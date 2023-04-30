Леопарды на свободе

Постоянно думаю о школьнице из Карачаевска, которую по пути в магазин убил в подъезде подросток. Девочке было десять лет, ему – пятнадцать. Все гадают, что убийце будет. Давайте говорить прямо: после этого скандала самой обсуждаемой темой стал срок, который получит этот мальчик. Ведь мы в России знаем, что наше государство сверхтолерантно к уголовным преступлениям детей. К подростку, который забил ученицу четвертого класса, прирезал и хотел изнасиловать, при всей строгости закона дадут от четырех до шести лет. Это не шутка. Убийство малолетнего, по части 2 ст. 105 УК РФ – от восьми до 20 лет. Для несовершеннолетних нижняя планка снижена вдвое, то есть до четырех лет. Больше шести детям 14-16 лет не дадут. Плюс зачет срока заключения под стражей. Плюс – УДО. В принципе, он может выйти на свободу в 18 лет. Режь не хочу.

А пример девочек из села Вагай Тюменской области показывает, что малолетним разбойницам и вовсе ничего не бывает в нашей стране. Место преступления было все в крови, били консервной банкой, изнасиловали палкой, порвали кишечник. Взрослому мужчине! Случилось это прошлым летом, в суд дело передали только сейчас. Все это время минимум две разбойницы ходили по Вагаю, хвастали, что им ничего не будет, и, по словам местных жителей, пугали соседей, что тоже с ними расправятся, если те будут делать девочкам замечания.

Не верите, что они скоро снова будут гулять по своему Вагаю? В России регулярно выходят на свободу в расцвете сил не только за одно убийство. Банда скинхедов Рыно – Скачевского в 2008 году была осуждена за 37 убийств, все получили по 6-10 лет. Вышли в возрасте, далеком еще от 30 лет. Где-то ходят сейчас.

Если банда из детей от 14 до 16 лет, то сажают только за разбой, а статью о бандитизме списывают.

Наше государство очень любит детей. Официальная его позиция: человек до 14 лет ни за что не отвечает, он несознательный, не надо портить ему будущее, даже если он кого-то убил и съел: у него ведь вся жизнь впереди.

В отличие от им съеденного. За любые убийства, грабежи, изнасилования, совершенные лицами младше 14 лет, они не несут вообще никакой ответственности. Могут резать людей и есть живыми.

Даже по существующим статьям государство сажает и просто задерживает подростков неохотно. Я тоже смотрела фильм «Вызов». Говорят, там много недостоверного. Не знаю, что там насчет достоверности изображения космоса, но вот факт, будто на школьницу заведут уголовное дело за то, что ударила подружку в глаз, невероятен. Будь у той девочки папа хоть какой прокурор. Это чушь, в реальности в школах колотят друг друга за будь здоров, ни на одного подростка из тех, кто попадает на видео, когда забивает одноклассника толпой, не завели в России уголовное дело.

Реальность иная: я сейчас живу в Великом Новгороде, у нас с прошлого года идет эпопея с неким Магой 17,5 лет, который орудует в единственном в городе большом ТРЦ. Мага придумал отбирать у детей деньги. Он подлавливает и знакомых, и незнакомых школьников 8-12-16 лет и требует все ему отдать. Несговорчивых загоняет в туалет и там избивает.

Неоднократно был снят на видео, прогремел в местных самых популярных пабликах. Дети записали коллективное видеообращение: совсем малыши рассказали, как он отнимает у них в туалете деньги. И что бы вы думали? Первые скандалы обернулись штрафом 5000 рублей для родителей. Когда выложили очередное видео избиения толпой бандитов подростка, заинтересовался Следственный комитет. Народ пишет: хорошо бы еще, мол, проверили полицейских, которые из раза в раз его отпускали.

Эти люди просто не знают, как работает у нас государство, не знают его ценностей. Иначе бы поняли, что условный Мага, который три года бьет в туалете ногами в лицо среднеклассников, – это проблема системная, а не локальная. Наше государство так устроено, что посадка или лишение прав для такого ребенка не предусмотрены, даже если это уже сгусток тестостерона с кулаками.

