Наколотые губы и трусы вместо шортов: почему женщины ловят счастье на голый зад

Не отпускает меня история из Владикавказа, где владелица кафе выгнала из заведения девушку в откровенных шортах. Я была в этом городе осенью. Очень понравился. Неожиданно для столь отдаленной провинции, бедности и дотационности, Владикавказ оказался очень культурным, читающим. Много хороших музеев, книжных магазинов, на каждом шагу какие-то образовательные курсы. Архитектура прекрасная. Город очень хороший.

И, вообще-то, патриархальный. Живут там разные народы, но это Осетия. Вы знаете, что во множестве осетинских семей до сих пор не сажают женщин за один стол с мужчинами? Еще там ингуши и чеченцы. Чувствуется, что народ посдержаннее нашего. Девушки красятся, носят все эти маникюры, губы, но с голыми задами я там людей почти не видела. Так что не удивлена, что у какой-то почтенной матери семейства при виде огромного оголенного тыла, водруженного на каблуки, сдали нервы.

Драма оказалась с подводным камнем. Читали, что на самом деле у владелицы кафе вроде как есть взрослый сын, а девушка в шортах работает в том же ТРЦ и не раз заглядывала в кафе? Мать считает, что так гостья пытается соблазнить ее сына.

Откровенно говоря, я ее понимаю. В смысле, мне понятно желание оградить неопытного сына от отношений, пойманных на голую задницу. Я тоже мать. Правда, у меня дочь. Но я, конечно, стараюсь воспитывать ее так, чтобы у девочки, когда вырастет, не было соблазнов ловить себе на пятую точку приключений. Хотелось бы научить дочь привлекать потенциальных женихов другими достоинствами.

Но тут начинаются вопросы... Как говорится, есть одно большое «но».

Зайду издалека. Смотрите, у нас в спортзале иные занимаются в лифчиках. Не в спортивных топах или широких фитнес-бюстгальтерах, которые издалека можно принять за топ, а в лифчиках. Более того, я видела женщину в этаком лифчике, который есть полоска на сосках, нижняя часть груди в нем видна. Грудь деланная, торчком. Нос — пятачком. Губы — уточкой. Лет тете было явно больше, чем мне, а мне скоро сорок! Чего она там ловила?

Спортзал — место страшное, кого только нет. Дамы в лифчиках обязательно носят полупрозрачные штаны, подтягивающие и подчеркивающие зад. Есть в шортах. Есть в таких же шортах, как у голозадой гостьи, только из стрейч-ткани. Устраиваясь со штангой, такие дамы стараются встать перед толпой мужчин. Чем дама старше, тем более вызывающе она вывернется перед зрителями.

Возраст указываю неспроста. Это примета. Не видела, чтобы женщины, скажем, сильно моложе тридцати вызывающе сегодня одевались.

Молодежь так и вообще впала в одежную аскезу. Они все ходят в одинаковых штанах, толстовках, футболках. Летом у девушек лет до двадцати трех, скажем, униформа — широкие шорты в стиле американских колониалистов, громоздкие сандалии и топ. Весной и осенью — то же самое, только шорты удлиняются до пола. Самый большой грех молодых девушек сегодня — короткие топики. Невинные развлечения в сравнении с нашими поколениями.

А вот женщины 30+, конечно, сильно травмированы беспределом 90-х и разгулом 2000-х. Этакие инвалиды демократии.

Но дело даже не в этом. Юным девушкам, чтобы кого-то поймать, необязательно раздеваться донага. Во-первых, они сами по себе привлекательны, молоды. Во-вторых, вообще-то среди молодежи есть небольшой перевес в сторону мужчин. Плюс у нас много мигрантов, которые в основном мужчины и, в общем-то, ценятся на амурном рынке за то, что напористы и не пьют.

