На абортаж: сколько женщин в России прерывают беременность

Одна из больших загадок в современной России – аборты. Я не могу понять, почему от них никак не отстанут.

Что не так в нашей стране с абортами? Они снижаются. Неуклонно и каждый год.

За 30 лет с момента развала СССР в нашей стране (РСФСР – РФ) аборты снизились в 10 раз! Сегодня Россия занимает 111-е место в мире по числу абортов, и это данные 2020 года, а в 2021-м аборты у нас еще сократились: с 553,6 тыс. до 446,1 тыс. Причем сообщается, что отговаривать от абортов в последние годы удается 40-45 тысяч женщин: это всякие комиссии, недели тишины и прочие нововведения. То есть полсотни тысяч детей избежали абортации по решению самой матери, а не вследствие уговоров акушера.

Или же их просто не зачали, пара предохранялась…

У нас вопрос числа абортов госмашина неизменно связывает со своей усердной работой. А он скорее связан с экономическим благополучием женщин, которое дает деньги как на лужайку, так и на контрацепцию от зайки. По моему убеждению, воля государства и его настырный глас в этом вопросе ничего не значат, а проблема раздута.

Вы, кстати, знали, что в России самопроизвольные выкидыши включаются в число абортов?

Вот есть сайт, там сообщается, что 18% всех абортов – самопроизвольные. Это выкидыш. Еще 17% – аборты медикаментозные, то есть «таблеточные» аборты, совершенные в первые полтора месяца, когда зародыш существует на стадии нескольких клеток. Но ладно, с точки зрения государства и такой аборт – это нерожденный налогоплательщик. Но 18% выкидышей нужно из абортов вычесть. Просто чтобы понять реальное положение России в мировой статистике, ведь большинство развитых стран точно не включают сбрасывание плода в число абортов. США так не делают, например.

Без выкидышей у нас получился 365 802 аборта за 2021 год, или где-то 9,9 на 1000 женщин. Для сравнения: в Канаде этот показатель равен 12, в Норвегии – 11, в Польше с полным запретом абортов – 10. Это уровень Венгрии – 9,8 аборта на 1000 женщин в год и 28-е место в мире среди стран с наименьшей распространенностью абортов. В Британии, между прочим, показатель на тысячу женщин равен 18,6 аборта, в США – 20,8.

Чем плоха статистика? За тридцать лет из безусловного антилидера в лидеры. Аборты сегодня – это не наша проблема. Они сокращаются и будут сокращаться, если не наступит экономических коллапс или не подорожают контрацептивы.

Да, число деторождений тоже падает. Но это нормально. Россия – европейская страна, у нас живут европейские женщины. И мы, как европейцы, будем рожать мало.

Сегодня воспроизводство сохраняется только в Африке, причем южнее Сахары. Все, кто севернее, рожают редко. Министр Мурашко может называть нас безответственными, но рожать, как в Африке, мы ему не станем. Кстати, у самого министра супруга, видимо, тоже безответственная: родила двух детей, причем, если верить биографической справке, предпочла сначала получить образование. Вот когда министр сам будет заводить детей, как в Африке южнее Сахары, тогда поговорим. Мы европейцы!

Почему вообще принято считать, что нам нужно много людей? Зачем они?

Ну будет нас 100 миллионов. Чем это опасно? Некому станет заселять снега Якутии и пригороды Нарьян-Мара? Так там уже все, что пригодно для выживания, освоено. Это раньше нужно было десятками тысяч селить лагерников в мерзлоте, чтобы ковыряли драгметаллы, а теперь достаточно человек двадцать для обслуживания металлургического завода полного цикла.

У нас недостаток рабочих рук? Тезис интересный. Читаем: в России рекорд кадрового голода за 27 лет, 42% предприятий заявили о недостатке рабочей силы. Да, я тоже об этом слышу. А сама живу в деревне, тут мало кто работает, работы нет, люди урывками зарабатывают на лесопилке, копке карьеров, на дачных стройках. В России есть областные центры, в которых исчезают люди. Я такие знаю: Псков, Новгород, Иваново, Курган. В Новгороде получше стало, и то весь город заклеен рекламой работных домов Петербурга и Москвы. Десятки тысяч новгородцев на отхожих промыслах.

В России огромная скрытая безработица, которая маскируется частичной и временной занятостью. Про село, разнорабочих или сезонных строителей даже говорить не будем – возьмем городской прекариат с высшим образованием. Полагаю, в России есть уже не один десяток миллионов горожан с высшим образованием, которые перебиваются окказиональным и неквалифицированным трудом: продажа мелкой ерунды на стойках торговых центров, разные «ноготочки», работа агентами по рекламе и пр. Там месяц, тут три. Курьеров сколько! Все без больничных и отпусков…

Это прекариат. Даже и квалифицированные люди с постоянной работой по факту существуют на положении прекариата. Раньше они работали по гражданско-правовым договорам, фактически не имея отпусков и больничных. Теперь миллионы перевели на самозанятость. Изначально предполагалось, что самозанятыми будут оформляться разовые ремонтники по объявлениям и фрилансеры. Но оказалось, что на договоры самозанятых перешли уже больше 7 млн человек. Думаете, это все сантехники? Нет! Самозанятыми оформляют теперь даже прорабов на стройке.

В России десятки миллионов людей уже не нужны экономике.

Ну и что, что кадровый голод у 42% предприятий? Они сосредоточены в мегаполисах, куда люди переехать из глубинки не могут, потому что дорого, не окупится снимать жилье, бросать свой дом и родителей, подсаживать ребенка тридцать шестым в класс в единственной школе промзоны.

