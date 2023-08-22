Рай или тюрьма: чем прекрасны и опасны электронные госуслуги

По чему ностальгирует современный релокант?

По березкам? По речкам? По широте проспектов? По сталинкам? По московскому двору? По патриотизму? По кириллице?

Березка – дерево сорное, не вполне ясно, откуда взялось в фольклоре. Им забиты и Канада, и Германия. Нет никакого российского березового эксклюзива.

Ну, хорошо, а по чему тогда ностальгирует релокант?

Да по МФЦ же.

Вы любите МФЦ и госуслуги? Страстной любовью, какой любит их релокант, уехавший с родины, для которого теперь каждый бюрократический шаг – проблема, отзывающаяся зубной болью и ломотой в костях. Здесь в загранке тоже слышали о системе «одного окна». Но только слышали. Ее тут никогда не будет. Все будет неудобно, как когда-то в Москве. Здесь демонстрации протеста сменяют одна другую, здесь даже могут скинуть правительство, но только молчаливые (не имеющие языка) релоканты знают, за что и против чего надо было бы протестовать на самом деле: да за МФЦ же, за удобство и достоинство перед лицом чиновничества, страшного как древний языческий бог.

О МФЦ, о ты, прекрасная и совершенная система одного окна!

Стоит человек перед этим дворцом, который есть теперь в каждом микрорайоне, и краснеет, и улыбается как жених, увидев невесту в полном белом облачении. Тут, в едином залитом светом дворце, приручены тысяча министерств, сотни тысяч чиновников. Человеку вернули минуты, часы, дни и годы, украденные бюрократией. Половину жизни человек получил обратно. Сказочные улыбчивые феи за стойкой ресепшн приветствуют человека и выдают ему волшебный номерок по любому совершенно вопросу. И любая справка, которая еще совсем недавно требовала времени, сил, унижения, теперь возникнет из ниоткуда моментально, и улыбчивый чиновник заискивающе протянет ее тебе, в надежде, что ты поставишь ему улыбающийся смайлик.

Новые водительские права? С нашим удовольствием.

Загранпаспорт? Да пожалуйста, хоть три.

Справку о несудимости? В два счета.

Повестку в военкомат? В лучшем электронном виде.

Теперь вот еще добавилось и поступление в вузы онлайн.

И все это в одном месте. Госуслуги и МФЦ – современная фирменная березка России, матрешка 2.0.

Злопыхатели говорят, что госуслуги и МФЦ сделали страну самой комфортабельной в мире тюрьмой. Но любой злопыхатель признает поражение – «самой комфортабельной в мире»! Пока суть да дело, пока велись боевые действия, пока россияне уезжали и оставались, пока уехавшие нашли себе дело по душе и насмерть переругались между собой, кто «хороший русский», а кто нет – в России, в особенности в Москве, Сергеем Семеновичем был окончательно построен коммунизм.

Да, Москва всегда была витриной — то социализма, то сталинизма. Сюда в знаменитом 1937-м приехал Фейхтвангер, воспевший СССР, и как бы ни презирали мы его за намеренную слепоту, однако он оставил свидетельство: «Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет ночью как ни один город в мире».

Не хватало одного. И оно появилось.

Приложение «Мой донос» напрашивалось, ну, напрашивалось. Ну, его и создали, конечно. И надо сказать, это дает надежду. При первом взгляде это пародия на госуслуги, чей логотип она обыгрывает. Но «Мой донос» – пародия сразу на все. Если покопаться в новостях на эту тему: тут и статьи-мистификации, и отзывы – шутки, и, конечно, живые стукачи, как без них.

Создал «шуточное» приложение «Мой донос» релокант (имя неизвестно), создал еще в 2018-м, но тогда ресурс еще не стал популярным, он его закрыл. Зато в 2023 году открыл снова, и уже от доносов не было отбоя. Приложение скачали 10 тысяч раз. Написали 5 тысяч доносов. Кто-то пишет, что целых 20% доносов были написаны всерьез.

Не целых – а только 20%! Только пятая часть была написана кверулянтами, склочниками всех мастей: против соседей, бывших сожителей, неверных мужей. То есть за восемь месяцев со старта приложения – всего тысяча людей без чувства юмора подробно описывали поступок «нарушителя», присылали его личные данные и ссылки на аккаунты в соцсетях.

Помню, в каком мы были шоке и отчаянии, узнав историю про какого-то знакомого, ныне покойного, который во время Второй мировой войны, оказавшись в оккупации, настучал на свою жену, что она еврейка. Ее расстреляли. Помню это оцепенение, когда ты сталкиваешься с чем-то, чему твоя голова не может подобрать названия. Трагическим тоном я пересказала эту историю своему монтажеру, собиравшему мой фильм, в котором и было это интервью. «А может, она и не еврейка была…» – неподражаемо равнодушно бросил он.

А может, она и не еврейка была…

А может, он и не был никаким оппозиционером, этот парень, гражданин РФ Михаил С., на которого его бывшая подруга жизни написала сразу шесть доносов в приложении «Мой донос».

Остальные доносы и отзывы читать одно удовольствие – люди резвятся и сохраняют иронию. Да, отличное приложение, конечно. Но иногда бывает, например, что срочно нужно писать донос, а в то же время надо бежать и давать показания по предыдущему. Было бы неплохо включить в приложение типовые шаблоны, чтобы в условиях цейтнота достаточно было бы вставить только имя и отправить. И вводить только ФИО и признаки нарушения, например, ввести теги: «хипстер», «много читает», «не наш человек», «чужой», «болтливый». В перспективе же нужно подключить ИИ.

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