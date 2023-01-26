Похудели на 100 кг? Лучше расскажите, как вы их наели!

Недавно хватилась женщины, которая завела канал о похудении. Худела тетенька, кажется, с 242 кг. Желчный удалила, желудок ушила. Я за ней следила, как в телешоу, а она сбросила килограммов пятьдесят и пропала. Я все ждала, что она вернется со своим планом сбросить еще сто и сумеет ли. Наверное, можно сбросить: пешком ходить, калории взвешивать всякие… При такой массе уже угроза жизни наступает, жить захочешь – похудеешь.

Сколько в сети страниц, которые ведут худеющие с монструозного веса люди! У меня, конечно, они вызывают восторг и чуть ли не преклонение. Я два года не могла сбросить десять кило, мучила их, мучила, в итоге набрала еще десять, теперь стою с опустившимися руками – мне надо сбрасывать двадцать. Я, конечно, знаю как. В смысле, знаю, как надо считать калории, как есть, как двигаться. Причем я в этом знании борец продвинутый. Я знаю, например, о вреде чрезмерного бега, не верю в интервальное голодание, в курсе о последствиях употребления сахарозаменителей, в общих чертах представляю, как работает поджелудочная, почему от фруктозы бывает цирроз и пр. Я знаю, как худеть. Но не знаю, как наконец уже взять и похудеть. По этой причине, конечно, жутко полные люди, которые прощаются с центнером, вызывают у меня ощущение, будто я подсматриваю за жизнью героев. Ведь героизм же – несколько лет сидеть на диете, считать каждую калорию, записывать ее, сгонять, догонять, пересчитывать. Герои, конечно…

Хотя… Вот я встречаю очередные блоги «Похудела на 60 кг без голода», «Минус восемь размеров в пятьдесят лет», «Худею со 120 кг, меню на каждый день», «Сбросила 50 кг, рассказываю как».

Нет уж, кумушки, лучше скажите, как вы их наели. Мы все знаем, как похудеть. Но, уверена: если нам покажут 200-килограммового человека и попросят перечислить пять причин, по которым этот гражданин так растолстел, большинство перед задачей спасуют.

Нет, серьезно, как они набирают этот вес? Откуда? Сколько нужно лет без перерыва есть, чтобы остановиться только на 200 кило? Я не верю в сказки о болезнях, при которых люди толстеют даже на воде. Все мы белковые организмы с углеводным обменом, праноедов не существует. Каким бы ни был замедленным метаболизм, организм откладывает только то, что не смог потратить.

И делает это не молниеносно. 200 и даже 100 кило женщине за один год наесть нельзя. Тут, что называется, годы тренировок.

Вы знаете, мне, как человеку, склонному к полноте, который постоянно с ней борется, всегда было непонятно, как люди доходят до такого состояния. Не у всех морбидных толстяков есть обсессивное расстройство, то есть не все теряют самоконтроль при виде булочек и тарелки с лапшой. Не все эти люди имеют тяжелые психологические травмы, которые требуется заедать. Так что же происходит, что лишь в 150 кг они всерьез берутся за себя? Вернее, что происходило до?

Как протекала жизнь женщины, наевшей сто лишних кило? Как эти килограммы на нее набрасывались? В одном килограмме жира 7 700 ккал. В смысле, столько он содержит энергии. Раньше считалось, что в 1000 г жира 9000 ккал, но потом оказалось, что в жировых отложениях есть еще мышцы, капилляры и пр., что не учитывалось, так что теперь последнее слово науки сообщает: чтобы согнать с себя кило жира, надо потратить 7 700 ккал. И, соответственно, чтобы наесть кило жира, нужно сверх нормы съесть эти чертовы семь тысяч с лишком калорий. Что равняется, к примеру, 12 самым дешевым вафельным тортам. Или 50 блинам с маслом. Не будем брать сто кило, возьмем, допустим, всего шестьдесят. Это… 3000 домашних жирных блинов. Или – 300 пачек майонеза.

С одной стороны, вроде бы сложно столько слопать. Но если хотя бы раз в неделю есть два лишних вафельных торта и 20 блинов и съедать по пути пачку майонеза, и еще то йогурт съесть, то печенья парочку, то конфету, то в неделю можно наесть… килограмм. По деньгам выйдет недорого, это рублей двести от силы. Тогда получается, что сорок кило можно наесть за 40 недель, а шестьдесят – за шестьдесят. Это год и два с половиной месяца. А сто кило легко наесть за два года. Ровно два года ежедневного переедания.

