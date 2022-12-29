Семейный выходной в магазине

Вы заметили, что в огромных торговых центрах все чаще продукты и даже порой техника стали дороже, чем в маленьких магазинах или просто сетевых супермаркетах типа «у дома»? А покупки на онлайн-площадках порой выходят дороже, чем в офлайне? Самые яркие тому примеры: гигиенические прокладки и белая бумага, которые в начале марта продавались на маркетплейсах чуть ли не в десять раз дороже, чем появились тогда в ларьках. С тех пор в крупных магазинах быстрее, чем в маленьких, дорожают макароны, мука, крупы, те же прокладки, мыло, все местные продукты…

Вероятно, именно тогда, весной у нас произошел решающий толчок, развернувший нас к к старому формату ретейла, ну или, по крайней мере, к компромиссу с ним. Что-то произошло, набор событий, которые привели к тому, что как минимум продукты широкого потребления в огромных магазинах стали дороже.

Лично наша семья давно, кажется, не была в гипермаркете, потому что это теперь не только неудобно, но и невыгодно. Я с ужасом всегда представляю возвращение из гигантского магазина на машине и ее разгрузку в мороз. При том, что мы живем в деревне и бываем в городе в среднем дважды в неделю, мы перестали ездить в гипермаркеты. Не осталось причин.

Один поход в огромный гипермаркект сложнее трех заскакиваний в магазин у дома и все равно не заменит их, ты ведь должен покупать хотя бы свежую сметану, хлеб, молоко, если сам их не производишь.

Раньше мы держали коз, а хлеб пекли дома. У нас всегда было свое масло, творог, сыр, сметана, поэтому мы могли редко ездить в магазин. Согласитесь, нетривиальный расклад для горожанина и даже большинства деревенских: у большинства коз нет.

Теперь и мы своих продали, а хлебопечка испортилась, стала плохо печь. И я вдруг поняла, что смысл поездки в гипермаркет совершенно пропал. Во-первых, тебе все равно нужно будет докупать что-то свежее по мелочам. Во-вторых, я давно заметила, что макароны, овсяные хлопья, молочные продукты в гипермаркетах стали значительно дороже, чем в маленьких магазинах, пускай и сетевых. Наконец, ассортимент товаров в целом сократился. Если раньше еще был смысл ехать черт-те куда и немного переплачивать за те же макароны, чтобы купить редкие продукты, теперь его осталось существенно меньше, потому что ассортимент схлопнулся, разнообразие за счет экзотики исчезло, а особенность работы гиперсетей так и не привела к появлению на их полках местных продуктов.

Зачем торопиться в торговый гипермаркет до пробок, там долго вертеться на парковке в поисках места, потом блудить по залу, замечая, что снова переставили продукты? Потом стоять в очереди с огромной тележкой, катить ее через всю парковку, долго выгружать, везти телегу назад, попадать-таки в пробку, а дома таскать продукты на четвертый этаж? У нас еще свой дом: подъехал к крыльцу, включил во дворе прожектор, и разбирай покупки, пожалуйста. И то муторно, думаешь, зачем снова столько набрал, все равно же на днях надо в магазин. Да и не купил сметаны, молока, курицу, потому что знаешь, что в небольшом магазинчике продают несколько наименований местных продуктов. Я живу под Великим Новгородом, здесь в больших сетях вообще нет местных продуктов, в одной федеральной сети можно встретить новгородских кур, в другой – яйца и сметану, которая стоит дороже, чем у нас в деревенском магазине. Я давно стала покупать фрукты и бакалею в небольших, пусть и сетевых магазинчиках, а молочные продукты, курицу, яйца – в небольшой новгородской продуктовой сети. Мясо и рыбу надо покупать на рынке, хлеб – в булочной. И все это не дольше, чем один раз загрузить машину в гипермаркете, тем более, что той же сметаны или хлеба вы на две недели впрок все равно не наберете.

Раньше смысл был: в гипермаркетах получалось существенно дешевле и выбор оказывался больше. А сейчас рядовому обывателю какой резон так после работы надрываться? И это хорошо, если гипермаркет стоит отдельно, а не расположен в огромном ТРЦ, где вы вообще теряете половину дня на покупки. Сколько семей проводят выходной в торговом центре? Вроде бы особенно ничего покупать не надо, но раз уж приехали в такую даль, то берете и то, и это, и пообедать. Детей одних до вечера не оставить, так что таскаются с родителями. Выходной в магазине. Это же апофеоз оскорбления человека!

Формат гипермаркетов с вытеснением небольших магазинов, к которому мы одно время двигались, был на самом деле не очень удобен. Удобнее, когда кругом небольшие магазины с нормальными ценами.

Хорошо, что мы не дошли и уже, вероятно, не успеем дойти до ситуации, как, к примеру, в Финляндии, где вообще пропали маленькие магазины. Из маленьких я там еще недавно видела только киоски с шоколадками, минимаркеты были исключительно в туристическом районе Хельсинки. Остальная страна в середине 2010-х закупала продукты в гипермаркетах, которые в основном размещались на выезде из городов.

