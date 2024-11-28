Сколько сегодня стоит выглядеть на свой возраст

В Москве женщина провела на дому блефаропластику — удаление мешков под глазами. Теперь глаза не закрываются. Отдала несчастная за такую операцию 40 тыс. рублей. Деньги для Москвы смешные. Меньше билета на новогоднего «Щелкунчика».

Лет пять назад я бы откровенно посмеялась над этой москвичкой. Тогда тоже были подобные эксцессы. Бывали и случаи гибели. Кажется, даже от увеличения губ умирала женщина. И лица после посещения надомных косметологических фей с их волшебными чемоданчиками перекашивало у клиенток, и носы гнили. Тогда это воспринималось как следствие личной блажи и неумного желания пустить пыль в глаза. Все же еще пять лет назад ботокс или губы стоили для массового человека ощутимо. Даже брови и реснички могла себе позволить не каждая. Это считалось, скажем так, предметом повышенного потребления. И люди, которые шли наколоть губы или скулы, хотели дешево сойти за состоятельных.

Но сейчас все изменилось.

Требований к внешнему виду женщины стало так много, что даже операция по удалению мешков под глазами и подтяжка век сделались в столицах необходимым минимумом.

С мешками женщина из средней страты ходить уже не может. Заметьте, я избегаю выражения «средний класс», потому что у нас в экономическом смысле среднего класса (то есть людей с высоким уровнем доходов и предсказуемым будущим, но не входящих в элиту) почти нет. Средний слой сегодня — это те, кто зарабатывает, думаю, сто-двести в месяц. Ипотека, машина… Если есть хотя бы один ребенок, что у них остается? А надо соответствовать. Блефаропластика, подтяжка… Пластика век в клинике — от ста. Но это хотя бы разово. Ботокс регулярно, маникюр, брови, ламинирование волос, шлифовка кожи, пилинг лица и рук. Еще несколько лет назад не было как такового минимума для женщины, чтобы выглядеть приемлемо. Теперь он есть. И накачка губ с углами Джоли в него, разумеется, не входят.

Согласно не моим представлениям о норме, а тем, что сейчас приняты в обществе, у благополучной нормальной женщины сегодня должна быть чистая сияющая кожа, ровные белые зубы, густые волосы, хорошее окрашивание. Но это все как бы базовый набор. Главное — отсутствие мешков под глазами, отеков, носослезных борозд, целлюлита, пигментных пятен на лице и руках. У нее должна быть подтянутая фигура без целлюлита, не должно быть венериных колец на шее, ноги должны быть идеально гладкие и рельефные, зад — подтянутый, одежда — из натуральных тканей.

Это установившаяся норма, а не признак достатка. Такой минимальный набор означает, что женщина имеет на себя время. Хотя вообще-то это скорее отсутствие ряда типичных признаков женских фигуры и лица. Носослезные борозды проявляются к 30 годам, целлюлит еще 50 лет назад считался анатомами особенностью женского тела. С подтянутым задом мы недавно уже разбирались — это мужская черта. Пигментные пятна — возрастное. Они почти у всех. Кольца на шее — тоже особенность женского тела. Птоз и стекание лица книзу — свидетельство женского типа строения этого самого лица, которое в молодости полное, не как у мужчин, и с возрастом провисает.

Но сейчас такие внешние характеристики стали признаком… даже не знаю, как сказать точно и при этом тактично. Признаком подлого состояния, что ли. Если переводить с языка императорской России — низших слоев. У нас сегодня стали от женщин требовать, чтобы они все выглядели как неработающие обеспеченные барыни. Именно так.

Блеклое теряющее форму лицо — признак недосыпания. Его надлежит скрывать — массажами, инъекциями, микроигольчатым пилингом. Отеки? Недосып и плохое питание: много дешевого фастфуда, консервов, соли. Сразу видно, если женщина не может готовить сама из хороших продуктов или каждый день есть в приличных ресторанах.

Молодая женщина с оплывшей фигурой — нет времени на спорт, значит, работает по найму на низкой должности, не вырваться в зал или не хватает сил. Сегодня бесформенными могут быть из «приличных» только крупные начальницы 50+ — остальным норма диктует фитнес.

Все это должна женщина с работой, детьми, кредитами себе обеспечить. Общество требует. Навязаны какие-то уже просто невыполнимые правила и недосягаемые стандарты.

А сколько это стоит? Сил и времени сколько? У людей же просто нет ни денег, ни физических возможностей соответствовать новой норме. Она велит выглядеть как неработающая хорошо питающаяся женщина, которая спит вдоволь и сама распоряжается собственным временем. Именно так. Если округлить и убрать все лишнее, получим главное: стандарты велят сегодня загнанной на работе и обвешанной кредитами женщине выглядеть так, будто она не работает, всего имеет вдоволь и занимается исключительно собой. Ну и как будто она не стареет.

