Почему не все либералы поддержали Израиль

«Израиль продолжает неприятно удивлять», — прочитала я сейчас у известного либерального автора. Далее этот разочаровавшийся поклонник Израиля перечисляет шаги Тель-Авива, которые вызвали у него вопросы: ковровые бомбардировки Газы, полная блокада, угрозы уморить миллионы людей без еды и воды, «стереть с лица земли» регион, населенный двумя с лишним миллионами человек.

Другой либеральный автор признается, что от Израиля «такого не ожидал». Имея в виду гневное обращение Нетаньяху с обещанием оставить от Газы пустое место.

Целый скандал разразился в либеральном медиа DOXA: эти вообще эталонные прозападники, хоть их в палате мер и весов выставляй. Но оказалось, в их редакционной релокации случилось разногласие: часть редакции выпустила сообщение об истории оккупации Израилем территорий Палестины. Подписчики тоже разделились: кто-то вознегодовал, а кто-то, что уж совсем поразительно, осудил Израиль. А ведь это те самые релоканты, которых называли в шутку соевой алией и которые придумали себе «соевый» флаг России: бело-сине-белый, без красной полосы. Отчего модифицированная версия стала очень напоминать флаг Израиля. На том все аллюзии и сошлись: люди убежали из России, как бы протестуя против военщины, налепили себе на аватары непонятный флаг, похожий на израильский. С этим флагом и с криками «Нет войне!» многие из них почему-то релоцировались в Израиль, откуда, потрясая своими миролюбивым флагом, объясняли про «это другое», если речь заходила о вечной войне Израиля с соседями. В феврале Израиль обстрелял Дамаск: мы слышали снова «это другое».

Конечно, можно было ожидать, что сейчас либеральные медиа и им сочувствующие в голос поддержат Израиль, но этого отчего-то не произошло. Поддерживают, но не хором. Среди молодых и вовсе появились робкие голоса, которыми те заговорили о тяжелой судьбе Палестины. Более того, оказалось, что эта DOXA поддерживает палестинцев с 2022 года и среди ее подписчиков много единомышленников. Один шутник даже создал в Twitter (сеть Х) новый канал от имени DOXA и стал публиковать там проарабские сообщения: настоящие читатели ультралиберальной DOXA начали этот канал поддерживать!

Мир гораздо сложнее, чем предполагается современной моделью стремительного высказывания, где нужно по любому вопросу не медля формировать мнение и приставать с ним к тому или иному лагерю. Да, вот такой Израиль. Окутанный флером моды, терпимости, прогресса, лучшей в мире медицины и самой надежной армии. Принято считать, что он несет в регион городскую европейскую культуру, поддерживает западные ценности и наращивает толерантность. Зато он вырезал десятки тысяч палестинцев, а миллион их согнал с родных земель, вел все годы своего существования захватнические войны, расширялся за счет соседей. Что тут скажешь? А если знать историю региона и помнить, что евреи в Газе были только 200 лет и то пришли туда вслед за завоевателями хасмонеями и ушли две тысячи лет назад, то вообще можно голову сломать. Человеку сложно разобраться. Не все релоканты и модные наши бежавшие медиа разобрались. Кто-то не разобрался, кто-то не желает упрощать взгляды до общепринятых в их среде…

Может быть, нам бы вообще надо обращать меньше внимания на эту войну, для нас она такая же далекая, как война за Западную Сахару… У множества людей в России нет близких ни в Израиле, ни в арабском мире. На основании чего мы должны строить мнение, если изучать историю некогда, а на беглый взгляд там обе стороны, что называется, хуже? Израиль привык расширяться за счет соседей, соседи, обозленные беспардонным вселением к ним фактически рукой колонизаторов такого ушлого соседа, озверели и обратились в радикализм: сектор Газа переполнен, население выросло там в несколько раз за счет согнанных с других палестинских территорий беженцев, конечно, в такой тесноте, под постоянными обстрелами, зачистками развивается все самое злое и дикое.

