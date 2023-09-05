Фильм Голда

Ох, уж эти мне байопики, ох уж эти мне сочинители байопиков. Ох уж схемы эти сценарные. Вот «Оппенгеймер» — фильм о процессе над тем, кому Америка за все достижения отплатила унизительной комиссией по разбору его «шпионской» деятельности. Это начальная и финальная сцены фильма.

А вот «Голда»: фильм точно так же начинается и заканчивается процессом над той, что выиграла войну. А вместо благодарности — судилище и отставка.

А комиссии, они ведь пострашнее суда будут — даже самый неправедный суд, а все ж суд. А комиссия — она ж неформальная, товарищеская, почти что дружеская, а потому без доказательств и без формальностей можно довести судимого до ручки. В этом лицемерном болоте тонет Оппенгеймер, такая же комиссия уничтожает репутацию Голды Меир.

По законам драматургии в самом начале фильма вашего героя должны несправедливо обидеть. Сценаристы — больше психологи, чем психологи. Они знают: у каждого зрителя есть опыт несправедливой обиды, потому обидь героя сразу — зритель твой. Схема работает на 147%. «Прити вумен», «Побег из Шоушенка», «Оппенгеймер» и все-все-все…

Папа мой хотел назвать меня Голдой. В честь нее. Чуть не назвал. Голда Меламед — это была бы суровая судьба… Когда я родилась и когда происходили события фильма, Голда Меир была в СССР суперзвездой. Она была наша Голда, наше золотце, бабулька во главе государства. Государства, которому пришлось ой как нелегко. А вот в родном Израиле, как часто бывает, она была гораздо менее популярна. Были к ней вопросы и у израильтян, и у той самой «комиссии Аграната» (под председательством президента Верховного Суда судьи Шимона Аграната, собственно).

Фильм пытается вернуть справедливость и отдать должное госпоже премьерше.

Под тоннами грима и приклеенным мощным носом скрывается тонкая актерская природа Лены Мироновой, известной всему миру как Хелен Миррен. Переигрывает Хелен Миррен свой грим или нет, не важно. Она, конечно, очень убедительна в роли бабушки еврейской политики. А вокруг нее — сброд тонкошеих вождей, простите.

На фоне великой Голды Меир суетится беспомощный цвет израильской военной и разведывательной машины. Ну что это такое, честное слово? Это не соответствует действительности. Нет, я все понимаю — кино, характеры, арка героя. Но агрессивный бестия, чистый фараон Моше Даян показан девчонкой и паникером, чтобы бабулька с опухшими ногами и в старомодном (как положено даме за 70) прикиде выглядела настоящим мужиком с яйцами на фоне своих генералов, испугавшихся совместного нападения арабских стран: Сирии, Египта, Иордании.

Ну вообще, вы чего. Одноглазый Даян воевал с 14 лет, он с детства ничего, кроме войны, не знал. С чего это он будет блевать и плакать при виде военных действий? Ну ладно, допустим, потом собрался: Голда его по-матерински поддержала, и собрался тряпка — такое развитие характера. Что я, в конце концов, его родственник, что ли! Мне не обидно, а зато евреев так жальче, пусть себе.

В 1948-м Голда Меир была назначена первым послом Израиля в СССР. Моя бабка Маня лично встречала ее у главной хоральной синагоги Москвы. Надоумила Голду сходить туда жена Молотова Полина Семеновна Жемчужина (вообще-то никакая не Полина Семеновна, а Перл Соломоновна, хоть у Талызиной спросите). Теперь сложно понять, но тогда это было Событие. Десятки тысяч евреев побежали в синагогу встречать первого посла Израиля. Всего через год Голда уедет обратно в Израиль и там расскажет, что творится в СССР с «еврейским вопросом». Тогда же стартует в Советском Союзе и антисемитская кампания. Жемчужина будет арестована и сядет, Молотов униженно засунет язык в известное место и будет ждать конца Сталина. В 1953-м Жемчужину отпустят. А бабка моя поедет за Голдой в Израиль и закончит свои дни почти одновременно с ней. Никакой связи с Голдой, впрочем, тут нет.

