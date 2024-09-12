«Ну чо, зашло?» Как шоу про роды подростков и свадьбы гопниц делают нормой постыдную жизнь

Большая площадка в центре поселка в Ленобласти. Горка. Дети кучками ходят вокруг горки. Что-то изображают: не то праздник, не то школьную линейку, где все торжественные и одна — вроде как инспектор. «Это «Четыре свадьбы», — поясняет мне шестилетняя девочка, которая одна почему-то не играет, а мнется рядом со мной на спортивном тренажере — тут же у нас и спортплощадка. Девочка добавляет: «Я сестре кофту порвала, она меня наказала». Не берет, значит, сестра шестилетку в «Четыре свадьбы» играть? А так-то маленькая уже в курсе, о чем там речь. Дааа...

На детской горке, кстати, стоит тем временем мат и ор: «гости» свадеб то по очереди пляшут какие-то совсем уж откровенные призывные танцы, то все вместе записывают видео «для ТикТока». Потом голосование. Каждая объясняет, что ей не понравилось. Слова такие из уст малышей долетают. Единственное печатное — «стремно». Остальное — набор разрывной площадной брани. Дети изъясняются матерком.

И дело не в том, что наш дачный поселок очень уж неблагополучный — просто в этих «Четырех свадьбах» ровно так и говорят. Люди из народа, приносят свою речь. Я видела. У нас есть проблема: дочь иногда у бабушки включает телевизор. Бабушка старенькая и не может уследить. Тогда начинаются все эти «Четыре свадьбы», «Пацанки», а еще — бесконечные шоу про готовку: с Константином Ивлевым, с Ренатом Агзамовым, с ними обоими сразу... Объясняем, отключаем — все равно время от времени этот ужас прорывается в наш мир. И оттуда, из потустороннего мира, дочь приносит гопнические интонации, слова типа «хавать», «тулово», «ржачно». А еще есть «Беременна в 16». И было шоу «Обмен женами», из того же ряда. Их, благо, дочь не видела. Но о содержании таких передач имеет исчерпывающее представление.

Откуда? Даже не знаю. Может, воздушно-капельным путем передается. Подружки рассказывают, на той же площадке узнает. Дочь вообще в пересказах знает о множестве отменнейшего мусора, что есть на ТВ и в YouTube. В советское время ходили анекдоты: как дети партийных и промышленных бонз смотрели европейское кино и потом собирали детей попроще — пересказывать им Фассбиндера, Вайду, Феллини.

Сегодня дети, у которых телефон с YouTube бесконтролен, а дома фоном идет ТВ, пересказывают друзьям из более ответственных семей содержание «ржачных» каналов, серии про «Хаски бандита», мармеладного мишку Валеру. И, конечно, все эти шоу. Потому что мамы смотрят днями. Телевизоры включены постоянно, и оттуда льется какой-то просто непередаваемый разврат. Нет, даже не разврат, а развращение. Можете мне не верить, но лично я как будто бы даже слышала на одном из таких шоу матерки. Должны ведь их «запикивать». Но зуб даю, что слышала.

Недавно приняли закон о запрете треш-стримов. Извините, у нас есть целые каналы, «Пятница», например, «Ю», которые своими якорными проектами делают треш-шоу вроде «Четырех свадеб» и «Беременна в 16». Ну это же треш. Я понимаю ставку на живую натуру, на неподдельность. Но тут есть два «но». Треш-стримы — это тоже живая неподдельная натура. Нужен какой-то контроль. Мы ведь даже когда сидим в кафе, не ведем себя как дома, развязно: не орем, не сидим в бигуди, не ковыряем в носу. Кто так делает, того осуждаем. Ибо это дурной пример и провоцирование развязности. К тем, кто появляется в телевизоре, требования должны быть гораздо выше. Я еще помню времена, когда для дикторов ТВ выпускали справочники ударений и орфоэпии — проверять правильное произношение. Телевизор учил грамотной речи. Я тому пример: я в раннем детстве росла в неблагополучном районе, где люди говорили «угурец», «поехалите» и «чо?» Но я читала книжки и смотрела телевизор, у меня была чистая литературная речь.

Сегодня ребенку из подобной среды чистую речь перенять негде, как и нормальное поведение: в его окружении все, грубо говоря, употребляют «поехалите», а еще матерятся, ковыряют в носу. Дома он видит эти бесконечные простонародные шоу, где говорят так же. На YouTube он смотрит не мультфильмы Александра Петрова, а каналы, которые делают такие же провинциалы, не владеющие литературным языком. И все, круг замкнулся.

Думаю, нас ждет очень жестокий эффект этого контейнерного воспроизведения низкой культуры: мы получим людей, которые не смогут вырваться из своей низшей страты, их потянут вниз поведение и речь. У нас уже есть даже в Петербурге студенты контейнерного типа поведения: у них просторечие, низкая культура, потому что даже в университете они все больше видят таких, как они сами. Дома — только низкокультурный треш, который днями смотрит на кухне вполглаза мама. В телефоне — то же самое. И у друзей, у одногруппников.