Однако с годами баланс меняется. К сорока мужчин становится физически меньше: они погибают в авариях, драках, на опасных производствах, умирают от алкоголя и курения. Мужчин товарного вида — совсем мало. А чтобы не пил, имел карьеру, машину, желательно квартиру не ипотечную — так это вообще редкость. И чем ниже социальная страта, тем это сложнее, потому что в кругах малообразованных людей мужчины больше пьют, раньше теряют форму. Женщины из среднего класса не носят шорты-стринги не потому, что им стыдно, а потому, что не надо: в их круге достаточно ухоженных здоровых ровесников. А вот в общаге на окраине депрессивного городка не пьющих и здоровых мужчин старше тридцати меньше: там вам и шорты, и когти, и сиськи наголо — все идет в ход.

В России женщине под тридцать и далее мужчину найти сложно. Судя по доносящимся отовсюду жалобам — сложно даже для секса. Например, вы знали, что, регистрируясь в приложении для знакомств, наша женщина с очень большой вероятностью наткнется на мошенника, который будет склонять ее к инвестициям? Реально, всякие жертвы пирамид притворяются пылкими любовниками, завязывают знакомства, ведут девушку на свидания, и вот когда она уже готова на все, выкатывают ей план инвестиций в крипту. Ужас! В моей молодости хотя бы такого не было. В худшем случае попадались женатые и алиментщики.

А сейчас, помимо «инвесторов» и все тех же женатых, в онлайн-знакомствах сидят искатели юных тел. Повальный мор среди наших мужчин.

Где-то им внушили, что у женщины после тридцати не та кожа и не то тело, им нужны юные. Можно подумать, у мужчин тургор кожных покровов остается в тонусе до гробовой доски. Не пьющий и не обрюзгший в сорок мужчина в России становится дефицитным товаром. Он чувствует на себе море взглядов. И тут-то у него что-то в голове сворачивается набекрень: смотрят на него сорокалетние же женщины, а он вдруг начинает мнить, будто и двадцатилетним очень нужен. Это прямо беда.

Есть еще третий тип — жмоты. Жертвы всяких маскулинных коучей и прочих сторонников «Мужского государства» — между прочим, эти граждане признаны в России экстремистами. Вот тут я с оценкой полностью согласна: надрючили пятидесятилетних лысых неудачников, будто вокруг одни жадные тарелочницы. Так называют женщин, которые на свидании что-то могут съесть. Типа ходят на встречи ради еды. Поэтому множество мужиков, регистрируясь в приложениях знакомств, в профиле пишут: «Не кормлю, тарелочницы мимо!» Имея в виду, что сразу в койку надо. Если не согласна, то продажная шкура.

И вот представьте, как не заголить от тоски и безнадеги зад, если после тридцати вообще в России мужчин становится меньше. Без проблем с потенцией — еще меньше. Около половины женаты. Из оставшейся половины еще половина, думаю, имеет детей и платит алименты. Среди тех, кто без жены, без детей, многие уже крепко пьют. Из непьющих часть банкроты, толстяки, тюфяки, без жилья. Еще какой-то процент — жертвы всей этой лабуды про тарелочниц и «тридцатилетние — мимо, я себя не на помойке нашел». Кто остается-то?

Конечно, сомнительный ход — заголять зад и, как на танк, переть на мать объекта притязаний. Но, с другой стороны, что еще остается делать?

Серьезно, как в России в возрасте под тридцать и старше найти женщине мужика, чтобы просто не пропивал деньги, не просаживал в онлайн-играх, не бегал от алиментов, не таскал за собой пивной живот и не мучился импотенцией? Просто нереально. Так что в ход ногти-сабли, ресницы, наколотые губы и трусы вместо шортов. Это доступно, дешево и иногда работает.

Мужчины, которые жалуются, что женщины в России, особенно после тридцати, «уродуют» себя процедурами и нелепой одеждой, должны бы лучше подумать: кто-то ведь на такие уловки клюет. Не стали бы тетки лбы себе расшибать, если бы это не работало.

Женщины тоже живые. Им тоже хочется внимания, тепла, секса, наконец. Что поделать, если конкуренция огромная? Те, кто, заголив зад, нарастив ресницы, налепив ногти, берут объект желаний на абордаж, согласны на малое. Пусть будет одно-два свидание с какими-нибудь бабником, чем вообще ничего. Осуждать их я бы не взялась. Но голых задниц и оголенных грудей на улицах хотелось бы все-таки поменьше.

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