Сама как-то решила подсчитать, во сколько обходится мне мой вид. Очень, кстати, посредственный. Я в сорок выгляжу на сорок. Зарабатываю только текстами. Доход у меня крепкий средний. Нет кредитов, зато я покупаю много книг. Встала, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что многое из того, что я в себя вложила и что считаю минимумом заботы даже не о красоте, а о здоровье, просто не могут себе позволить большинство женщин.

Начнем считать. Удаление варикоза. Он есть у многих. Сейчас подкожная вена одна на удаление — от 30 тыс. Склерозирование притоков, шишек, просто маленьких синюшных вен — от десяти. Они есть на ногах минимум у половины женщин 35+. Венотоники два раза в год. Если пить действенные, это сегодня 8 тыс. рублей.

Раз в год хотя бы два срединных пилинга или курс поверхностных. Это тысяч двадцать. Можно приноровиться делать дома, плевав на риски, но главное, что надо иметь возможность в году минимум две недели просидеть дома, пока лицо отекло и шелушится. Я еще осенью стараюсь делать пилинг рук, так как за лето на них накапливается неопрятный загар. Кто может себе позволить сидеть дома две недели, если у многих за год отпуск такой?

Ах, да, еще сосуды на лице. Сегодня женщина средних лет в Москве или Петербурге не может себе позволить ходить с сосудистой сеточкой на лице. Каких-то десять лет назад женщины ее массово не лечили, сегодня уже нельзя. Курс лечения купероза — 40-50 тыс. И после каждой процедуры неплохо бы несколько дней посидеть дома — лицо будет красное, с синяками.

Еще лазерная эпиляция. У кого усики, у кого на подбородке после 30 волосы появляются. Недорого, но надо ходить регулярно, тратить время.

Кремы и лосьоны, маски. Чтобы работали хотя бы по минимуму, нужно от 10 тысяч дважды в год. Ретинол, ниацинамиды, SPF минимум 30 в одном тюбике — иначе сразу видно, что отстала.

Уже сколько накапало? Я даже сама считать не буду — страшно. А если еще заполнять жиром вены на руках и венерины кольца на шее, что сейчас часто делают, дабы скрыть возраст. Если на ботокс ходить, на ламинацию бровей, «умные» подтяжки… это, скажем, от 70 тыс. в год. И сюда не включаем процедуры с сомнительной репутацией, типа вставки нитей, микроинъекций витаминов и пр.

Что еще я делаю? Ну зубы. Не знаю, сколько за исправление прикуса когда-то отдала. Наверное, в совокупности 350. Импланты и коронки — сейчас тысяч 70 стоит зуб восстановить. Чистка зубов раз в полгода, сейчас это в среднем десять. Пломбы хорошо бы менять раз в пять-восемь лет. Добротная паста стоит под 300 рублей. Электрическая щетка и ирригатор — около 6 тыс. минимум, если китайские ноунейм, хватает на год-полтора.

Спорт еще. Средний абонемент в фитнес-зал — от 30 тыс. в год. Бассейн доступен меньшинству. Чтобы нормально заниматься, нужно иметь возможность ходить днем или посещать спортклуб для состоятельных, потому что в бюджетных вечером к тренажерам не подойти.

По-нормальному нужно раза четыре в неделю ходить. С учетом дороги и переодевания это 2-2,5 часа в сутки. Форма, кроссовки недорогие — от восьми тысяч за комплект, иметь надо минимум два. Если качать модный зад, лучше носить компрессионные чулки. Это семь-восемь тысяч, менять раз в два месяца. Без чулок у женщины скорее всего от штанги будет варикоз, а без штанги не будет зада орешком.

Еще надо много гулять, ходить. Или плюс 30 минут к тренировке, чтобы заниматься в кардиозоне, или минимум час в день оживленной ходьбы. Иначе отеки, рыхлый вид.

Готовить надо самой или заказывать еду в дорогих ресторанах. Чтобы продукты были хорошие и ничего не пересолено. Я лично питающихся дешево и не дома узнаю по лицам, они серые, отекшие. Это соль и консерванты. Мне приходилось иногда в путешествиях, когда оказывалась в совсем маленьких городках, по несколько дней есть в столовых, покупать себе еду в отделах кулинарии, варить магазинные пельмени. Неделя такой жизни — плюс пять лет на лицо. Я серьезно.

Села я недавно, подсчитала все вложения в себя денег и времени, которые так или иначе влияют на мой внешний вид, и поняла, что большинству женщин даже это не по карману. А ведь я перечислила минимум, чтобы в сорок выглядеть на сорок. Тогда как масскультура уже диктует женщине, что она в этом возрасте обязана смотреться тридцатилетней. Откуда деньги, силы и время?

Конечно, идут под нож криминального хирурга. И будут идти, если не перестать требовать от женщин невозможного.

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