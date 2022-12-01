Если тебя слышно, ты плохой сосед

Недавно вернулась из Белоруссии, где не была 12 лет. Никогда не догадаетесь, что первым бросается в глаза при прогулке по Минску. Слушайте, там такие тихие автомобилисты! Ни разу за неделю я в Минске, Витебске или Несвиже не слышала рева моторов. Два-три раза доносилась из салонов музыка, но она играла очень тихо. Там никто не носится на трясущихся от басов машинах, вряд ли люди у них монтируют в двери по десять динамиков. Все спокойные.

В чем секрет? То ли КГБ там так всех держит в узде, то ли от природы белорусы люди не шумные? Я пришла к выводу, что скорее второе. Народ там деликатный, тактичный. Такой, знаете… Непроблемный. Громко на улицах не разговаривают, в автобусах и кафе видео никто почти не смотрит, по WhatsApp без наушников не говорят.

Приезжаю в Россию – тут сразу и музыка из всех щелей, и грохот. Причем как будто специально для установки мегаакустики выбирают на ладан дышащие корыта – чтобы его разрывало басами.

Вслед за шоком от возвращения на родину стала обнадеживающая новость: регионам дадут право штрафовать «автолюбителей» за нарушение тишины. Но радость длилась недолго: указано, что штраф будет за ночной шум и только – за рев из выхлопной трубы.

Вы знаете, мне кажется, что мы все неправильно оцениваем источник рисков и крупных неприятностей для общества. Что только не называют: социальное расслоение, инфляцию, украинский вопрос. А может статься, что как следует вдарит по нам отсутствие современных норм общежития и нежелание власти эти нормы поддерживать.

Скажите, пожалуйста, что значит – нарушение тишины в ночное время? Почему наши так называемые законы о тишине имеют в виду только ночное время и дневной сон? У нас есть СанПиН и ФЗ, которые регулируют допустимый уровень шума в квартирах, частных домах и на прилегающей территории, но об их существовании на практике знает редкий участковый – все считают, что шуметь нельзя только во время сна. Любые публикации на тему соблюдения тишины, любые разговоры об этом в законодательных собраниях упираются только в сон.

Эээй, мы живем в XXI веке, нас уже 8 млрд человек на земле. Нам нужно учиться уважать пространство друг друга не только ночью.

Мы в этом смысле – чрезвычайно отсталая страна. Вы разве не видите, что эта отсталость постоянно нам аукается? То там расстреляют любителей музыки, то тут застрелят подростков на ночной скамейке у подъезда. Идут постоянно склоки с соседями, противостояния семьями, кланами, вечные неврозы.

Мир изменился, и наша страна изменилась тоже. Наш быт далеко ушел от советской реальности, при которой разрабатывались нормы по шуму. Тогда людей в городах жило меньше, они не так сильно друг другу мешали, в капитальных домах шумоизоляция была лучше, слышимость в панельных советских девятиэтажках ниже, чем в современных монолитно-каркасных домах, и было там редко когда больше шести подъездов, а теперь наши ЖК – это 20-25-этажные муравейники в виде П или даже О, окнами в окна.

У людей раньше не было во владении столько источников шума. Давно ли граммофон считался роскошью? Еще в начале 90-х мало у кого был кассетный магнитофон. В 2000-е единицы имели бумбоксы. Сегодня у любого человека дома есть колонки, громкие телевизоры, у многих имеется компьютер. В машинах у них – аудиосистемы, в руках – смартфон, в сумках – портативные динамики, на дачах – цепные бензопилы, мототриммеры, бензиновые косилки, куча строительного инструмента.

Человек для человека превратился в источник шума. Конечно, со временем мы научимся сосуществовать друг с другом. Когда-то машины давили прохожих без разбора, а еще раньше попавший под извозчика прохожий сам был виноват в своей неповоротливости, но придумали правила. Однако до того, как все их усвоили, сколько людей было покалечено?

И сейчас многие пострадают: кто от вечного невроза, кто – от прямых стычек или многолетних судов с соседями. Были, есть и еще наверняка будут погибшие от самосуда любители музыки и шумных компаний. Не все мы одновременно рвемся к будущему – некоторым нужен основательный пинок. Или полицейская дубинка.

Причем нужны как можно скорее, потому что когда еще отстающие подтянутся до общего уровня, а жертвы и неврозы идут прямо сейчас. Как их избежать?

Прежде всего нашей стране следует проговорить вслух, что вести себя тихо человек должен всегда, а только не ночью или в обеденные часы, когда якобы спят старики и дети. Право на тишину, личное пространство, возможность спокойно читать, работать, сосредотачиваться есть у всех, а не только у малышей со стариками, которые, кстати, как раз прекрасно спят в любой обстановке.

Современную страну от несовременной отличает понимание простой истины: если тебя слышно, ты плохой сосед/прохожий/водитель/пассажир. Из этой нормы исходит любое прогрессивное законодательство.

Человек должен уважать других. Если он громко включает музыку в машине, глушит прохожих оборотами двигателя, смотрит в кафе или электричке видео без наушников и болтает по WhatsApp в публичном месте, он не уважает других, а единственным способом привить уважение у тех, кто не понимает природы этого слова, является жесткий закон.

Пока тишину научились уважать ночью, и то – под страхом наказания, которое на самом деле призрачное, потому что административные органы составляют акты неохотно, добиться привлечения к ответственности за шум даже ночью почти нереально – система не предусматривает победы потерпевшего.