Причина мягкости Российской Федерации к малолетним преступникам не совсем понятна. Версии бывают разные, в том числе и предполагающая, что государство бережет социально близких, ведь было в нашей истории и это. Еще я слышала о другом варианте: будто бы, чтобы держать население в страхе и легче им управлять, государство подчеркнуто демонстрирует ему безнаказанных преступников, как бы намекая, что у них для расправы с вшивыми интеллигентами карт-бланш. Но недавно мне пришло в голову, что объяснение лояльности к детям-извергам может быть и другое. Возможно, государство чувствует перед ними вину. Или это общий фантомный страх.

Помним же периоды, когда уголовная ответственность в России начиналась с 12 лет. В 1935 году вышло постановление ЦИК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Оно предусматривало применение к детям всех мер ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. В ИТЛ, исправительно-трудовые лагеря, подростки попадали и до 1935 года.

Позже это стало преподноситься нам как результат озверения кровавого режима. Я читала разные воспоминания соловчан, к примеру, включая мемуары академика Лихачева: они описывали быт подростков на Соловках. Дети не могли работать в полную меру, получали маленькую пайку и голодали. Многие носили на себе мешки из-под картошки с прорезями, есть даже упоминания о подростках, у которых из всей одежды была только прикрывавшая срамное место консервная банка. На лагерном языке их называли леопардами, они жили голышом под нарами и клянчили хлеб, умирали быстрее всех, потому что те, у кого они просили еду, тоже голодали.

Историками и псевдоисториками 80-90-х все это объяснялось кровавостью режима. Но если внимательно почитать книги про те же Соловки, мы узнаем, что одежду подростки проигрывали в карты или пропивали, что часто дети получали в лагере второй срок за жестокое убийство, разбой, убивали толпой за пайку хлеба, за рубашку. Могли не убивать, но сразу после заезда в лагерь меняли свою одежду на еду, не думая о последствиях. А попадали они в лагеря тоже лишь за особо жестокие и опасные преступления. И в 1937 году сложно было взять подростка и отправить его в лагерь или на зону. Почти невозможно. Но те, кто туда попал, вошли в историю как жертвы режима. Даже если были осуждены за изнасилование с расчленением.

Кроме того, мы помним лагеря для детей врагов народа. К концу 2000-х годов в обществе сложилось представление, будто страна наполнилась миллионами социальных сирот, чьих родителей посадили за контру. В реальности изъято было, по разным данным, от 17 000 до 26 000 детей с лишним, среди родителей таких детей были как репрессированные, так и уголовники. Дети попадали в основном в лагеря Наркомпроса.

Чтобы оценить масштабы накручивания ужаса вокруг сталинских детских лагерей, приведу самый известный пример: еще недавно мы часто видели фото из Ягринского ИТЛ, который представляли нам как детский лагерь смерти. Про него сообщалось, что дети там жили кучно, плохо, назывались десятки тысяч малолетних узников Ягринлага с 1937 года. А оказалось, что это взрослый ИТЛ, который был образован 13 апреля 1938 года, в нем изначально был Дом младенца для родившихся в лагере детей, как правило, матери их были уголовницами. Потом туда недолго отправляли детей врагов народа, когда учреждения Наркомпросса были переполнены. Это ужас, конечно. Но не тот, что нам описывали псевдоисторики.

Конечно, дети жили плохо, в Норильлаге они с 14 лет уже выходили на общие работы по четыре часа в день. Ужас. Сердце сжимается. А если я скажу, что встречала упоминание о 14-летних заключенных, которые ввосьмером изнасиловали престарелую техничку (так раньше называли уборщиц) и при жизни всю ее изрезали на ремни? Были и такие дети. У Сталина они сидели по тридцать человек на десяти квадратах, а сегодня они бы получили максимум шесть лет. В двадцать вышли бы снова резать. И как лучше?

