко согласится терпеть лысого-пузатого из соображений «лишь бы был».

С мужчинами не так. В отсутствии красивой стройной спутницы мужчина может выбрать подругу попроще, потому что вместе с ней он получает домашний комфорт, уют, обеды, ужины, стирку, уборку. Когда женщина соглашается на мужчину «попроще», вместе с ним она получает обязательства по обеспечению этого самого комфорта, по готовке, стирке и уборке. Зачем ей?

Молодой девушке «лысик-пузатик» не нужен, если у него нет денег, власти или очень хорошего образования. Если мужику сорок, он начальник отдела снабжения, у него заочка во вшивом вузе, пивное пузо и лысина над сальным лицом, ему нечего предложить молодой. А ровесница к сорока уже знает, что мужчины этого возраста ожидают обслуживания, угождения, особенно пузатые и с лысиной, ведь так выглядят патриархальные. Даром подобный не нужен даже на безрыбье. Женщина лучше освоит вязание крючком или возьмет на вечера подработку, чтобы быстрее закрыть ипотеку, чем будет этого пузатого обслуживать. Тем более, что такой всем видом обычно показывает, что встречается с ровесницей от безысходности, а предпочел бы молоденьких. Так что пролетает наш пузатик, вопреки всем законам физики.

Кто посообразительней, начинают за собой следить. Это не первого года тенденция. Про барбершопы слышали? Сегодня там уже красят усы, депилируют брови, делают маски и маникюр, распаривают лицо. Барбер — полноценный косметолог. И ходят парни примерно 30 лет, подтянутые, обычные, они делают маски и укладывают усы, потому как им уже недостаточно всего лишь опрятно выглядеть и не быть толстыми. Конкуренция!

Сейчас ногти пошли. Дальше будет больше. Они начнут брать на себя работу по дому, готовить, стирать, пылесосить, водить детей в поликлиники. Молодые уже все это делают, потому как сесть женщине на шею и свесить на нее домашние дела — провальная рыночная стратегия. Ты останешься не только без потомства, но и без секса — тебе никто не родит и никто не даст, если ты не будешь ходить за продуктами и мыть дома сковородки. Смею утверждать, что двадцатилетние обычные парни сегодня хорошо готовят, умеют оплачивать коммуналку и загружать стиральную машинку. Потому что знают: никто их обслуживать не станет.

Еще они знают, что толстые и неопрятные они никому не нужны. Толстые только те, кто в принципе не конкурирует за женщин. Дальше будет лучше. Наши дочки уже станут жить в мире, где мужчины стройны, вежливы, у них хорошие стрижки, маникюр и они сами стирают свои вещи. Время оплывших скуфов с челочками прошло. Скуфы вымрут, если не приведут себя в порядок.

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