Кроме того, во всех этих шоу сниженное поведение гипертрофировано. Я почитала истории участников «Четырех свадеб» или «Беременна в 16» — они рассказывают, что редакторы подначивают их вести себя грубо, скандалить, кричать, обнажаться, подличать. В итоге зрители видят гипервыраженные пороки, преподносимые как социально допустимая норма, ведь их показали по ТВ!

Истории рассказывают тоже чудовищные. Вот пример из «Беременна в 16»: малолетняя Саша самостоятельно переехала в поисках счастья в Москву, устроилась мыть полы и забеременела от начальника, который неожиданно позвал Сашу замуж и ушел от жены! Новая Золушка. Дети всей страны смотрят затаив дыхание, как красивую жизнь Саше портит лишь ребенок возлюбленного от предыдущего брака.

Или другой пример, из «Четырех свадеб»: Анна Кастельянец, солистка Little Big, болевшая дварфизмом, устроила свадьбу с актером по имени Родион. После смерти девушки выяснилось, что в браке она не состояла. Вы представляете чудовищность ситуации? Это ж как издевались над девушкой, которая была инвалидом? Какое бессердечие должно быть у редакции этой передачи, чтобы пойти на подобную постановку? Инвалиду, что вряд ли имела шанс завести семью, предложить сыграть в свадьбу, дабы все удивились.

А еще есть некая Алиса Васаби. Странная девушка с салатовыми волосами. Подкладывала червей конкурентам в еду, била посуду, развратная, разнузданная, с замусоренной речью. Ее производители телешоу так любят, что она уже участвовала минимум в трех — «Пацанках», «Четырех свадьбах», а до того — в «Обмене женами».

Это общий соблазн современного развлекательного телевидения: снимать не живое, настоящее, а знакомое. Вот сейчас КВН обсуждают, а там тоже все чаще приглашают в команды состоявшихся звезд — это проще, чем вести настоящий конкурентный отбор. В треш-шоу они ходят по кругу. Так, некая Кристина из «Беременна в 16» затем приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». Получилась сказка: залетела вместо учебы, замуж взяли, да еще и показали, что свадьба у нее чуть ли не лучше всех. И что подумают дети?

Эти «Четыре свадьбы» я бы вообще закрыла по ведомству Эльвиры Набиуллиной. Потому что они загоняют людей в долговые ямы. Без конца показывают дорогие свадьбы. Люди берут на них кредиты. Вечная эта идея — чтобы поразить роскошью. Помню навязший на ушах анонс «Валерия из Энгельса научит, как всего за 500 тысяч сделать самую роскошную свадьбу». Эй, вы чего? У нас и пятьсот тысяч несколько лет нужно людям копить, особенно молодым. И никакой роскоши за эти деньги не будет — одни долги. А ведь там и за миллион, и за полтора показывают свадьбы. Я как-то даже писала в блоге очерк по мотивам подслушанного в кафе разговора: мы с дочкой зашли перекусить после детского спектакля, а за соседним столиком совсем юные жених и невеста встречались с распорядителем свадеб, как раз обсуждали торжество. Несколько раз девушка обиженно напоминала жениху: «А я хочу, как в «Четыре свадьбы», «Но ведь в «Четыре свадьбы...» Я подумывала незаметно подкинуть парнишке записку, что-то вроде «Беги, не то будешь жалеть всю жизнь», но постеснялась.

Сколько таких трагедий? Молодожены рвут родителям жилы — чтобы не хуже, чем в «Четырех свадьбах».

Про «Беременна в 16» и говорить нечего. Авторы шоу любят говорить, что показывают остросоциальные проблемы: детскую безнадзорность, бедность, семейный алкоголизм. А вот я вижу, что они нормализуют девиантное поведение, низкую культуру, сниженный быт.

«Пацанки» тоже делают акцент на социальную значимость шоу: дескать, вскрывают пороки, изобличают женскую незащищенность, безработицу, алкоголизм. А я вижу, что даже на выходе, когда девушки уже якобы становятся леди, им прививают извращенные стандарты жизни, а их полную просторечия и сниженной лексики речь представляют как нормальную. Стоит гопница, мнется: «Ну чо, как вам видон, зашло?», а ей хлопают — вот теперь ты, мол, настоящая леди.

Я, кстати, смотрела британское оригинальное шоу, как только оно вышло. «Ladette to Lady». Их там учили избавляться от просторечия, были наставники по языку, которые говорили на posh-English. Всегда указывалось, что речь девушек ненормальна. У нас этого нет. Мне такой подход к изображению живой жизни, живого языка, без внятной маркировки его как сниженного, не нравится. Такое нужно показывать в киножурнале «Фитиль» или «Крокодил». И обязательно пояснять, что говорить «Ну чо, зашло?» — стыдно. Жевать с открытым ртом стыдно. Забеременеть в шестнадцать и без образования сесть на шею мужа, уведенного из семьи, тоже стыдно. Без этого получается страшный эффект: людям показывают неблагополучную стыдную жизнь, стыдное поведение, постыдную неразвитую речь и говорят, будто это норма. Коммерциализировать низкую культуру нельзя, ее нужно бичевать, высмеивать и вытягивать наверх. Потому что иначе мы получаем столичных студентов, которые изъясняются матерками, не могут связать в предложение больше пяти слов и мечтают о свадьбе в кредит, чтобы шикарнее всех.

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