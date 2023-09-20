Почему в России больше не боятся ни коронавируса, ни прививок

Был такой скульптор Гинцбург, знакомец самого графа Толстого, однажды он рассказал Льву Николаевичу, как картавый мальчик пугал друга: «Я шой гуйять и вдъюг вижю войк... испугайся? испугайся?» Этот рассказ Толстой использовал, чтобы описать свою антипатию к Леониду Андрееву. «Так и Андреев как будто все спрашивает меня: «Испугайся?» А я нисколько не испугался». Ну, не знаю, не знаю, лично я, читая Андреева, испугайся сильно, у меня лично Андреев гораздо больше, чем Толстой, эмоций вызывает. Но: «нас пугают, а нам не страшно» — отсюда пошло.

Так вот, коронавирус вернулся!

Испугайися?

В Европе и США появился новый штамм коронавируса под названием «пирола». Отмечаются массовые заражения. Сообщается, что он заразнее предыдущих, но при этом не так опасен. Помогут меры профилактики, локально масочный режим уже вводят в госучреждениях, а обновленные вакцины существенно снижают угрозу заболеть, тем более тяжело.

Так и слышу: «Я шой гуйять, и вдъюг вижю новый штамм койонавийуса пийола. Он зайазнее пйедыдущих… испугайся? испугайся?».

Чтобы ожидать какой бы то ни было общественной реакции, так это надо совсем не понимать природу хвоста, виляющего собакой. Хотела бы я посмотреть на тех ЛОМов в тех СМИ, которым по плечу сейчас создать общественный резонанс по поводу возвращения короны.

Вот вы не помните, а я весь 2020 год, начиная с марта месяца, каждую колонку писала о пандемии, и помню, как на излете 20-го года меня поздравил друг, что я, наконец, умудрилась найти другой инфоповод. Какой чувствительной была борьба ваксеров и антиваксеров, как люди застревали на теме. Как мы не могли даже представить себе инфоповода, который в состоянии затмить вирусную повестку. И никакие войны и революции не были так чувствительны, как те войны между тупоконечниками и остроконечниками. Сама я была убежденным остроконечником. Даже ностальгия…

Сами того не зная, тупоконечники, отрицающие существование коронавируса, криками «нет никакого коронавируса» только раздували его, вносили свой вклад в амплитуду общественного резонанса, ведь это ровно так и работает: хороший конфликт работает на амплитуду резонансного события. Без хорошей жирной вражды — какое общественно значимое событие?..

Сантехник Леха, которого я люблю нежной любовью, мудрейший мужик, почти как 1-й могильщик из Гамлета, бесстрастно глянул на трубы и вздохнул: «Все приходит в негодность». И добавил: «Особенно люди». Так вот этот мудрейший мужик, кстати, завязавший, но со следами, так сказать… битый час внушал мне природу Спутника V: «Ты что думаешь, Спутник Ви — это Спутник Ви? Никакой это не Спутник Ви — а это Спутник ПЯТЬ! Предыдущие четыре много жизней унесли, а этот, пятый, все-таки запустили в производство». Как это всё в них уживается. Такой мощный житейский ум и такие в голове опилки, когда надо проанализировать что-то не из практической жизни. Магическое сознание как в книге у Леви-Стросса или Леви-Брюля о первобытном мышлении.

Я убежденный противник убеждений. Все на свете должно подвергаться критике. Однако в этом чувствительном вопросе я была твердым сторонником теории разбивания яиц с острого конца. Сделала три прививки. Больше не стану.

У нас в России тоже наблюдается отчетливый рост коронавируса, причем приличный. За прошедшую неделю почти 8 тыс. вновь выявленных случаев, это учитывая, что далеко не все сейчас ходят с проявлениями ОРВИ к врачу. В середине июля и весь август показатель был 2–3 тыс. зараженных, то есть рост совершенно очевиден. Но даже если вирус и есть, то паники нет. Не уважают… Это как в мультике про Кентервильское привидение. Или в мультике «Корпорация монстров» — все, что монстрам было нужно, — пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество.

Вирус будет. А вот электричества не будет.

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