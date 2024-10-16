Судить со всей строгостью, если воспитали выродка – за поставку проблемы в этот мир

Не выходит из головы 13-летний ребеночек, который под Волгоградом, играя со спичками, сжег дом и и машину. Причем у соседей. Причем до того, по словам соседки, она многократно жаловалась родителям ребенка на то, что он ей вырывает цветы, портит саженцы. И вот итог!

Эта история показывает нам, что государство по-прежнему сверхлояльно не только к малолетним преступникам, но и к их родителям. Вы знаете, что никому ничего не будет за эти дом и машину? Ребенок не достиг возраста ответственности за поджог, тем более — за порчу имущества. Никаких решительно мер по взысканию с родителей убытка законодатель нынче не предусматривает. Вообще никаких! Ну, могут влепить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И то пойди докажи, ведь ему 13 лет, в этом возрасте уже можно оставлять детей одних. Ну, осудят за то, что не научили обращаться со спичками. Дадут 500 рублей штрафа. И все! Ничего другого не предусмотрено. Обратите внимание, у нас даже имя этого ребенка нельзя называть, ему ведь еще жить и жить. Соседке жить, видать, уже необязательно.

Мы оказались в ненормальной ситуации. Я еще помню годы, когда детей буквально пугали тем, что родители не расплатятся за нанесенный ущерб. В 1990-е появились иномарки. Мы панически боялись играть возле них с мячом, потому что всем нам постоянно говорили: разобьете стекло — мать не расплатится.

И так — во всем. Это было и в советской, и перестроечной жизни. Было в фольклоре, литературе, кино. Ребенок разбивает витрину — отец платит. Сейчас такого нет. Вы можете себе представить, чтобы сегодня кто-то смог получить компенсацию с родителей хулигана, который разобьет чужую машину или сломает однокласснику очки? Нонсенс! Чисто гипотетически, можно добиваться выплат в порядке гражданского судопроизводства, но с учетом повышения судебных пошлин все это звучит бесперспективно.

Спроса нет ни с таких детей, ни за таких детей.

И девочке, которую сейчас подозревают в убийстве двух сестер в Тольятти, тоже ничего не будет, даже если докажут ее вину. Более того, в психбольнице лечить ее можно только при совпадении двух условий: угроза жизни самой девочки и согласие матери. Мать не согласится — ничего ей не будет. Продолжит жить дальше.

Как ничего не будет девятилетнему мальчику, который весной в Старой Руссе убил трехлетнюю девочку куском стекла — сбросил с балкона. Сообщалось, что ребенка отправят на лечение в психбольницу. Заметьте, это возможно только с согласия матери. И я подозреваю, что мать могла согласиться из желания избежать самосуда соседей. Мать проверяли на предмет исполнения обязанностей, так как ребенок целый год выкидывал с балкона разные предметы. И что? Я перекопала весь интернет — нет ни слова о том, что родителей такого ребенка посадили. Все, забыто, люди родили проблему, которая отняла чужую жизнь — никто не отвечает. Будто бы проехали.

И это жизнь! У нас ничего совершенно не бывает родителям детей, которые травят одноклассников, избивают, портят вещи, даже заставляют сниматься в порно! Далеко ходить не надо — снова Новгород. Множество детей от восьми до 16 лет жаловались на бандита Магу, который отнимал у них деньги в туалете единственного городского ТРЦ. СМИ писали два года! Выкладывались видео, где Мага избивает детей ногами, расквашивает им пинком лица. Родителям только штраф выписали. А Магу взяли, когда ему исполнилось 18.