Но говорят, что в последние года три они отчетливо отказываются от этого тренда, появляются local shops. Потому что это удобно. И если цена будет одинаковой, а тем более если в небольших магазинах станет дешевле, то люди предпочтут их и не поедут блудить по огромным торговым площадям...

И с онлайн-торговлей примерно так же. Я все чаще думаю, что экономия времени при покупках всякой мелочи на маркетплейсах иллюзорная. Ты тратишь время на выбор, если новое покупаешь, то читаешь отзывы. В случае заказа из Китая ты их читаешь особенно внимательно. Если берешь одежду или обувь, надо искать в отзывах, соответствует ли вещь размеру, особенно, опять же, в случае с китайскими товарам, где все маломерит.

Собрал корзину, а там какой-нибудь сбой. Или при оплате не то нажал – корзина обнулилась, так что собирай заново.

Еще надо выбирать пункт доставки, потом – найти свой телефон, оплатить... После этого днями проверять, где заказ, подгадывать, чтобы за ним успеть. Это не сильно быстрее, чем заскочить в реальный магазин, если он реально у дома. Даже одно рассматривание товара, к примеру, кофточки, в магазине и на маркетплейсе отнимает разное время. В реальной жизни достаточно секунду повертеть ее в руках, чтобы прикинуть, подойдет она тебе или нет, хороший ли материал.

В онлайне ты долго крутишь картинку, увеличиваешь ее, пытаясь оценить качество тканей. Сначала открываешь отзывы с фото и видео, которые внимательно смотришь. Потом ищешь отзывы по ключевым словам «качество», «катышки», «мнется», «рвется». Мы на самом деле тратим очень много времени, выбирая одежду или косметику в сети. Больше, чем на это ушло бы сил в настоящем магазине.

А ведь еще бывают накладки. Например, недавно я заказала сразу глиняную кастрюлю, огромную мантоварку и женские валенки, все одним заказом. Пришла в пункт выдачи, получила, валенки тут же примерила и обнаружила, что они на два размера больше. Отказалась. Дома открыли коробки – мантоварку нам положили не ту. Я написала в чат узнать, как ее сдать, потому что еще ничего там не сдавала. Мне, конечно, пришлось отправить фото. Наконец я оформила возврат, муж поехал отвезти 11-литровую кастрюлю. Так как в тот день выпало море снега, а нашу дорогу деревенская администрация почему-то не чистит, он поехал с кастрюлей на автобусе.

Тем временем деньги за валенки долго не приходили, я писала в поддержку, не могла понять, почему сайт показывает, что мною за весь заказ заплачена одна сумма, а банком списана совсем другая.

При этом я вспоминаю, что видела в минском ЦУМе эти же валенки и не купила, решив, что у нас они будут дешевле. Но цена оказалась та же. И, к примеру, мои знакомые из СПб уверяют, что тоже видели в реальном обувном эти валенки примерно по той же цене, что в интернете. Если бы я жила в СПб, я бы предпочла, пожалуй, зайти в магазин, примерить, чем сэкономила бы уйму времени... Кстати, глиняный горшок уже треснул, но у меня нет никаких моральных сил еще и его сдавать.

Гипермасштабы в ретейле – это псевдоэкономия времени. В реальности люди проводят за покупками гораздо больше. Им же оплачивают всякие скидки, акции в онлайне, которые надо ловить, отслеживать. Вы знали, что существует множество приложений, которые аккумулируют данные по всем торговым скидкам в сетях? Представляете, сколько времени человек проводит, ловя эти скидки, сравнивая цены. Это еще один пример траты клиентского времени, замаскированной под заботу о нем. Или акции «Найди дешевле – продадим по такой же цене». Сколько нужно искать в сети те же валенки на 300 рублей дешевле?

Сюда же можно отнести разные бонусные карты, которые привязаны к номеру телефона. Например, у меня есть такая карта в строительном магазине. Масштаб экономии при интенсивной стройке и ремонте понятен, карта зачисляет бонусами 5% от суммы покупки. Поэтому даже если ты покупаешь что-то на 10 000, выгодно достать карту или назвать свой номер телефона. Но если это магазин косметики и бытовой химии, который начисляет 1% с оплаты, а покупка зубной пасты, порошка и крема для рук не тянет на тысячу, выгодно ли возиться с этими скидками? У среднего человека в кошельке найдутся карты нескольких магазинов колготок, посуды, косметики. Сколько он в год покупает колготок, чтобы ему окупилось регистрировать карту, называть каждый раз свой номер телефона и получить с покупки десять рублей?

Кажется, едва ли не все явления, которые мы еще недавно воспринимали как улучшение сервиса и повышение нашего удобства, на самом деле съедают наше время и силы.

Что уж там произошло в крупном ретейле, какие такие процессы привели к тому, что макароны у них стали дороже, чем в магазине у дома, и даже порой – дороже, чем в сельпо, но случившееся непременно пойдет нам на пользу. Человек не должен проводить полдня в супермаркете, самый лучший и удобный формат покупок – забегать за ними после работы в магазин у дома и при этом не переплачивать за комфорт.

К концу года можно точно говорить о том, что посещение гипермаркетов как минимум перестает быть в денежном плане настолько выгодным для покупателя, что перекрывает неудобства. А значит, время возвращаться к более комфортному формату.

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