Ну будете вы давать меньше направлений на бесплатные аборты. В больших городах жительницы с образованием и достатком все равно найдут где сделать аборт, они заплатят. Деревенские женщины родят.

У них уже нет работы и по трое-пятеро детей на пособиях. Ну в следующем поколении будет в два раза больше таких.

Что за безусловное утверждение, будто рождаемость надо поднимать?

Для охраны суверенитета сегодня достаточно пары тысяч человек, способных обслуживать пусковые установки. Еще тысяч пятьдесят – чтобы изобретать и производить новые. Это грубо говоря. Что такого страшного случится с Россией, если через 50 лет нас будет, скажем, 120 миллионов человек и мы не станем ввозить иммигрантов? Ничего не случится. И аборты точно никак не повлияют на демографию. Ну отговорили вы в прошлом году от аборта 44 000 раз. Часть этих детей все равно погибнет в утробе, от нескольких откажутся, большинство, будучи нежеланными или лишними, станут жить в плохих условиях. И много выиграла демография?

Что будет, если наседать на женщин с абортами, выводить их из частной медицины, сокращать число направлений на бесплатные операции? Ясно, что будет рост нелегальных абортов.

Сегодня их около 4% от общего числа, то есть женщины уже идут на такие риски, потому что по ОМС могут не успеть из-за модной недели тишины, а в частной клинике аборт стал дорог, ибо и на частных врачей наседает государство. Идут, где дешевле: к надомным повитухам или вытравливают сами. Значительная часть таких абортов закончится осложнениями, из которых бесплодие – самое безобидное.

Ну будет как при Сталине, когда треть женщин после нелегальных абортов поступали в больницы с сепсисом. Сколько это? Легальных абортов тогда было только 10% – по медпоказаниям.

Допустим, из четырехсот с лишним тысяч предназначенных к абортированию детей в год при запрете абортов будут выскабливать на дому и в подвалах половину. Тысяч восемьдесят женщин попадут в больницу, из жертв нелегальных абортов до трети останутся бесплодными. Сегодня более 7% абортов приходятся на первую беременность. Это больше 30 000 женщин. В случае запрета абортов минимум каждая третья из них никогда не сможет родить.

Можно подсчитать еще интересней: 446,1 тыс. абортов. Если запретить абортацию без медицинских и социальных показаний, получим почти 400 тысяч абортов в год, совершенных только потому, что дети женщине были не нужны или она не способна их вырастить.

Смотрим сталинскую статистику, за два года полного запрета абортов их число восстановилось, но перешло в нелегальное поле, аборты не прекращались всю Великую Отечественную, даже в блокадном Ленинграде делали аборты, не останавливали ни голод, ни обстрелы. Так что при запрете абортов сегодня почти все женщины пойдут к подпольным врачам, начнут вытравливать плод, резать себя сами. Треть из них окажется бесплодной. 133 тысячи человек. Это до 100 тысяч нерожденных детей.

Опыт СССР показывает, что число абортов не изменится, это первое. На рост населения запрет абортов не повлияет – второе.

А с поправкой на новую реальность – даже снизят ее, потому что эти 133 тысячи бесплодных в год появятся у нас в ситуации с почти нулевой материнской и младенческой смертностью, уймой пособий, доступной медициной. При Сталине бабушка надвое говорила, а в современных условиях эти женщины все равно бы рано или поздно родили.

Помимо смертности у нас будет чудовищная фрустрация общества, потому что запреты абортов в России ассоциируются исключительно с жесточайшими политическими режимами.

Борьба с абортами шла при царях. Первые годы большевистской либерализации узаконили абортацию. С 1924 года аборты начали запрещать, что увязалось в сознании населения с большевистским террором, последующей коллективизацией. Полный запрет абортов — лето 1936 года. Надо объяснять, с чем это у населения ассоциируется?

Запрет абортов в России – мера неуместная и населению не понятная. Мы ее проходили, и она не работала.

Мы не религиозная страна, у нас очень мало глубоко верующих, за плечами 70 лет атеизма, все доводы о божественном происхождении жизни в нашей стране бессильны перед нежеланием женщины принять на себя лишний рот.

Они и в религиозных странах бессильны. В Ирландии при полном запрете абортов процветает абортный туризм и подпольные операции. И, несмотря на набожность ирландцев, в 2018 году страна взяла курс на легализацию абортов.

Единственная сегодня западная развитая страна, где полностью запрещены аборты, – это Польша. И ситуация там тяжелейшая. А я жила в конце 2000-х среди поляков и видела волны абортниц, которые повалили в Великобританию после вступления страны в ЕС. У нас был знакомая, совсем юная девушка Сандра, которая не успела выехать за границу для аборта и родила ненужного ребенка – девочку Кингу. Ее воспитанием занимались соседи.

Исход из Польши колоссальный. И в том числе из-за абортов. Сколько маленьких поляков никогда не родилось в этой стране из-за эмиграции молодых женщин и осложнений от нелегальных абортов?

Нам непременно надо как в Польше? Смесь сталинизма с католическим пуританством. И чтобы непременно тысячи бежали из страны, сотни тысяч горели по подвалам от сепсиса?

Повторяю: страна вырвалась в лидеры по наименьшему числу абортов. Мы обогнали религиозную Польшу. Господина Мурашко и нескольких высокопоставленных священнослужителей это не устраивает, они хотят, чтобы россиянки гнили по подвалам после впрыскиваний йода?

В таком случае министру Мурашко лучше трудоустроиться в Африке, южнее Сахары, благо у нас теперь с ней налажены связи. А здесь нам статистику портить не надо!

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