Почему девушки из роликов на «Патриках» состарятся в ожидании богача

«Неважно, сколько мужчина зарабатывает, главное, чтобы он все отдавал мне». Молодая девушка типажа «серая мышь» мнется перед камерой. Ее снимает для рилзов в соцсетях какой-то модный блогер. Дело обстоит на Патриарших прудах. Девушку спросили, каким должен быть мужчина. «Добрым, мужественным и щедрым», — выдает девица. На конкретный вопрос, сколько же все-таки лучше мужчине зарабатывать, чтобы он считался хорошей партией, девушка выпаливает: «Ну, от двух миллионов в месяц».

«Куда тебе такие деньги?» — спрашивает блогер, для которого подлавливание девиц на этих самых «Патриках» стало уже профессиональным заработком: он ведет канал о них.

«Куда? Ну, на такси тысяч сто пятьдесят в месяц. На одежду от четырехсот. На покушать».

«Покушать», — говорит девушка, которая, судя по виду, приехала на эти Патрики откуда-то из Новой Москвы, где снимает убогую двушку. Возможно, в складчину.

Она прилежно повторяет заученное: мужчина должен зарабатывать два миллиона и ей все отдавать. Она себя считает достойной двух миллионов в месяц. Уверена, что других таких не найти.

Слушайте, неужели вы не видели подобные видео в соцсетях? Это же теперь отдельный жанр. Молодые красивые парни выходят на Патриаршие пруды с камерой и ловят вызывающе одетых девиц. Нужны именно красивые, чтобы девицы лучше думали, когда им задают несколько вопросов: верят ли в любовь, каким должен быть мужчина, сколько он должен зарабатывать, сколько зарабатывает сама принцесса, есть ли у нее кто-то. Ответы получаются одинаковыми: в любовь верят, считают, что любовь — это когда мужчина отдает все, зарабатывать он должен от двух миллионов, сама она не зарабатывает ничего, в отношениях пока не состоит, ибо не попалось достойного спутника.

Я, кстати, не удивлюсь, если очередное пришествия Воланда вновь случится на Патриарших. Уж больно нехорошее стало место. Там каждого второго точно можно брать и голым сажать в театр «Варьете».

Девицы с Патриарших настолько типичны, настолько неотличимы друг от друга, что на них появились карикатуры. Ну потому как совсем уж гротескные и оторвавшиеся от земли эти девочки. Которые, я просто уверена, полностью в курсе, сколько на самом деле люди зарабатывают в России и в Москве и сами не имеют никаких доходов. Когда такие видео только появлялись, перед нами проплывала череда бьюти-блогеров, инфо-коучей, бизнес-тренеров, криптоинвесторов — именно так представлялись девицы, разгуливавшие по Патриаршим в поисках щедрого мужчины. Потом они попадали в соцсети, их видели миллионы пользователей, кто-то да узнавал в девице с Патриков свою бывшую одноклассницу и уверенно сообщал, что никакой она не тренер, а эскортница или продавец. Одна интересная девушка, заявившая, что никогда не будет готовить для мужчины, что он должен отдавать ей все деньги, а на оставшиеся оплачивать доставку еды, оказалась курьером то ли в Gucci, то ли в Dolce&Gabbana.

Другая соврала на улице, что у нее уже есть парень и он ей дает по полмиллиона в месяц. Ее попросили тут же позвонить ему и попросить перевести на карту хотя бы тысячу. И она позвонила! Так вся страна узнала, что парень ее работает в доставке, четыре месяца копил ей на фен и после просьбы дать еще тысячу попросил ему больше не звонить! И вообще она оказалась из города Рубцовска!

Откуда тогда в Москве и в интернете столько оторвавшихся от земли девиц? Их отлавливают в таких количествах, что только диву даешься, где на всех набрать миллионеров. Просто еще в конце прошлого года в России людей, которые зарабатывали больше двух миллионов в месяц, было менее 5 тыс. человек. Из них какая-то часть — женщины. Из числа остальных большинство явно женаты, имея такую зарплату. Следовательно, чтобы отдавать два миллиона любовнице, мужчина должен первые два отдать жене, которая тоже ходила на курсы по повышению женского мастерства. Мужчин, чьи доходы больше четырех миллионов в месяц, у нас явно менее тысячи на всю страну. И вряд ли каждый из них ищет себе любовницу, которую побыстрее бы хотел посадить себе на шею.

При чем здесь курсы? Ну где-то же их этой чепухе учат. Где-то они взяли эту сумму в два миллиона. Не с потолка же одновременно сдернули?