Вообще нет управы. А если ребенок терроризирует класс, скандалит, включает телефон, то учитель еще и получит за неумение наладить педагогический процесс. Сейчас, с запретом телефонов в классе, стало получше, раньше вообще невозможно было. У нас хорошая школа, языковая. Но один ребенок все время срывал уроки: то в телефоне сидел, то начинал на уроке звонить отцу, то прыгал, кривлялся, бросал коробки с молоком или соком о стену. Удивительно, но он из класса ушел. Уж я не знаю, каким богам молилось руководство школы, только ребенка убрали. Так вы знаете, все знакомые, кому я об этом рассказываю, нам завидуют: у них в классах такие сидят годами, вытолкать ребенка невозможно! И не предусмотрено никакого воздействия на родителей, что воспитали подобного гражданина. Помните, нам в 90-е показывали в американских фильмах бедные кварталы Нью-Йорка: как темнокожие в школе курят на уроке, слушают «бумбокс» и тушат окурки о платье учительницы? Вот, у нас уже во многих школах так. И не только с родителей спроса нет — не смей замечание ребенку сказать.

Между прочим, прямо в эти минуты, когда я пишу текст, мне алгоритмы подбросили мою же собственную статью трехлетней давности — о случае в городе Березовском, где учительницу наказали за то, что она разорвала тетрадь ученика и дала ему пощечину. Бить нельзя никого, разумеется, ни детей, ни взрослых. Но что, если бы у школы была управа на этого ребенка, который сидел в телефоне на уроке и саботировал учительскую работу, если бы школа могла его перевести в вечернюю? И если бы, наконец, были ресурсы привлечь родителей за ненадлежащее воспитание ребенка! Родили такого, что он уроки срывает? Не занимались им? Сунули ему в четыре месяца в руки телефон и забыли на 18 лет? Расплачивайтесь, вы нам должны за то, что подкинули в общество нового девианта.

Я вообще считаю, что нам надо не только возвращать, но и усиливать советскую практику осуждения родителей, чьи дети хулиганят, дерутся, воруют, срывают уроки. Позорить их, писать на работу и, как минимум, штрафовать. А при совершении ребенком уголовного преступления — наказывать родителей. Не буквальным переносом ответственности, может быть, но соизмеримым участию. Воспитал такую дрянь, что он, допустим, однокласснице нос сломал? Тебя судят уголовным судом! Если просто парту изуродовал ребеночек специально и докажут умысел, возмещай убытки.

А еще — иди под суд, если твой ребенок громко слушает музыку, кричит, пристает к другим детям. Я бы ввела аналог британского ASBO — ордер антисоциального поведения. Честно скажу, вроде за взращивание асоциального ничто там родителей не сажают. Но я предлагаю нашей стране не оглядываться на Европу , а вернуться к нашему прошлому. У нас тоже не сажали, но порицали! А я призываю таких судить. Не просто за конкретные преступления детей, вроде выбитого глаза одноклассника или затравленной одноклассницы, но и за то, что ребенок систематически асоциально себя ведет.

И отдельно — за матерки в общественном месте. Ведь мат-перемат. Провела тут несколько недель в Азии — ухо отдохнуло. Ни казахи, ни узбеки не матерятся, слышала пару раз. В Петербург вернулась — ну невозможно. Идут пигалицы, лет по 12 — рты что помойные ведра. Я, как взрослый человек и сама мать, что из этого заключаю? Что дети в семье предоставлены сами себе, выросли на TikTok и примитивном рэпе, родителям было плевать, что из них получится. Надо за это наказывать!

Мир у нас и так полон бед, страданий, он кишит глупыми и грубыми людьми, убийцами, насильниками, маньяками... И тут ты, нерадивый родитель, поставляешь нам еще одну проблему — асоциального девианта, который шумит, матерится, обижает наших детей. Ты виноват перед миром и должен быть наказан! За поставку в этот мир проблемы. Это справедливо!

Сейчас в Госдуме взялись наконец за обсуждение такого закона. Только, как водится, вновь не с того края. Зачем-то решили судить родителей за квадробинг. Какой квадробинг? Это десятое вообще. России срочно нужна хотя бы административная статья о воспитании антисоциального элемента. Вот чтобы приговор суда был: такой-то такой-то в результате систематического неисполнения своих родительских обязанностей подарил миру еще одно чудовище, штраф ему, общественное порицание и перспектива срока, если ребенок продолжит докучать обществу.

Без этого мы скоро на улицы выйти не сможем — нас просто замучают чужие дети.

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