Получается, что в современном мире достаточно есть сколько влезет всего 15 месяцев, чтобы превратиться в морбидного толстяка? При этом, строго говоря, два вафельных торта в неделю и 20 блинов – это гораздо меньше, чем может влезть, это легкое переедание. Даже и с конфеткой каждый день.

Получается, чтобы превратиться в монструозную бесформенную глыбу, вовсе не надо объедаться до положения риз и, простите, ухрюкивания – достаточно там «поклевать», тут себя «побаловать». Но почему мы тогда все еще не округлились?

Раньше смеялись над американцами – у них много дешевой еды. У нас теперь тоже много. Цена наеденного кило какая-то смешная – двести рублей. По идее, все должны уже бегать с лишним центнером на закорках.

Видимо, у большинства есть механизм саморегуляции. Большинство не сидит на диетах, но как-то себя одергивает, быть может, когда чувствует, что поправились. Временно ограничивает. Устраивает разгрузочный. После определенной цифры на весах садится на кефир.

Что-то делают ведь почти все те люди, кто не относится к хроническим худышкам и при этом не округляется поперек себя шире?

И тогда вопрос: а почему этого не делают другие, те, кто округляется? Я не понимаю.

Сама, повторю, всегда борюсь с полнотой. Пиковый мой вес был – 85 кг, я его наела за полгода после родов, когда днями сидела с ребенком. Да, все худеют, а я потолстела. До сих пор укоряю себя за то, что не смогла воспользоваться моментом, не похудела за счет грудного вскармливания и теперь борюсь с килограммами. 85 кило при среднем росте – это уже тяжело. Уже мешают складки на теле, уже не подобрать белье, уже бывают проблемы с давлением. Я стала плохо себя чувствовать, растолстев до таких размеров. Больше восьмидесяти – это уже снижение качества жизни. Теперь, когда мой вес подбирается к этой отметке, я берусь за себя. Да-да, считаю калории, ограничиваю жареное, читаю составы на этикетках, стараюсь ходить там, где можно идти, а не ехать. Потому что лишний вес – это очень тяжело.

И я не пойму, как женщины с весом в 150 кг не остановились вовремя? Неужели я такая больная, что мне с 85 кг было тяжко, а некоторые носят на себе под два центнера и уверяют, что наслаждаются жизнью?

На Западе да, бодипозитив. Залили людям мозги расплавленным воском, там всерьез думают, будто с весом в сто кило можно невозбранно для суставов заниматься акробатикой и будто, раз шьют спортивные сексуальные трико 68-го размера, есть и спортивные сексуальные женщины таких габаритов.

Это вранье, даже половина веса, которую носят на себе звезды бодибозитива, тяжела. Да если еще при этом вести, как они призывают, активный образ жизни.

Но откуда у нас могут быть жертвы бодипозитива? Кажется, болезнь сия нас обошла стороной, мы не успели заразиться. Да, у нас появились на телевидении и в журналах люди просто с нормальным весом. Корреспонденты центральных каналов, дикторы прогноза погоды стали походить на обычных жителей страны, которые могут весить те же 70-80 кг. Но именно бодипозитива у нас нет.

Даже хочется порадоваться, что мы с ними поссорились до того, как они нас этим заразили.

Тем не менее, откуда у нас монструозно полные? Не больше, чем на Западе, но все равно много. На одном «Дзене», наверное, с тысячу авторов, которые похудели или худеют с 100+ кг. Говорят, еда – самый распространенный антидепрессант. В этом смысле, конечно, приятно знать, что мы не лидеры по депрессивным состояниям. Ну или у нас есть более доступные источники наслаждения, дешевле, чем у американцев, мексиканцев или жителей ОАЭ, где очень много толстяков.

Тем не менее, люди, которые что-то в своей жизни заедают и не могут остановиться даже на сотне кило, у нас есть, и их немало. И я все не могу понять, откуда они взялись, какой стресс может длиться столько лет и быть таким тяжелым, что для ухода от него не страшны гипертония, диабет, варикоз, атеросклероз?

Юные не помнят, а мы застали в 90-е распространителей «Гербалайфа». Смурные мужики в стоптанных туфлях, с горестной осанкой и с надорванными портфелями носили на своей впалой груди значки «Я похудел, спроси меня как». Мне тогда было интересно, как они в девяностые могли поправиться при такой жизни. Я запомнила, что с этими значками многие ходили в тесной одежде, у них были фигуры внезапно располневших людей, следовательно, взявшись распространять таблетки для похудения, они смогли что-то заработать и регулярно есть!

Теперь вижу блоги о том, как сбросить 50 кг на вкусном меню. Нет, вы мне лучше расскажите, как эти килограммы наели!

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