Расскажу одну историю. Недавно познакомилась с москвичкой, которая работает в ресторане на Патриарших. Она рассказала, что у них все чаще в качестве клиентов приходят молодые девушки, которые заказывают самый дешевый кофе, долго его тянут и фотографируются. Они для этого на «Патрики» и приехали. Потягивать кофе и заснять себя. И если вы думаете, что так они ловят себе тех самых мужчин с двумя лишними миллионами в месяц, шах вам и мат: девушки выполняют задание.

Я стала интересоваться и выяснила, что еще в пандемию у нас расплодилась туча онлайн-курсов, на которых замухрышек учили подавать себя. Тогда же все от безделья кинулись учиться. Однако мало кто пошел слушать курс Бауманки по биотехнологиям или же лекции Британского музея об античной истории. Большинство понесли деньги Блиновской, Сатье, Лерчекам… Там их учили идти к своим мечтам, верить в себя, подавать себя.

Когда пандемия кончилась, курсы по подаче себя любимой превратились в обучение уловкам по продаже своей натуры. Именно так и надо называть бесконечные вебинары и даже оффлайн-семинары, на которых тетки с накачанными губами учат молодежь, что бесплатной любви не бывает, мужчина должен быть щедрым, готовкой его нужно баловать по большим праздникам, а секс может быть только за деньги и подарки. Даже супружеский.

Вся эта нехитрая арифметика по продаже собственной персоны укрепилась в головах по соусом «дорогая, ты себя не на помойке нашла». Каких изысканных пакостей можно вбить в голову бедной девчушки, если внушить ей, что она достойна самого лучшего и вообще не с помойки! У нее девять классов образования, колледж, два зуба залеплены пластиковыми винирами, которые в наше время называли мостырками, а она себя не на помойке нашла и ждет двух миллионов.

Чтобы ждать эффективнее, она оплачивает курсы по поиску этих чудо-миллионеров. Есть уже и такие, где учат не только хотеть миллионы в месяц и отдаваться только за деньги — обучают, где и как сие благо встретить. В том числе курсисткам дают задание: надеть все лучшее сразу, пойти на Патриаршие, сесть в самом дорогом ресторане, выпить кофе и сделать фото на память. Чтобы в минуты отчаяния просматривать его вновь и вновь и твердить себе обреченно: я все умею, я все могу, я обаятельная и привлекательная.

Ну и чтобы поймать зазевавшегося миллионера — вдруг он прогуливается по центру Москвы в поисках спутницы, которая не готова с ним спать меньше чем за два миллиона в месяц, а ужин согласна делать лишь на праздники?

Это типа пикаперов, но с прицелом на миллионы и долгие отношения. Чтобы стать богатым, учат на подобных курсах, нужно сначала почувствовать себя богатым, а затем пожить как богатый. Хотя бы полчаса, пока стынет в кружке кофе.

Вот откуда толпы алчных невменяемых девиц: жертвы курсов. Другие неудачницы учат их, как поймать богатого мужика. Хотя я не слышала, чтобы девушки, которым действительно дают два миллиона в месяц просто так, сразу бежали открывать курсы: их читают те, кто о богатстве знает лишь по светской хронике. В итоге на Патриарших не пройти. Я один раз гуляла там. И действительно попала в ресторан. Он был на пруду, прямо на воде. Провела там два часа в полном ощущении, что вокруг меня рыбы и жабы — такие же лица, накачанные филлерами. И все жадно открывают рты.

Ужас. Я лично уже не могу смотреть эти рилзы про охотниц за миллионерами. Сил нет. Я бы, откровенно говоря, предложила криминализовать эти курсы, где девушек учат не учиться, а присасываться к мужчинам. И было бы еще, прости господи, к кому в России присосаться! У нас несколько тысяч человек богатых. Остальные — обычные работяги, которые всю жизнь крутятся. Они же, поди, и оплачивают иным особам курсы, на которых девицами внушают, что мужик с зарплатой даже 200 тысяч не мужик, а если не отдает их все девице на булавки, то такого надо обсудить с подружками, прополоскать как следует в интернете, а потом прогнать вон. И ждать щедрого мужика. До седых волос и глубокой старости.

Понятно, почему рождаемость падает. Понятно, почему все больше мужчин уходят в алкоголь и игры. И понятно, почему все такие злые. Девицы злятся, что им не хватило мужика, про которого рассказали на курсах. Мужики — что девицы не хотят с ними встречаться. Девицы спустили накопления на бизнес-тренеров по продаже себя, мужчины — на коучей по повышению самооценки, заработанной после встречи с такими девицами. В итоге все злые, фрустрированные и без денег!

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