«Голда. Судный день» — фильм, который сейчас выходит в мировой и российский прокат. Давно такого не было. Мировые премьеры к нам попадают теперь редко. А тут мировой и российский прокат помирились на фигуре Голды Меир. Впервые фильм показан как фильм открытия 8-го Московского еврейского кинофестиваля (ежегодного с 2015 года). В зале как когда-то на встрече у синагоги настоящей Голды — аншлаг. И на этой неделе стартует прокат.

«Голда. Судный день» — название то ли войны, то ли того самого судилища над Голдой, прошедшее почти сразу после победы в войне, в результате которой, кстати, Египет признал государство Израиль. До этого страну называли «сионистским образованием», а главу государства «бабулькой».

Война вошла в историю как «война Судного дня», потому что дорогие соседи напали на Израиль как раз в Йом Кипур, Судный день. И даже коварством это не назовешь, так милое восточное вполне предсказуемое нападение, небольшая такая войнушка на уничтожение.

Если бы Голда не была сионисткой, ее назвали бы первой феминисткой. Смелая, энергичная, несгибаемая, страстная, с кучей любовных и романтических связей, такая же страстная курильщица, делавшая аборты, работавшая на износ.

США и Россия еще не доросли до президента-женщины, а почему Израиль дорос, легко представить: ведь быть еврейской мамой и еврейской бабушкой — это вам не лобио кушать. Управлять огромной еврейской мишпахой — вот где навыки управления государством оттачиваются. Кстати, реальная Голда руководила страной и продолжала варить борщи для семьи.

Черчилль в юбке и с половником — это разве не про нее? Это чаще про Тэтчер, а про Голду — израильская «железная леди». Народ любит ярлыки. Народ любит приписывать афоризмы в соцсетях Черчиллю, Эйнштейну и Голде Меир. Кажется, этот исторический анекдот английский сценарист фильма Николас Мартин прямо оттуда и взял. Он звучит в разговоре Голды с Киссинджером, эту эффектную фразу берут в трейлер. Голда просит помощи у Штатов, которые вечно и поддерживают, и не поддерживают Израиль, вечно ведут двойную игру, поддерживая и евреев, и арабский мир (поставщиков нефти).

«Во-первых, я гражданин США, во-вторых, государственный секретарь и только в-третьих, еврей», — говорит Голде Кисснджер. «Евреи читают справа налево», — парирует Голда.

В современном кино проблемы с героинями. Мир изменился. Бабы рулят. На месте главного героя-мужчины (у которого женщины только в роли подруги, матери или соблазнительницы) — появились герои-женщины.

Героини. Супергероини. «Солдат Джейн», «Лара Крофт», «Эрин Брокович», «Ангелы Чарли», «Убить Билла», да полно… И при этом видно, что это кризис фильмов с героиней. Потому что это калька с героя-мужчины. Та же структура мужского героического мифа, только в юбке. Героиня идентифицирует себя с мужскими ценностями. Ее цель — завоевать свое место в чисто мужском мире. И вот весь фильм она пытается развенчать стереотип о женской неполноценности в мужских сферах. При этом — по какой-то странной нелогичности — выглядит она так, как хотели бы мужчины: суперсексуально, как в старые-добрые времена пин-апов. Феминистки должны быть недовольны.

Наконец-то я увидела фильм с настоящей героиней в главной роли. Супергероиней. Супервумен. Такой, конечно, и была Голда Меерсон/Мабович.

«Комиссия Аграната» задавалась вопросами, почему не сразу отреагировали, почему знали, но отказались от превентивной ракетной атаки на египетские войска, если видели их концентрацию у Суэцкого канала, почему теряли людей в контрнаступлениях, почему вообще так много потеряли людей, почему вы были готовы, но вас застали врасплох. Может быть, это вообще впервые такое было в истории: победителей судят!

А может, это и хорошо. Так бы всех победителей и судить… Но так не бывает.

(Кроме как в Израиле, где каждый на счету. И бабулька считает карандашиком в записной книжке каждого потерянного солдата. Не для комиссии. Для себя).

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