В прогрессивном западном мире принято считать, будто Израиль стоит на страже мира, оберегает его от дикости. Такой точки зрения тотально придерживаются репатрианты постсоветских российских волн: они здесь формировались под воздействием мощного очарования Израилем.

Мы ведь все были им очарованы. Советская эмиграция выезжала из Союза и прямиком улетала в США или разбегалась по Европе, минуя благословенный Израиль: мало кто хотел там оставаться. Но после перестройки у нас стали превозносить Израиль. Образовались поколения, которым медиа и кино лили в уши сладкие песни про развитый модернизированный Израиль. Эмигранты, уехавшие из России в те годы, так и увезли с собой убежденность в том, будто Израиль едва ли не наиболее развитая страна высоких нравственных идеалов и бескомпромиссной правоты.

Меж тем в самом Израиле популярно мнение, что именно Израиль озверил палестинских арабов, загнав их в резервации и устраивая регулярные облавы. Помянем снова DOXA: в эти дни она выпустила материал израильской журналистки, которая на пальцах объясняет русскоязычной публике, почему нужно жалеть палестинцев. В самом Израиле есть движения помощи Палестине, которые пусть и не помогают ХАМАС, но постоянно кричат о гуманитарной катастрофе и лоббируют для Палестины оказание международной помощи. Как таким человеколюбам было не появиться, если израильтяне лучше нашего массового читателя знают, какие зверства творил Израиль на палестинской земле!

В итоге, думаю, это приведет к тому, что от арабо-израильского конфликта отвернутся. Легко было поддерживать Израиль, пока он требовал мало сил, оружия и денег. Но арабы усилились, вооружились, теперь деятельная поддержка Израиля может потребовать от запада больших денег и даже жертв. Кто будет готов воевать с окрепшими арабами за Израиль? Уже сейчас израильтяне со всего мира не спешат за свою страну сражаться, что бы нам ни показывали в Telegram-каналах: билет в Тель-Авив с вылетом из Москвы утром понедельника можно было купить и за четыре часа до посадки. Стоил он в полтора раза дешевле рейса Тель-Авив — Москва на то же время. Вот и весь сказ: российские евреи с израильскими паспортами не торопятся разделить с Израилем трудную минуту. А что будет дальше?

Я, честно говоря, думаю, что интерес к израильской теме будет ослабевать, в результате чего арабы поглотят Израиль. Может, не через пять-десять лет, но через двадцать-тридцать. Ибо все не просто «не так однозначно», а очень неоднозначно. И запад не захочет вступаться по-крупному за страну со столь неоднозначной молодой государственностью и неоднозначной историей, для которой 75 лет ничто, особенно если они прошли за резней соседей, захватом их земель, зачисткой селений. А придется ввязываться именно по-крупному, так как арабы объединились и усилились, арабов почти 400 млн человек, они сидят на богатейших ресурсах и едины во мнении насчет нелегитимности Израиля.

Велик шанс, что скоро весь мир устанет от Израиля, как он уже устал от новостей про теракты в Судане или афганские катаклизмы... Признайтесь себе честно, кто из вас хватается за сердце, узнав о гибели очередной сотни людей в Афганистане?

Еще несколько нападений на Израиль — мы перестанем остро реагировать и на слезы израильтян. Еще несколько операций Израиля по зачистке Газы — мы устанем жалеть и Газу. При таком сложном раскладе, да еще при наличии Донбасса, людям уже сейчас некогда разбираться в арабо-израильском конфликте, а в будущем он станет лишь интенсифицироваться, так как у арабского мира все больше денег и технологий для быстрого перевооружения.

Среди израильтян уже есть те, кто считает, что их родина своей агрессивной политикой обрекает страну на вечные обстрелы и теракты. Среди европейских левых таких людей вообще море. Израиль — государство, по поводу оценки действий которого нет консенсуса у его союзника — западного мира. При этом он окружен набирающими силу врагами.

Как бы мы при нашей жизни не увидели, что всем надоело не только поддерживать Израиль в его одиноком противостоянии усиливающимся противникам, но и следить за новостями оттуда.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.