Оставить гнить в лагере или на выходе приставить к каждому двадцатилетнему лбу по соцработнику, чтобы, как только тот отвернется, изверг снова убил?

Государство застыдили всеми этими ленинско-сталинскими беспризорниками. Оно боится любых ассоциаций с кровавым террором и только для избежания сравнений готово отпускать малолетних истязателей, душителей, насильников. Убили 37 человек, и все вышли в возрасте слегка за двадцать. Как это вообще понимать?!

Большая беда, что мы в своей стране не можем честно и открыто обсуждать тему сверхтолерантности государства к детской преступности. Сначала нас долбили по голове страшилками про «хотите как при Сталине?». Потом был период, когда наши люди не верили сообщениям о том, что на Западе детей еще как сажают. А теперь кричат: «Вы что, хотите как в бездушной Америке?»

А я хочу! Там, например, в десятках штатов вообще нет нижнего порога уголовной ответственности и детей отправляют в колонии даже в 8-9 лет. Максимальный возраст, с которого наступает уголовная ответственность в США, – 11 лет. То есть во всех штатах минимум с этого возраста можно судить, а то и раньше. Причем в большинстве штатов можно давать пожизненное с 12 лет. Убил изощренно, психологи проверили и увидели, что ты будущий садист и маньяк? Никто не оставит тебя расти, никто не захочет проверять, кем ты станешь – тебя превентивно закрывают навсегда. И все родители это знают.

Однако у нас любые упоминания западного правоприменения в отношении малолетних преступников встречали агрессивно и всячески отрицалось. Люди прямо говорили, что это вранье. Теперь отказываются вообще слушать.

Меж тем, во множестве стран ребенок может быть полноценно допрошен, арестован и осужден без сокращения срока. Ирландия – с 10 лет (до 2006 года возраст уголовной ответственности там был 7 лет). Великобритания – 10 лет. США – от 8 до 11 лет, в зависимости от штата. Франция – 13 лет. В Британии также предусмотрена ответственность за мелкие правонарушения: если ребенок разбил витрину, ударил одноклассника, украл авторучку или громко топал в многоквартирном доме, ему может быть вынесено предписание – Criminal behaviour order. С этим ордером также могут вынести запрет приближаться к магазинам, запрет посещать школу и т.п. Действует с 10 лет. При накоплении нескольких ордеров в 12 лет могут отправить за решетку. Да, за то, что в младших классах бил витрины и громко топал.

Британское общество ясно дает понять: ему не нужны асоциальные члены коллектива, оно не намерено с ними возиться.

У государства четкая позиция: если ребенок в десять лет не понимает, что прыгая в квартире с дивана, он мешает соседям снизу, он обществу не нужен, никто не будет вкладывать в него силы и время. Был даже случай, когда предписание выносили за то, что шумел в квартире двухлетний ребенок. Для родителей это означает, что, если вы не можете объяснить ребенку в два года, как себя вести, в 12 лет он уйдет за решетку. С криминальным ордером он уже не поступит в хорошую школу, не пойдет в университет. Хотите, чтобы вашего ребенка в 15 лет приняли в общество, – смотрите, чтобы он не шумел, пока сосет соску. Не можете научить – ребенок в прямом смысле выкидывается уже в два года на обочину, потому что такой человек не нужен государству, которое способно это понять уже в два ребенкиных года.

Высылая матери такого ребенка ордер, государство сообщает ей: все, ваш ребенок нам не нужен, планируйте дальнейшую жизнь с учетом этого факта.

А у нас государство верит, что надо давать исправляться 17-летним серийным убийцам. Он же был маленьким, когда убивал, выпустим его в 27 лет, чтобы успел пожить, получить образование, создать семью. Что будет, если он не исправится? А ничего! Никому ничего за это не будет, потому смело можно их всех выпускать.

Мальчик из Карачаевска, убивший четвероклассницу-соседку, выйдет не позже чем через шесть лет. Он может убить снова и получить не больше 20 лет. Выйдет в сорок. Интересно, да?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.