Тем не менее, ночью шуметь стали меньше. Следующий шаг – перестать шуметь вообще. Понять, что днем люди могут читать, работать, играть с детьми, учиться, медитировать или хотя бы спать. И каждый человек имеет право отдыхать или читать в любое удобное время, а не только когда ему позволяют шумные соседи или владельцы рычащих авто. Чтобы право заработало, нужно просто ввести в законодательный оборот этот самый принцип: если тебя слышно, ты виноват.

Это должно касаться и шума животных, и криков детей. Да-да! Вы знаете, что в Британии органы опеки составляют протоколы на семьи, чьи дети шумят? Потому что британцы относятся к проблеме нарушения тишины честно и знают: в семье, где позволяют детям мешать другим, из детей скорее всего вырастут не очень комфортные сограждане. Если человек в пять лет не понимает, что мешает соседям, и родители не в состоянии ему объяснить, его реально берут на карандаш и отслеживают его как потенциального преступника.

Нам также нужно закрепить не только и не столько в законодательстве, сколько в сознании людей другую норму: они не могут когда угодно пилить, колотить, сверлить стены и пр. Для ремонтных работ в доме отводятся определенные часы. Причем это может быть не каждый день. Реально так дела обстоят во многих странах. Вы покупаете квартиру в плохом состоянии и разводите руками: «Как же мне ее ремонтировать, если шуметь можно 20 часов в неделю и я в это время как раз на работе?» А никак. Если не можете позволить себе быстро и в установленное время сделать ремонт, вы его попросту не планируете. Это правило.

Особенно оно должно касаться дачников и жителей селений с небольшими участками. Нам экстренно необходимо регулирование строительных работ, покоса, использования бензопил на дачах и в деревнях, где площадь твоего и смежных участков меньше 1 га. Сегодня дачи просто потеряли смысл, это пустая покупка. Людей заманивают красивой рекламой о тихой загородной жизни, но только тот, кто имеет дачу и живет за городом, знает, что летом на дачах в разы более шумно, чем в городе. Дачи и деревни с маленькими нарезками земли превратились в средоточие шума, все косят, пилят. Даже если участки по 15-20 соток, ты слышишь соседей минимум из четырех прилегающих к твоему дому «поясов». Если СНТ с пятью сотками – слышно технику не менее 120 соседей, из них минимум 5-7 единовременно будут косить, один-два – пилить, один-два – строить, десять – включают громко музыку в машине, открывают дверь и выходят на грядки. Шум весь день! Сегодня по этой причине неприятно жить даже в многоэтажке, если рядом есть частный сектор: мало того что в квартирах шумят, так еще и обязательно те, у кого есть своя земля, будут на ней громко слушать музыку, косить мототриммером, пилить дрова. И коммунальщики еще в палисадниках косят…

В сельской и дачной местности должно быть ясное правило: не можешь косить и пилить в установленное время – или нанимаешь кого-то другого, или продаешь землю тому, кто может. Работаешь допоздна, рано уезжаешь на службу, не успевая косить в будни? Нет, это не значит, что ты можешь заводить триммер в пять утра или в выходные, это значит, что ты не можешь позволить себе иметь дачу или загородный дом, вот и все. Во множестве стран действуют такие нехитрые нормы. Видели, как в американских фильмах дети подрабатывают покосом травы? Думаете, там все лентяи и сами не могут покосить одну сотку лужайки? Нет, просто бывает, что на это отводится один или два дня в 10-14 дней, не успел – придется позориться перед соседями или даже штраф схлопочешь за запущенный участок. Подчеркну, речь не о праве косить триммером в любой день с 10.00 до 21:00 и с перерывом на обед, как у нас, а, к примеру, на это выделена каждая вторая пятница, с двух до пяти. Занят в это время? Продавай дом и землю. И никаких разговоров.

Изменения в законодательстве нужны незамедлительно, мы стали жить слишком скученно, у нас чересчур много шумной техники — у каждого. Даже наши родители в этом возрасте чисто физически не имели возможности и всем домом, вместе с соседями, произвести столько шума, сколько способен сейчас нашуметь один человек с телефоном, автоакустикой, бензопилой и мотокосилкой. Шум в России становится едва ли не главным элементом невротизации людей. И чем они беднее, тем более тесно живут и сильнее раздражаются друг на друга.

Я думаю, отсталое законодательство по защите тишины сохраняется у нас до сих пор только потому, что власть наша живет совершенно другой жизнью: на дачах у нее большие участки с охраной, где все друг друга боятся, не шумят и не быкуют на соседей. Власть ездит на своих машинах с хорошими герметичными салонами, живет в дорогих домах с толстыми кирпичными стенами, качественными окнами, смотрящими во двор, – для них проблемы шума не существует, поэтому ее до сих пор не замечают.

Готова поспорить, что с защитой от шума у нас дела будут развиваться так, как и с безопасностью в детских лагерях и школах или с пожарами в торговых центрах: законодательство начнут менять, когда случится какая-нибудь гигантская трагедия с массовым самосудом или дракой стенка на стенку.

Большинство-то людей — нормальные, они уважают соседей, не слушают громко музыку, не снимают на машинах глушители и не монтируют в «Ладу» сорок динамиков. Так может не стоит ждать беды и провоцировать невротизированное большинство, которое уже чрезвычайно раздражено некультурным меньшинством?

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